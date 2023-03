Με χειροπιαστό δείγμα για δυάδα πενταπλασιασμού

Mετά από ένα τετραήμερο γεμάτο με Εθνικές ομάδες, σήμερα είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάτι χειροπιαστό να συζητήσουμε στα προγνωστικά μας στο Betmarket.gr. Μπαίνοντας στη 2η αγωνιστική, υπάρχει δείγμα πίσω μας ενός 90λεπτου.

Εχουμε δει για παράδειγμα πως ο Ματέο Ρετέγκι κατάφερε άμεσα να βρει χημεία στην ενδεκάδα της Ιταλίας. Ο φορ της Τίγκρε, που σκοράρει 0,75 φορές ανά 90 λεπτά στην Αργεντινή, είναι ανακάλυψη του Μαντσίνι που τον κάλεσε στην Ιταλία χάρη στο Ιταλικό διαβατήριό του. Ηδη ο προπονητής της ομάδας των παρομοίασε με τον Γκαμπριέλ Μπατιστούτα, ως προς την αγάπη που μπορεί να δώσει η χώρα σε έναν αργεντινοαναθρεμένο.

Ο Ρετέγκι δεν είναι μόνο πως σκόραρε απέναντι στην Αγγλία το μοναδικό τέρμα της ομάδας του, αλλά περισσότερο πως είχε συμμετοχή στο 50% των τελικών προσπαθειών της ομάδας του. Στο 2.05 το anytime του σήμερα στη Μάλτα.

Θα ήμουν πάντως πολύ πιο ζεστός αν δεν καθόταν Ιταλός στον πάγκο της Μάλτας. Νομίζω πως δεν θα πάνε να ξεσπάσουν πάνω σε έναν συμπατριώτη τους. Αν το ματς είναι στο 0-2 ίσως το σβήσουν οι Ιταλοί, σεβόμενοι το… αίμα τους!

Το διπλό και under 3,5 της Ιταλίας παίζει στο 1.90 και θα είναι επιλογή στα προγνωστικά ποδοσφαίρου (κάνοντας κλικ μπορείτε να διαβάσετε για όλα τα προγνωστικά ημέρας στο ποδόσφαιρο).

Στην Αγγλία είδαμε την ομάδα να έχει σφυγμό, παρά την ακόμη μια αποτυχία που βίωσε στο τουρνουά του Κατάρ. Τους Ουκρανούς δεν τους έχουμε δει για να πάρουμε δείγμα, έτσι δεν μπορώ να πω πολλά για το ματς συνολικά.

Σημειώνω όμως το 2.70 για anytime του Σάκα. Με 12 γκολ και 10 ασίστ στην Πρέμιερ Λιγκ ήδη τη φετινή σεζόν και στο ενδιάμεσο τρία τέρματα στο Μουντιάλ. Είναι παραγωγικός, φορμαρισμένος και ικανός ο εξτρέμ της Αρσεναλ.

Συνοπτική στάση στο Καζαστάν-Δανία. Δεν μου βγήκε το ποντάρισμα στα φάουλ που θα δεχτούν οι Δανοί από τους Φινλανδούς, σε ένα ματς που τους είδα να μην διστάζουν να παίξουν μια επιθετική άμυνα. Με δύναμη στην πίεση, για άμεση ανάκτηση της κατοχής κάτι που μπορεί να γίνει ακόμη πιο έντονα κόντρα στο Καζακστάν. Το line στα φάουλ στο 10.5 μπορεί να το ξεπεράσουν.

Στέκομαι και στο Β. Ιρλανδία-Φινάνδία. Τους πρώτους τους έχουμε ποντάρει αρκετά στο Nations league. Τόσο σε γκολ όσο και σε τελικές στον στόχο. Ηττα με Over 3,5 το τελευταίο με την Ελλάδα, είχαν κερδίσει με Over 2,5 το Κόσσοβο και είχαν πιο πριν over 3,5 στο εκτός έδρας με την ίδια ομάδα αλλά και στο εντός με την Κύπρο.

Το Σαν Μαρίνο το κέρδισαν με 2-0 γιατί είχαν έναν αντίπαλο που δεν μπορούσε να απειλήσει και οι ίδιοι δεν φόρτσαραν. Το ματς με τη Φινλανδία μοιάζει περισσότερο με εκείνα στο Nations league που πήγαν σε πολύ υψηλό σκορ και δεν καταλαβαίνω γιατί το Over 2,5 παίζει στο υψηλότατο 2.50!

Tο Παιχνίδι μου

Δυάδα στη Fonbet

ΠΕΠ– 26/3 – 16:00 –Καζακστάν-Δανία Over 10,5 φάουλ Δανία (1.99)

ΠΕΠ– 26/3 – 21:45 –Β. Ιρλανδία-Φινλανδία Over 2,5 (2.50)

Δυάδα απόδοσης 4.98