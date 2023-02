Προγνωστικά στοιχήματος (25/02): Παιχνίδι στα πιο κερδοφόρα πρωταθλήματα

Ένα αρκετά εμπορικό Σάββατο έχουμε μπροστά μας και ήδη από το πρωί έχετε πάρει μια γεύση εδώ στο BetMarket.gr. Με αναλύσεις για όλα τα παιχνίδια του Big-5 αλλά και ξεχωριστό κείμενο για το ντέρμπι των Αιωνίων στη Stoiximan Σούπερ Λιγκ.

Aπό αυτή εδώ τη γωνιά σήμερα θα… ταξιδέψουμε σε λιγότερο δημοφιλείς λίγκες. Σε παιχνίδια που δύσκολα θα κερδίσουν τη μάχη του τηλεκοντρόλ αλλά μπορεί να αποδειχθούν κερδοφόρα στα προγνωστικά στοιχήματος.

Η Κορόνα είναι η πλέον βελτιωμένη ομάδα μετά την επανέναρξη στην Πολωνία. Και όχι τυχαία. Η διοίκηση αποφάσισε να δώσει τα ηνία στον Κούτσερα λίγο πριν τη διακοπή. Έναν άνθρωπο που ξέρει καλά τον Σύλλογο, έχοντας διατελέσει και αρχηγός της ομάδας ως ποδοσφαιριστές. Αμεσα βελτίωσε τα αποδυτήρια, έφτιαξε την ψυχολογία και δημιούργησε ένα μαχητικό γκρουπ. Όλα αυτά δουλεύτηκαν κατά τη διακοπή, έγιναν πέντε μεταγραφές, και η Κορόνα επέστρεψε ανανεωμένη. Μπορεί να μην πήρε κάτι, αλλά έβαλε δύο γκολ στη Βαρσοβία στο δύσκολο εκτός με τη Λέγκια, για να ακολουθήσουν οι επτά βαθμοί στα τρία επόμενα. Η Βάρτα δεν έχει ακόμη νίκη στο 2023 δέχτηκε γκολ σε όλα και διαθέτει μια από τις χειρότερες έδρες στην κατηγορία (1-5-4). Πάνω από 4.00 μονάδες το διπλό και μια χαρά το 4.33 του Over 1,5 γκολ Κορόνα στην Bet365.

Προγνωστικά Ολλανδίας

Τεράστια μάχη παραμονής στην Ολλανδία, Γκρόνιγκεν-Εξέλσιορ. Η γηπεδούχος σε μια «σκληρή» έδρα, μπάλα δεν παίζει με το πάθος και τη δύναμη θα πάει να σώσει την παρτίδα σε ένα must win παιχνίδι. Στο προηγούμενο εντός με την Εμεν σφυρίχτηκαν συνολικά 31 φάουλ και στο εντός με την Τβέντε 22. Η Εξέλσιορ έρχεται από δύο συντριβές με 5-0 και 3-0, και λογικά θα ρίξει το βάρος στην άμυνα. Το over 21,5 φάουλ στο 1.80. Στις στοιχηματικές εταιρίες της Ελλάδας το βρίσκεται στη Fonbet.

Αντίθετα δεν βλέπω λόγο να γίνει σκληρό το Χέρενφεν-Βααλβάικ. Χαλαρές, στο μέσο του πίνακα αμφότερες, χωρίς ιδιαίτερο στόχο στο πρωτάθλημα και με τα παιχνίδια τους να έχουν ανοίξει εσχάτως. Τέσσερα στα πέντε Over 2,5 η γηπεδούχος και τρία στα τέσσερα για τη φιλοξενούμενη. Στο 1.83 το over 2,5 γκολ.

Προγνωστικά Σκωτίας

Η Λιγκ 2 της Σκωτίας μας έχει απασχολήσει αρκετά φέτος και με βάση τις σημειώσεις μου από τις προηγούμενες προσπάθειες, έχει αποφέρει κέρδος.

Η Νταμπάρτον είναι η πρωτοπόρος της βαθμολογίας, με το εντυπωσιακό 8-2-0 εντός έδρας. Η ήττα από την Ιστ Φάιφ στο τελευταίο μπορεί να την πεισμώσει και να εμφανιστεί πιο τσιτωμένη στο εντός με την Ελγκιν. Από το ματς της πρωτοχρονιάς έχει να κερδίσει η ντεφορμέ φιλοξενούμενη που έχασε και τα δύο πρόσφατα εκτός δεχόμενη από 2 γκολ και πάνω. Ο άσος σε combo bet με το Over 1,5 στο 2.15 από τη Stoiximan.

Προγνωστικά Ισπανίας

Τέσσερα στα πέντε τελευταία της Αλαβες ήταν Over και το πέμπτο σταμάτησε στα δύο γκολ. Τέσσερα συνεχόμενα over για την Καρταχένα. Με αυτές τις επιδόσεις σε άλλο πρωτάθλημα το over δεν θα ήταν με τίποτα στο υψηλότατο 2.40. Επειδή είναι Ισπανία Β’ φτάνει σε τέτοια απόδοση.

Θα βάλω στο παιχνίδι μου και τα κόρνερ στο Κάντιθ-Βαγιεκάνο. Αμφότερες κερδίζουν αρκετά, με τη Βαγιεκάνο να είναι η 4η στη σχετική κατηγορία και τη γηπεδούχο να έχει 6 κερδισμένα απέναντι στη Μπαρτσελόνα. Μπορείτε να βρείτε την ανάλυση της συγκεκριμένης επιλογής αλλά και όλα τα ειδικά στοιχήματα του Σαββατοκύριακου στη στήλη Special Bets.

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΟΥ:

Δυάδα στη Stoiximan

ΣΚΩ2– 25/2 – 17:00 –Νταμπάρτον-Ελγκιν 1 & Over 1.5 (2.15)

ΟΛΛ1– 25/2 – 19:45 – Χέρενφεν-Βααλβάικ Over 2,5 (1.83)

Στη δυάδα απόδοσης 3.93 ποντάρισμα 6,5 μονάδες

Moνό στη Βet365

ΠΟΛ– 25/2 – 19:45 –Bάρτα Πόσναν-Κορόνα Over 1,5 Κορόνα (4.33) με ποντάρισμα 5,8 μονάδες

Δυάδα στη Fonbet

ΙΣΠ1– 25/2 – 17:15 –Κάντιθ-Ράγιο Βαγιεκάνο Over 9.5 κόρνερ (1.99)

ΟΛΛ1– 25/2 – 17:30 – Γκρόνιγκεν-Εξέλσιορ Over 21,5 φάουλ (1.80)

Στη δυάδα απόδοσης 3.58 ποντάρισμα 7 μονάδες