Βόλος - ΑΕΚ: Με αέρα κορυφής η Ένωση

Η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής των play-off της Stoiximan Superleague ανοίγει με την αναμέτρηση Βόλος - ΑΕΚ. Η Ένωση θέλει τη νίκη για να καταφέρει να παραμείνει στην κορυφή ή και να μείνει μόνη της σε αυτή, όμως για να πάρει το τρίποντο δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα που έπεσε ο Παναθηναϊκός.

Τηλεοπτική μετάδοση: Cosmote Sport 1 (18:00)

Βόλος - ΑΕΚ

Βόλος

Ο Βόλος πήρε έναν πολύ σημαντικό βαθμό στην έδρα του Παναθηναϊκού και έμεινε ζωντανός στη μάχη της πεντάδας. Μπορεί επιθετικά για ακόμη μία φορά να μην έκανε αισθητή την παρουσία του, όμως κατάφερε να μη δεχθεί γκολ από τον πρωτοπόρο της Stoiximan Superleague, με αποκορύφωμα την απόκρουση πέναλτι του Κλέιμαν στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Όσον αφορά την προϊστορία κόντρα στις ομάδες που βρίσκονται στα play-off, έχει σκοράρει μόλις ένα γκολ στα τελευταία δέκα παιχνίδια. Σχετικά με τις απουσίες, δεν θα είναι διαθέσιμοι οι Τσιρίνος (μεσοεπιθετικός, 10/1) και Σι (μπακ, 8/0).

ΑΕΚ

Η ΑΕΚ χρωστούσε μια καλή εμφάνιση και την έκανε στο σωστό τάιμινγκ, καθώς πήρε μεγάλο διπλό στην Τούμπα και έφτασε στην κορυφή της βαθμολογίας. Η Ένωση ήταν αρκετά απειλητική, δημιούργησε φάσεις και κατάφερε σε μεγάλα διαστήματα του αγώνα να ελέγξει τον ρυθμό. Στο επόμενο παιχνίδι της αντιμετωπίζει την πιο αδύναμη ομάδα των play-off, όμως αναμένεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτική μετά την γκέλα του Παναθηναϊκού. Το πιο πιθανό είναι να μπει από νωρίς όπως συνηθίζει, με επιθετικό προσανατολισμό, ώστε να βρει γρήγορα δίχτυα και στη συνέχεια να κάνει διαχείριση. Στις απουσίες προστέθηκαν και οι Μήτογλου (στόπερ, 8/1), Σιντιμπε (μπακ, 10/0) και Άμραμπατ (μέσος, 24/8), όμως επιστρέφει ο Φερνάντες (μέσος, 6/1).

Προγνωστικά: Βόλος - ΑΕΚ

Η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων είναι εμφανέστατη και για να μην πετάξει στα... σκουπίδια το διπλό στην Τούμπα, η ΑΕΚ θα πρέπει να περάσει και από τον Βόλο. Στις αποδόσεις (κάνοντας κλικ στον κόκκινο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τις μεταβολές αποδόσεων του σημερινού κουπονιού) βλέπουμε πως το διπλό βρίσκεται σε αρκετά χαμηλή τιμή, όμως υπάρχει στοιχηματική αξία στο παιχνίδι μέσω του betbuilder.

Η επιλογή 2 & no goal βρίσκεται σε καλύτερη απόδοση το 1.88 μέσω του Betbuilder της Winmasters. Ενδιαφέρον, βέβαια, υπάρχει και σε επιλογές με υψηλότερο ρίσκο, όπως το combo 2/2 & no goal σε απόδοση 2.50, αλλά και την επιλογή 2 & no goal & over 1.5 σε απόδοση 2.40.

Βόλος - ΑΕΚ: Προγνωστικά Betmarket

05/04 18:00 Βόλος - ΑΕΚ 2 & no goal @1.88