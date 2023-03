Προγνωστικά στοιχήματος: Οι βασίλισσες των ανατροπών για το 3.95

Αν καθίσουμε και σκεφτούμε το top-3 των πιο επικών ανατροπών που μας έχει χαρίσει το Τσάμπιονς Λιγκ, Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης έχουν σοβαρές πιθανότητες να καταλάβουν μια θέση στο βάθρο.

Πλέον πρόσφατες οι αναμνήσεις για τον τρόπο που έφτασε στην περσινή κατάκτηση του τροπαίου η Ρεάλ Μαδρίτης. Η ανατροπή κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν και κυρίως ο τρόπος που απέκλεισε τη Μάντσεστερ Σίτι χάρη σε δύο γκολ στις καθυστερήσεις.

Η Λίβερπουλ έχει βρεθεί ξανά στο καναβάτσο απέναντι σε Ισπανούς, στον ημιτελικό του 2019 όταν την ήττα της με 3-0 στη Βαρκελώνη ακολούθησε η επιβλητική εμφάνιση και το 4-0 στην Αγγλία κόντρα στη Μπαρτσελόνα.

Σήμερα η ομάδα του Κλοπ δεν θα έχει τη δύναμη του Ανφιλντ. Ούτε και εκείνη των τρομερών οπαδών της που τραγουδούσαν το you never walk alone όταν η ίδια έκανε το καλύτερο δεύτερο ημίχρονο στην ιστορία της, το 2005 στην Κωνσταντινούπολη. Τότε που πήγε στα αποδυτήρια χάνοντας με 3-0 από μια από τις καλύτερες Μίλαν όλων των εποχών και κατάφερε να πανηγυρίσει το τρόπαιο στο τέλος της βραδιάς.

Απόψε η Λίβερπουλ καλείται να βρει αντίδραση εκτός έδρας, στη Μαδρίτη, στο γήπεδο που η Ρεάλ Μαδρίτης «γύρισε» τόσες φορές από την κόλαση πέρσι. Kόντρα στη μοναδική ομάδα που φτάνει σήμερα τους 300 αγώνες στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Μπορεί να το κάνει; Η ιστορία του Τσάμπιονς Λιγκ είναι γεμάτη ανατροπές. Η Λίβερπουλ ήταν πρωταγωνίστρια σε ορισμένες από τις πλέον επικές. Εκ πρώτης, δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει. Οσο και αν τώρα το θεωρούμε ακατόρθωτο και αν γίνει θα το αποκαλούμε θαύμα.

Ο τρόπος για να γίνει απαιτεί γκολ. Αλλωστε η Λίβερπουλ χρειάζεται τρία για να το στείλει στην παράταση, και αυτό μόνο με την προϋπόθεση πως δεν θα δεχτεί γκολ. Το πρώτο κομμάτι φαντάζει το ευκολότερο. Η Λίβερπουλ έχει μέσο όρο 2.21 xG σε Πρέμιερ Λιγκ και Τσάμπιονς Λιγκ φέτος.

Και το πράγμα γίνεται ακόμη καλύτερο αν βάλουμε στην εξίσωση τα 2 xG που πέτυχε στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι αλλά και τις πολλές φάσεις που σταθερά επιτρέπει η Ρεάλ Μαδρίτης φέτος.

Εκεί που δυσκολεύει η υπόθεση είναι στην άμυνα, με την ομάδα του Κλοπ να μην έχει καμία σταθερότητα και τη Ρεάλ Μαδρίτης να διαθέτει τους ικανότατους εκτελεστικά Μπενζεμά και Βινίσιους.

Ο Μπενζεμά μετρά 19 γκολ σε 19 νοκ άουτ παιχνίδια Τσάμπιονς Λιγκ, ενώ ο Βινίσιους έχει 10 γκολ και 8 ασίστ στα 18 τελευταία του ματς στη διοργάνωση. Και οι δύο με τρομερές επιδόσεις κόντρα στη Λίβερπουλ, με τον Γάλλο να της έχει βάλει έξι και τον Βραζιλιάνο πέντε!

Ποδοσφαιρικά ο Κλοπ έχει μόνη επιλογή να το κάνει ροντέο και όπου βγει. Το over 3,5 στέκει στο αξιόλογο 2.35 (Winmasters) και μπαίνει στο παιχνίδι μου.

Προγνωστικά Premier League

Πέρα από Τσάμπιονς Λιγκ έχει και δύο παιχνίδια για την Πρέμιερ Λιγκ σήμερα το πρόγραμμα. Aυτό που με απασχολεί είναι το Σαουθάμπτον-Μπρέντφορντ.

Η Σαουθάμπτον με τον Σέγες στον πάγκο έχει επτά πόντους σε τέσσερα ματς. Παραμένει ουραγός αλλά με αυξημένη πλέον την ελπίδα μέσα της πως μπορεί να γυρίσει την κατάσταση. Το σημερινό είναι Must win και περιμένω να μπει γεμάτη ένταση, κυνηγώντας από νωρίς το γκολ.

Δεν θέλγει η Μπρέντφορντ εκτός έδρας και τα under της είναι αρκετά, αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που πληρώνει αρκετά σήμερα το να δούμε τουλάχιστον τρία γκολ.

Εξετάζοντας, πάντως, καλύτερα τα τελευταία παιχνίδια της, η Μπρέντφορντ έχει 2,49 xG κόντρα στη Φούλαμ και 2,23 στην ήττα από την Εβερτον. Δείχνει δηλαδή πως δημιουργικά πατάει καλά. Θα πάρω το ρίσκο με το over 2,5.

Προγνωστικά BetMarket:

Μονά

CHL– 15/3 – 22:00 –Ρεάλ Μαδρίτης-Λίβερπουλ Οver 4,5 (3.95) στη Betshop

Δυάδα στη Winmasters

PRE– 15/3 – 21:30 – Σαουθάμπτον - Μπρέντφορντ Over 2,5 (2.25)

CHL– 15/3 – 22:00 –Ρεάλ Μαδρίτης-Λίβερπουλ Over 3,5 (2.35)

Δυάδα απόδοσης 5.28