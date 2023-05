Προγνωστικά Γαλλίας (7/5): Παρί σε κρίση, Τουλούζ σε έκσταση

Χωρίς Μέσι, Νειμάρ και Χακίμι η Παρί στην Τρουά, διπλασιάζει η Τουλούζ στην Κορσική, φόβοι για επεισόδια στο ντέρμπι της Βρετάνης. Το Betmarket.gr έχει τα Προγνωστικά Γαλλίας για σήμερα (7/5).

ΑΝΖΕ - ΜΟΝΑΚΟ

Από τρία σερί Over η Ανζέ, που έχει απελευθερωθεί μετά και τη μαθηματική επιβεβαίωση του υποβιβασμού της. Όχι και το καλύτερο το κλίμα στη Μονακό, οι δύο σερί ήττες από Λανς, Μονπελιέ την απομάκρυναν αρκετά από την τριάδα. Ηρθε και μια εσωτερική ανακατωσούρα, με την παρέμβαση της διοίκησης μεσοβδόμαδα. Κανένας λόγος υπό αυτές τις συνθήκες για λεφτά στο διπλό του 1.45. Μια εναλλακτική υψηλότερης απόδοσης είναι να ανοίξει το σκορ στο πρώτο ημίωρο. Η Ανζέ είναι απελευθερωμένη, ενώ η Μονακό θα ψάξει από νωρίς γκολ. Το Over 0,5 έως το 30:00 στο 1.65 στη Stoiximan έχει αξία στα ειδικά στοιχήματα (κάνοντας κλικ μπορείτε να διαβάσετε τα σημαντικότερα ειδικά στοιχήματα).

ΑΖΑΞΙΟ - ΤΟΥΛΟΥΖ

Μια χαρά το 2.17 της Κυπελλούχου Γαλλίας Τουλούζ στο Betshop με Σούπερ δώρο* χωρίς κατάθεση. Μετά τον θρίαμβο της περασμένης εβδομάδας επί της Ναντ που της έδωσε τον πρώτο τίτλο στην ιστορία της, έχασε 0-1 από τη Λανς σε ματς που έκανε μπόλικες αλλαγές. Σαφώς ανώτερη από την Αζαξιό, του μόλις ενός πόντου στα οκτώ τελευταία. Στη Λιλ έχασε εύκολα με 3-0, ενώ σήμερα θα έχει και ορισμένες απουσίες μεσοεπιθετικά. Μεταξύ των οποίων και του πρώτου της σκόρερ Ιντρισί.

ΟΣΕΡ - ΚΛΕΡΜΟΝ

Σε καλή κατάσταση η Οσέρ, με ρεκόρ 3-1-1 στα πέντε τελευταία. Σε άριστη κατάσταση η Κλερμόν, που έχει χτυπήσει δαιμονιώδη φόρμα και μετράει πέντε συνεχόμενες νίκες. Το ζητούμενο εδώ είναι αν μπορεί να συνεχίσει τις τόσο υψηλές πτήσεις η φιλοξενούμενη, που σαφώς δεν είναι ομάδα που κάνει εύκολα τέτοια σερί. Το βαθμολογικό κίνητρο είναι επίσης στην πλευρά της Οσέρ, που έχει και δύσκολο πρόγραμμα στη συνέχεια. Για στοίχημα πάντως δεν είναι το συγκεκριμένο ματς με το διαμορφωμένο σετ που θέλει φαβορί τον άσο.

ΛΟΡΙΑΝ - ΜΠΡΕΣΤ

*Nτέρμπι με φόβο επεισοδίων.

Με τρομερή ψυχολογία πηγαίνουν στο ντέρμπι της Βρετάνης και οι δύο. Η Λοριάν έρχεται από τεράστιο διπλό στην έδρα της Παρί Σεν Ζερμέν, η δε Μπρεστ είναι έξι αγωνιστικές αήττητη. Το σερί της φιλοξενούμενης την έβγαλε από τη ζώνη του υποβιβασμού και ήρθε στο καλύτερο σημείο καθώς έχει δύσκολο φινάλε (Μαρσέιγ, Ρεν).

Για ντέρμπι είναι χαμηλά το Line στις κάρτες, με το Over 3,5 κίτρινες στο 1.80 της Fonbet στα Προγνωστικά Γαλλίας (7/5). Τα δύο περσινά μεταξύ τους είχαν και αποβολή.

ΝΑΝΤ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Αουτσάιντερ στην έδρα της η Ναντ και δικαίως. Παραπαίει εδώ και καιρό, ρίχνοντας το βάρος στο Κύπελλο. Εκεί όπου έχασε 5-1 στον τελικό από την Τουλούζ, για να ακολουθήσει μεσοβδόμαδη ήττα στην Μπρεστ. Συνολικά δέκα αγωνιστικές χωρίς νίκη, βρέθηκε πλέον στην επικίνδυνη ζώνη. Βελτιωμένο το Στρασβούργο επί Αντονετί, αλλά άριστα διαβασμένο το διπλό από τις στοιχηματικές εταιρίες.

Βγάζει πολλά κόρνερ στα εντός η Ναντ, μπορεί να ψάξει κάποιος στη συγκεκριμένη αγορά για κάποιο Over.

ΛΥΩΝ - ΜΟΝΠΕΛΙΕ

H Λυών θέλει να εξαντλήσει τις ελπίδες της για να βρεθεί στα ευρωπαϊκά εισητήρια. Καλή επιθετικά, αλλά πολλές φορές αφελής αμυντικά. Κάτι που μπορεί να εκμεταλλευτεί άψογα η Μονπελιέ. Για τη φιλοξενούμενη γράψαμε και τις περασμένες αγωνιστικές πως παρότι βαθμολογικά αδιάφορη ο Ζακαριάν δεν αφήνει ποτέ παιχνίδια. Ηδη κέρδισε Ρεν και Μονακό, ομάδες δηλαδή σε παρόμοια θέση και με παρόμοιους στόχους με τη Λυών. Aν όχι προς το διπλό του 4.70, τότε προς τις τελικές προσπάθειες ή τα κόρνερ που μπορεί να κερδίσει η Μονπελιέ.

Στο 2.10 να κερδίσει τουλάχιστον πέντε κόρνερ η Μονπελιέ. Μια ομάδα με γρήγορη μετάβαση, που μπορεί να τρέξει γρήγορα στον χώρο. Με τη Μονακό κέρδισε 11 την περασμένη εβδομάδα!

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΤΡΟΥΑ

Πάρε τη μία και χτύπα την άλλη. Η Τρουά επιμένει στον Κισνόρμπο, παρότι οδηγήθηκε στον υποβιβασμό και δεν υπάρχει καμία βελτίωση στο παιχνίδι της. Στο 0-1 από τη Νις δέχτηκε 30 τελικές προσπάθειες! Στην Παρί Σεν Ζερμέν το ριάλιτι για το οποίο μιλάμε όλη τη σεζόν συνεχίζεται, πλέον και με υποψήφιους για αποχώρηση! Νεϊμάρ και Μέσι στην πόρτα της εξόδου, με τον κόσμο να βράζει κατά του Αργεντινού σταρ και την ομάδα να τον τιμωρεί λόγω του ταξιδιού του στη Σαουδική Αραβία.

Στοιχηματικά, είναι τόσο χάλι η άμυνα της Τρουά που το Over 2,5 Παρί Σεν Ζερμέν μπορεί να το βγάλει και μόνος του ο Μ’Μπαπέ. Στο 2.04 τα Over 2,5 γκολ της φιλοξενούμενης, στο 1.83 το combo bet 2 & Over 2,5 στη Novibet με προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια.

Betmarket (Ligue 1): Προγνωστικά Γαλλίας (7/5)

7/5, 16:00 Aζαξιό-Τουλούζ 2@2.17

7/5, 21:45 Τρουά-Παρί Σεν Ζερμέν 2 & Over 2,5@1.83