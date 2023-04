Πως ανιχνεύουμε value bets στο στοίχημα

Ο Germanos του Betmarket.gr μας εξηγεί τον τρόπο που μπορούμε να «αλιεύσουμε» value bets στο στοίχημα!

Καλημέρα φίλοι! Για το Σ/Κ τι να πω, πέρασε η Μάινς και αυτό ήταν. Στα άλλα τζίφος, κανένας λόγος να ασχοληθώ. Όπως είπα βλέπω μεμονωμένα τις τελευταίες αγωνιστικές, δεν επηρεάζομαι από το τι έγινε και ευελπιστώ να κλείσουμε τη χρονιά με ψηλά το κεφάλι, όσο αυτό είναι δυνατόν, μένοντας πιστός στην αναζήτηση των value bets.

Χτες αναρτήθηκε ένα μίνι αφιέρωμα για τη μάχη του τίτλου αλλά και του υποβιβασμού στην Μπουντεσλίγκα, τις σκέψεις μου, το πρόγραμμα και τι ίσως αξίζει να ποντάρει κανείς. Σήμερα φυσικά έχουμε παιχνίδια να «τρέχουν», σε Γερμανία και Αυστρία.

Με ένα «ρισκαδόρικο» στη Γερμανία

Πολλά δεν υπάρχουν να ειπωθούν για τα παιχνίδια της Γερμανίας. Αυτό της 3ης κατηγορίας το προσπερνάμε, δύσκολο στην ανάγνωση, δεν προκύπτει κάτι, με τις στοιχηματικές εταιρείες (κάνοντας κλικ μπορείτε να διαβάσετε τις αξιολογήσεις από τις στοιχηματικές εταιρίες στην Ελλάδα) να έχουν διαβάσει πολύ καλά το παιχνίδι. Κανένας λόγος λοιπόν να «μπλέξω». Το ίδιο ισχύει και για το ματς της Γκρόιτερ Φιρτ με τη Χάιντενχαϊμ, σωστά μοιρασμένο το σετ, οριακά φαβορί η ομάδα του Σμιτ, απέναντι σε ένα σύνολο που είναι πολύ δυνατό εντός έδρας.

Για το παιχνίδι της Μπόχουμ με τη Ντόρτμουντ δεν υπάρχουν πολλά να ειπωθούν. Η τρομερή αστάθεια της Μπόχουμ, τα λάθη στην άμυνα και το σκοράρισμα με το σταγονόμετρο είναι αρνητικοί παράγοντες για να αναζητήσουμε την κόντρα, απέναντι σε μια Ντόρτμουντ που έχει το μομέντουμ, που είναι πρωτοπόρος και ο δρόμος έχει χαραχθεί με ροδοπέταλα για να γίνει πρωταθλήτρια.

Τι έμεινε; Μα φυσικά το παιχνίδι της Πάντερμπορν με τα «λιοντάρια» της Άιντραχτ Μπράουνσβαϊκ. Το διπλό στο 4,75 (γνώρισε πτώση τις τελευταίες ώρες) μοιάζει ως ένα σημείο που μπορεί να μπει στο παιχνίδι μου. Γιατί; Γιατί προφανώς η Πάντερμπορν ξεμένει από στόχους, ενώ η Μπράουνσβαϊκ παλεύει για το «είναι» της και από την άλλη η Μπράουνσβαϊκ έχει σταθεί σε σούπερ έδρες το τελευταίο διάστημα. Μετά τη διακοπή για τις εθνικές, η Μπράουνσβαϊκ παρουσιάζεται δυνατή εκτός έδρας. Το φιλικό στο Αμβούργο (1-2), το διπλό στην έδρα της Πάουλι (1-2) αλλά και η ισοπαλία στην Καρλσρούη, μια από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της κατηγορίας είναι στοιχεία που μπορούν να δικαιολογήσουν το ποντάρισμα στο διπλό. Τι δεν μου αρέσει; Το ότι δέχτηκε πολλά xgoals against σε αυτά τα παιχνίδια, με τον αντίπαλο να χάνει τρομερά πολλές ευκαιρίες. Αυτό κατά κάποιον τρόπο μας δείχνει πως ήταν αρκετά τυχερή (ιδιαίτερα με την Καρλσρούη).

Πως μπορούμε να ανιχνεύσουμε value bets στο στοίχημα

Στην Αυστρία υπάρχουν τρία παιχνίδια με προϋποθέσεις για γκολ/γκολ ημιχρόνου και τα τρία αξίζουν. Το πρώτο είναι αυτό από την Bundesliga, το Άλταχ – Βόλφσμπεργκερ. Το δεύτερο είναι το Αντμίρα – Άμστετεν και το τρίτο είναι το Αούστρια ΙΙ – Στουρμ ΙΙ. Στο 4,00 τα πρώτα δύο, στο 3,75 το τελευταίο. Ταιριάζουν τα παιχνίδια τους, σκοράρουν σε καλά χρονικά σημεία, είναι και από τις τοπ ομάδες στον πίνακα των γκολ/γκολ.]

Επίσης, δεν μπορώ να παραβλέψω δύο σημεία. Η αγαπημένη μας Κάπφενμπεργκ ταξιδεύει στη Βιέννη για να αντιμετωπίσει τη δεύτερη ομάδα της Ραπίντ, με το διπλό να πληρώνει 3,40. Υψηλό για τα δεδομένα του ματς. Η Κάπφενμπεργκ ξέρει να βρίσκει χώρους, αμύνεται σωστά και γενικότερα ταιριάζει πολύ η φράση που χρησιμοποιώ καιρό τώρα για την ίδια «κάνει πολλά σωστά το τελευταίο διάστημα». Η Ραπίντ από την άλλη είναι μια του ύψους, μία του βάθους. Καλό σημείο δείχνει και ο άσος της Γκράτσερ στο 3,75 απέναντι στην Μπλάου Βάις Λινς. Εδώ μιλάμε για λάθος απόδοση, όση αβάντα και να παίρνει η Μπλάου Βάις, εδώ ο Book έχει λάθος. Στους 47 βαθμούς η Γκράτσερ, διεκδικεί επάξια άνοδο, στους 48 βαθμούς η Μπλάου Βάις. Πως γίνεται λοιπόν ο άσος να βρίσκεται τόσο ψηλά; Ναι κύριε Book, και εγώ ξέρω ότι η Μπλάου Βάις είναι το τοπ φαβορί ανόδου, όμως αν δεν μπορεί να διαχειριστεί το άγχος ένα τόσο δυνατό σύνολο; Ήδη απέναντι σε ομάδες όπως η Ντόρνμπιρν προβλημάτισε. Value λοιπόν και στις δύο περιπτώσεις.

Ας συζητήσουμε τώρα για κάτι άλλο και μάλιστα το πως μπορεί κάποιος να «αλιεύσει» value bets στο στοίχημα.

Στο επίκεντρο το παιχνίδι Φλορίντσντορφερ – Λάφνιτς. Διαλέγω τα τρία τελευταία της Φλορίντσντορφερ και τα πέντε τελευταία της Λάφνιτς. Γιατί τα τρία τελευταία της ΦΑΚ; Όποιος διαβάζει τις στήλες μου, ξέρει πως η ΦΑΚ από το παιχνίδι με την Αούστρια ΙΙ και μετά παίζει επιθετικά, ένα fact που έρχεται από το διάβασμα και την αντίληψη των τεκταινόμενων. Τρία διαδοχικά over2,5 λοιπόν, ένα από αυτά over3,5, οι τελικές σε αυτά τα παιχνίδια έχουν φτάσει το 11,78, ενώ καθόλη τη διάρκεια της σεζόν είναι στο 7 (!). Από την άλλη έχουμε μια Λάφνιτς που στα πέντε τελευταία μετράει 4 over2,5 (4/5) και μάλιστα το ένα της under2,5 ήταν 2-0, οριακό δηλαδή.

Οι αποδόσεις των bookmakers, λοιπόν, για το συγκεκριμένο ματς μας λένε «Γερμανέ, σου δίνω στο 58,82 % πιθανότητα επαλήθευσης το UNDER 2,5 και στο 47,62 % πιθανότητα επαλήθευσης το OVER2,5». Με τα παραπάνω δεδομένα πάντως, προσωπικά το βλέπω εντελώς ανάποδα το συγκεκριμένο σετ. Δηλαδή στο 1,70 το over2,5 και στο 2,10 το under2,5. Και αυτές οι τιμές στο over ορίζονται ως οι ανώτερες. Βάσει estimation το over2,5 στα δικά μου μάτια αγγίζει το 1,50. Αυτό το 0,40 της διαφοράς είναι το λεγόμενο value (αξία) στην απόδοση, αφού υπάρχει διαφωνία με τις στοιχηματικές εταιρείες.

Αυτά για σήμερα. Διαλέξτε ό,τι θέλετε, προσωπικά πάω με το παρακάτω παιχνίδι. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο με στήλη για το Σ/Κ.

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΟΥ:

Μονά/Δυάδα (Bet365):

ΑΥΣ (2η) - 28/04 - 19:10 - Ραπίντ ΙΙ - Κάπφενμπεργκ : 2ft (3,40) *ΠΠ*

ΑΥΣ (2η) - 28/04 - 19:10 - Αούστρια ΙΙ - Στουρμ ΙΙ : g/g 1ου ημιχρόνου (3,75)

Δυάδα απόδοσης (12,75)





Μονό (Bet365):

ΑΥΣ (2η) - 28/04 - 19:10 - Φλορίντσντορφερ - Λάφνιτς : over2,5 (2,10)