Προγνωστικά: Άρσεναλ - Σαουθάμπτον και Εσπανιόλ - Κάντιθ

Επιστροφή στη δράση των πρωταθλημάτων με σπουδαίες μονομαχίες σε Πρέμιερ Λιγκ (Άρσεναλ-Σαουθάμπτον) και Λα Λίγκα (Εσπανιόλ - Κάντιθ) και το Betmarket.gr έχει την ανάλυση των δύο αγώνων και τα προγνωστικά στοιχήματος.

Άρσεναλ - Σαουθάμπτον

Ανάλυση Άρσεναλ

Στο ίδιο έργο θεατές οι «Κανονιέρηδες» (Άρσεναλ), αφού όπως με τη Λίβερπουλ έτσι και με τη Γουέστ Χαμ, παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν να προηγούνται στο σκορ με 2 τέρματα, δεν κατάφεραν να πάρουν τη νίκη. Δύο διαδοχικές ισοπαλίες που έχουν... κοστίσει βαθμολογικά, καθώς η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται σε απόσταση 4 βαθμών από την κορυφή. Πάντως η ομάδα του Αρτέτα είναι αήττητη εδώ και 9 ματς στην Πρέμιερ Λιγκ (7-2-0) και μάλιστα μόλις σε ένα από αυτά τα παιχνίδια έμεινε στο 1 τέρμα.

Ανάλυση Σαουθάμπτον

Συνεχίζεται ο... κατήφορος για την Σαουθάμπτον, διότι πλέον συμπλήρωσε 6 αγωνιστικές χωρίς νίκη (0-2-4) και παραμένει η ουραγός στην κατηγορία. Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της παρουσίασε τις γνωστές αμυντικές της παθογένειες και ηττήθηκε πιο εύκολα από ότι δείχνει το 2-0 από την Κρίσταλ Πάλας. Αξίζει να αναφέρουμε εδώ πως μακριά από το σπίτι της έχει πετύχει μόλις ένα γκολ στις 5 πιο πρόσφατες εξόδους της.

Προγνωστικά Άρσεναλ - Σαουθάμπτον

Υπάρχει σημαντική διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες και το συγκεκριμένο είναι must win κόντρα στη Σαουθάμπτον για την Άρσεναλ, καθώς μεσοβδόμαδα θα πάει στο Έτιχαντ για τη μάχη κορυφής με τη Μάντσεστερ Σίτι (το Betmarket.gr θα έχει τα προγνωστικά). Ακόμα και στην κακή τους μέρα οι «Κανονιέρηδες» (Άρσεναλ) έχουν το know how απέναντι σε σύνολα του βεληνεκούς των φιλοξενούμενων και εκτιμούμε ότι θα επιβεβαιώσουν εύκολα το χαμηλό άσο (στο 1,21 κατά μέσο όρο). Στοιχηματικά προτιμότερο είναι να στραφούμε σε special bets και σε αγορές σκόρερ, με τον Ζεσούς να έχει επιστρέψει... ζεστός και να σκοράρει στις 3 τελευταίες αγωνιστικές.

Το ενδεχόμενο να σκοράρει ο επιθετικός της Άρσεναλ οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα με τη Σαουθάμπτον προσφέρεται στο 1,83 από την Bet365 και δείχνει μια αξιόλογη περίπτωση στα προγνωστικά στοιχήματος (κάνοντας κλικ μπορείτε να διαβάσετε τα προγνωστικά από τους σημαντικότερους αγώνες στοιχήματος).

Εσπανιόλ - Κάντιθ

Ανάλυση Εσπανιόλ

Ούτε με τον Γκαρσία στον πάγκο της έχει καταφέρει να γυρίσει τον... διακόπτη η Εσπανιόλ, αφού μετρά δύο διαδοχικές ήττες με τις εμφανίσεις να κυμαίνονται στη μετριότητα. Τρομερά ζητήματα ανασταλτικά, καθώς δέχεται τέρματα εδώ και 7 σερί αγωνιστικές. Αξίζει να σημειωθεί εδώ, πως εντός έδρας έχει επιβεβαιώσει το Goal/Goal + Over 2,5 και στα 4 τελευταία ματς της.

Ανάλυση Κάντιθ

Η Κάντιθ δεν μπόρεσε να ακολουθήσει σε ρυθμό τη Ρεάλ Μαδρίτης και ηττήθηκε με 2-0. Σχεδόν ακίνδυνη στον αγώνα, αφού έπαιξε κυρίως άμυνα μήπως πάρει το βαθμό. Γενικότερα, πάντως βρίσκεται σε καλό φεγγάρι, διότι έχει μόλις 2 ήττες στην πρόσφατη επτάδα αναμετρήσεων της (2-3-2), ενώ εκτός έδρας διατηρεί αήττητο στις 3 τελευταίες εξορμήσεις της και μάλιστα έχοντας δει την εστία της να παραβιάζεται μόλις μία φορά.

Προγνωστικά Εσπανιόλ - Κάντιθ

Μάχη παραμονής το συγκεκριμένο παιχνίδι, όμως τα δείγματα της Εσπανιόλ δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά (6 διαδοχικές ήττες). Η Κάντιθ αποτελεί ένα από τα σκληροτράχηλα σύνολα της κατηγορίας και μακριά από το Μιραντίγια διατηρεί αήττητο σερί 1-2-0. Ικανοί να θέσουν αρκετά ζητήματα στο μεσοαμυντικό τρανζίσιον της γηπεδούχου οι «Πειρατές» (Κάντιθ) και το διπλό στο 3,90 από τη Fonbet με με δώρο* που τα σπάει. ξεφεύγει στα προγνωστικά ποδοσφαίρου. Με μικρότερο ρίσκο μπορούμε να στραφούμε στο Χ2, το οποίο προσφέρεται στο 1,80 από την ίδια στοιχηματική εταιρία.