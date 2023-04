Προγνωστικά Ποδοσφαίρου: Με γκολ και ειδικό στοίχημα

Τρεις επιλογές υψηλών αποδόσεων για το Betmarket.gr!

Aν κάποιος πόνταρε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με πρόωρη πληρωμή, τότε έκανε ένα ωραιότατο 4 στα 4 το βράδυ της Πέμπτης. Με το μεγαλύτερο value bet να είναι το over 1,75 xGoals της Βιγιαρεάλ, η οποία τελικά ξεπέρασε τα 4! Βγαίνουν λαθάκια σε αυτές τις αγορές, το έχουμε συζητήσει και φυσικά εκμεταλλευτεί ξανά από τη στήλη.

Λίγες ημέρες πριν πληρωθήκαμε το διπλό της Λέιτον Οριεντ στη Μανσφιλντ, όταν οι μπουκ μας έδιναν την πρωτοπόρο, πρωταθλήτρια και αποδεδειγμένα καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος σε απόδοση αουτσάιντερ. Και η Λέιτον όχι απλά κέρδισε, αλλά το έκανε παίζοντας για περίπου μισή ώρα με παίκτη λιγότερο. Η ίδια προσέγγιση υπάρχει και σήμερα, με τη Λέιτον να πληρώνει 3.80 στην έδρα της αυτή τη φορά! Και προφανώς η ανάλυση παραμένει αναλλοίωτη. Ναι μεν καλή και με κίνητρο η Στόκπορτ, αλλά εδώ μιλάμε για στοίχημα και το Value Bet είναι να σου δίνουν τον πρώτο και φορμαρισμένο στο 3.80.

Ακόμη ψηλότερα, στο 4.00 να σκοράρει τουλάχιστον δύο φορές η Λέιτον Οριεντ στη Bet365. Κάτι που κάνει τρία στα τέσσερα εντός έδρας, ενώ για να βρούμε μηδέν ενεργητικό μπροστά στο κοινό της πρέπει να πάμε στις 14 Ιανουαρίου. Η πιθανή χαλάρωση από τη επίτευξη του στόχου μπορεί να φέρει πιο ανοιχτά παιχνίδια, όπως και το μεσοβδόμαδο Over της κόντρα στη Μάνσφιλντ.

Προσπέρασα τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης γιατί δεν βρήκα κάτι αξιόλογο. Σκέφτηκα λίγο το over στα Xgoals της Κρίσταλ Πάλας, το άφησα όμως γιατί στα δύο τελευταία έβγαλε μια στροφή σε πιο κλειστά ματς.

Προγνωστικά MLS

Ετσι πηγαίνω στο MLS, όπου προκύπτουν δύο περιπτώσεις για συζήτηση στα μελετημένα προγνωστικά (κάνοντας κλικ στον κόκκινο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τις όλες τις στοιχηματικές επιλογές της ημέρας) στοιχήματος. Βασική επιλογή το Over στο Τορόντο-Νιου Γιορκ Σίτι. Στη γηπεδούχο το Ιταλικό δίδυμο Ινσίνιε-Μπερναρντέσκι δημιουργεί μια τρομερά ποιοτική επιθετική γραμμή. Η ομάδα έρχεται από δύο σερί Over 3,5 και στο συγκεκριμένο η προσέγγισή της θα είναι επιθετική αφού αναζητά επιστροφή στις νίκες.

Σε μια χρονιά που κάνει rebuilt η Σίτι, ούσα σε καλή κατάσταση επιθετικά και ερχόμενη από δύο συνεχόμενες νίκες με over 2,5 γκολ. Τέσσερα συνεχόμενα τα παιχνίδια της που σκοράρει αλλά και δέχεται γκολ. Στον διπλασιασμό το Over 2,5 γκολ, έως και 3.50 το Over 3,5 τέρματα στη Betsson.

Το έτερο είναι σημείο και πρόκειται για το διπλό στο Ορλάντο-Λος Αντζελες Γκάλαξι. Αργησε να πάρει μπροστά η φιλοξενούμενη, που μπήκε με απουσίες στη σεζόν. Σιγά σιγά οι βασικοί παίρνουν παιχνίδι, έρχεται από νίκη ψυχολογίας στο τελευταίο παιχνίδι και πιθανολογώ ένα ανέβασμα το επόμενο διάστημα.

Το Ορλάντο στην έδρα του δυσκολεύεται αρκετά, μετρώντας τρεις συνεχόμενες ήττες, δεχόμενο σε όλες από δύο γκολ τουλάχιστον.

Καρέ ηττών ίσως μοιάζει υπερβολικό, έτσι αν θέλει κάποιος να αποφύγει το διπλό μπορεί να στραφεί στο 3.00 που πληρώνει ο Τσικαρίτο Eρνάντες για anytime σκόρερ. Ο Μεξικανός πέτυχε την περασμένη αγωνιστική το πρώτο του φετινό γκολ και είναι η νούμερο ένα απειλή των φιλοξενούμενων.

Betmarket Επιλογές