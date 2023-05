Προγνωστικά Λυών-Μονακό και Σασουόλο - Μόντσα

Προγνωστικά Λυών - Μονακό & Σασουόλο - Μόντσα: Βασικές και ειδικές επιλογές!

Με δύο αναμετρήσεις που δημιουργούν υποσχέσεις για γκολ και θέαμα ανοίγει η αυλαία της αγωνιστικής σε Γαλλία (Λυών - Μονακό) και Ιταλία (Σασουόλο - Μόντσα).

Λυών-Μονακό

*Επτά ματς πρωταθλήματος χωρίς ισοπαλία η Λυών.

*Η Λυών δέχεται τουλάχιστον ένα γκολ στα οκτώ από τα εννέα τελευταία.

* Πέντε στα έξι τελευταία εκτός έδρας της Μονακό ήταν Over 2,5

Ανάλυση Λυών

Νέο στραβοπάτημα, ήττα 2-1 στην αδιάφορη Κλερμόν στο -4 από την πεντάδα. Μόνη της σταθερά πως σκόραρε ξανά ο σούπερ φορμαρισμένος Λακαζέτ, με τον ίδιο όμως να είναι και μοιραίος με χαμένο πέναλτι στις καθυστερήσεις. Αυτό ήταν το 6ο συνεχόμενο παιχνίδι της που λήγει με τουλάχιστον τρία τέρματα. Ξανά προβληματική η άμυνα, αδυνατεί να κρατήσει το μηδέν. Μαθηματικά έχει ελπίδες για Ευρώπη, ο Μπλαν ζήτησε από τους παίκτες του να αποδείξουν πως μπορούν να τις κυνηγήσουν.

Ανάλυση Μονακό

Δεν είναι στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση. Στα τέσσερα τελευταία κέρδισε μόνο την ουραγό Ανζέ. Ισοπαλία 0-0 με τη Λιλ στην έδρα της το πιο πρόσφατο, τέλος τα όποια όνειρα για Τσάμπιονς Λιγκ. Διατήρησε τουλάχιστον το +5 από την αντίπαλό της και κρατά στα χέρια της το εισιτήριο για το Γιουρόπα Λιγκ. Σχετικά δύσκολο το πρόγραμμα, μετά το εκτός με τη Λυών πηγαίνει στη Ρεν.

Προγνωστικά Λυών-Μονακό

Kαμία εκ των δύο δεν είναι στην ιδανική κατάσταση για να βάλεις λεφτά πάνω της. Ισως, βάσει σετ αποδόσεων, πιο εύκολα να κοιτάγαμε προς το διπλό. Δεν πείθει με την εικόνα της για φαβορί η Λυών. Προφανώς οι μπουκ άνοιξαν την ψαλίδα γιατί στη Μονακό ίσως κάνει και το Χ.

Ομάδες που σκοράρουν εύκολα και οι άμυνές τους δίνουν φάσεις, το 1.55 στο Over 2,5 στα προγνωστικά Λυών - Μονακό είναι η λογική εξέλιξη των πραγμάτων.

H Λυών παίζει με ψηλά τις γραμμές, κάτι που αναμένεται να συνεχίσει και σήμερα λόγω της επιθυμίας για νίκη. Στα τρία από τα τέσσερα τελευταία της είδαμε Over 4,5 οφσάιντ. H Mονακό είναι 2η στον πίνακα των οφσάιντ στο πρωτάθλημα συνολικά και 1η στα εκτός έδρας. Στο 2.10 να δούμε τουλάχιστον 4 οφσάιντ στο παιχνίδι. Υπάρχει Value στα προγνωστικά Λυών - Μονακό και στο να έχει Over 1,5 οφσάιντ η Λυών στο υψηλό 2.15. Aμφότερα στη Novibet.

Σασουόλο - Μόντσα

*Η Μόντσα σκόραρε στα 9/10 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της

*Με goal/goal ολοκληρώθηκαν τα 6/7 πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια (τα 5/6 ήταν over)

Ανάλυση Σασουόλο

Η Σασουόλο έπαιξε στα ίσια το παιχνίδι στο Μιλάνο, αλλά η ανωτερότητα της Ιντερ ήταν δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Τελικό αποτέλεσμα 4-2, αλλά η εμφάνισή της άφησε καλές εντυπώσεις και είναι ένα δείγμα ότι θέλει να κλείσει όσο καλύτερα μπορεί τη φετινή σεζόν. Τρίτη ήττα στα πέντε τελευταία, όλες εκτός έδρας. Στην έδρα της είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, καθώς παραμένει αήττητη σε 6 διαδοχικούς αγώνες (4-2-0 – 4/6 ήταν g/g).

Ανάλυση Μόντσα

Η Μόντσα πραγματοποιεί εξαιρετικό φίνις στη σεζόν, καθώς μετά τις Ιντερ και Φιορεντίνα κέρδισε και την πρωταθλήτρια Νάπολι. Στην 9η θέση, με το υψηλότερο σημείο που μπορεί να φτάσει να είναι η 8η. Αξίζει να καταγραφεί πως μακριά από την έδρα της έχει ηττηθεί μόνο από τη Σαλερνιτάνα στα 10 πιο πρόσφατα παιχνίδια (5-4-1), έχοντας ως χάιλαιτς τα «διπλά» σε Γιουβέντους και Ιντερ.

Προγνωστικά Σασουόλο - Μόντσα

Σύγκρουση δύο ποιοτικών ομάδων με επιθετική φιλοσοφία σε ένα παιχνίδι δίχως ουσιαστικό κίνητρο. Η απουσία άγχους και σκοπιμοτήτων ενδέχεται να δώσει ρυθμό στην αναμέτρηση. Λογική σκέψη το over στο 1.78 της Winmasters. Για μεγαλύτερο ρίσκο, το goal/goal ημιχρόνου στο 4.00 της Bet365 στα ειδικά στοιχήματα (κάνοντας κλικ μπορείτε να διαβάσετε τα ειδικά στοιχήματα της ημέρας).