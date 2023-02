Προγνωστικά Ποδοσφαίρου: Στηρίζοντας τους γηπεδούχους

Με δύο "άσους" ασχολείται το Betmarket.gr στο κουπόνι της Παρασκευής.

Παρότι σήμερα υπάρχουν λίγα παιχνίδια, προκύπτουν αρκετές επιλογές. Μπουντεσλίγκα, Zweite Liga και 3η κατηγορία περιλαμβάνει το menu και προσωπικά έχω αρκετές διαφωνίες με τον Book.

Δύο ομάδες έδρας και ένα διπλό με value

Στην Βαυαρία διεξάγεται το πρώτο παιχνίδι της τρέχουσας αγωνιστικής, με την Άουγκσμπουργκ να φιλοξενεί τη Χόφενχαϊμ. Βλέποντας τη φόρμα των τελευταίων έξι παιχνιδιών θα δούμε πως η Χόφενχαϊμ είναι η χειρότερη ομάδα της κατηγορίας, έχοντας πέντε ήττες και μία ισοπαλία. Σε αυτό το διάστημα έχει σκοράρει 8 γκολ και έχει δεχτεί 19 (!). Από την άλλη η η Άουγκσμπουργκ έχει 2 νίκες στα τελευταία έξι παιχνίδια και αυτές οι δύο νίκες ήταν εντός έδρας και οι δύο με 1-0.

Τι γίνεται τώρα στα xgoals; Η Άουγκσμπουργκ έχει τα χαμηλότερα xgoals στην κατηγόρια «εντός έδρας», παράγοντας 1,14 φέτος. Παρόλα αυτά να τονίσουμε πως το τελευταίο διάστημα η έδρα της είναι αυτή που την έχει «σώσει». Η Χόφενχαϊμ εκτός έδρας επίσης αδύναμη, παράγει 1,23 xgoals. Στα κατά τώρα η Άουγκσμπουργκ επίσης χειρότερη σε αυτόν τον τομέα, δέχεται 1,86 xgoals against, με τη Χόφενχαϊμ να βρίσκεται στο 1,72.

Βλέποντας το τι γίνεται στο Ζίνχαϊμ τις τελευταίες εβδομάδες αλλά ακόμα και μήνες, δεν μπορούμε να δούμε σοβαρά την ομάδα του Ματεράτσο (έχει αναλάβει προπονητής εδώ και μία εβδομάδα). Κακό το κλίμα, οι παίκτες ακόμα και υπό τις οδηγίες του νέου προπονητή έδειξαν το ίδιο κακό πρόσωπο (ήττα με Λεβερκούζεν εντός 1-3) και ασφαλώς απέναντι στην Άουγκσπουργκ ΔΕΝ γίνεται να είναι το φαβορί. Κι όμως ο Book αποφάσισε να μας δώσει ένα σετ στο οποίο η πιο ντεφορμέ ομάδα του πρωταθλήματος να είναι το φαβορί, απέναντι σε μια ομάδα που τουλάχιστον εντός έδρας το 2023 είναι απόλυτα σοβαρή.

Ο άνθρωπος της στιγμής για τη Άουγκσμπουργκ είναι ο Μπερίσα, που έχει σκοράρει τα γκολ των δύο «1-0» για τους Βαυαρούς. Ο ίδιος προσφέρεται από τις στοιχηματικές εταιρείες στο 2,87 να σκοράρει και έχει νόημα να πονταριστεί για αυτούς που κυνηγάνε ειδικά. Προσωπικά όμως μένω στο 2,75 του άσου, που έχει αξία στα μάτια μου.

Στη δεύτερη κατηγορία έχουμε δύο παιχνίδια που επίσης για μένα έχουν στοιχηματικό ενδιαφέρον. Στο Μπράουνσβαϊκ η Άιντραχτ υποδέχεται τη Χόλσταϊν Κιλ και ασφαλώς επικεντρώνομαι στον άσο, που βρίσκεται σε αποδόσεις (κάνοντας κλικ στον κόκκινο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε όλες τις μεταβολές αποδόσεων της ημέρας) outsider. Συνολικά η Χόλσταϊν Κιλ στο Μπράουσνβαϊκ έχει να νικήσει από το μακρινό 1995 σε αυτήν την έδρα. Στόχος της Μπράουνσβαϊκ είναι να χτίσει εκ νέου μια έδρα στην οποία δεν θα περνάει κανείς εύκολα και αυτό το απέδειξε και κόντρα στην εξαιρετική φέτος Χάιντενχαϊμ την οποία νίκησε με 2-0. Στον περασμένο αγώνα μάλιστα, η Μπράουνσβαϊκ βρέθηκε κοντά στο να σπάσει την έδρα της Ντάρμστατ, κάτι που μαρτυράει πολλά για το σε τι κατάσταση βρίσκεται.

Η Χόλσταϊν Κιλ δεν κατάφερε την περασμένη εβδομάδα να νικήσει στη χειρότερη έδρα της κατηγορίας, αυτήν του Μαγδεμβούργου και ασφαλώς απέναντι στην Μπράουσβαϊκ έχει ακόμα λιγότερες πιθανότητες. Κι όμως ο Book μας προσφέρει τα «λιοντάρια» καθαρό outsider σε απόδοση 3,00. Από άποψη φόρμας οι δύο ομάδες βρίσκονται στο ίδιο level έχοντας συλλέξει σχεδόν τους ίδιος βαθμούς σε πέντε παιχνίδια. Εκεί που θα σταθώ περισσότερο είναι στα xgoals against, με την Μπράουνσβαϊκ εντός έδρας να έχει 1,59 xgoals against, ενώ το Κίελο έχει 1,87 x goals against. Επομένως τίθεται το ερώτημα γιατί ο άσος να προσφέρεται στο 3,00 και όχι στο 2,50-2,60 που θα ήταν το εξαιρετικά δίκαιο. Αξία λοιπόν στον άσο.

Τέλος, κλείνω με την ανάλυση του παιχνιδιού της Πάντερμπορν με την Καϊζερσλάουτερν. Η Λάουτερν παίζει το δεύτερο σερί δύσκολο παιχνίδι της εκτός έδρας. Μετά από την πρώτη της φετινή εκτός έδρας ήττα στο Πάουλι (μαζί με τη Ντάρμστατ, οι δύο έδρες που δεν έχουν σπάσει ακόμα) παίζει απέναντι σε μια τρομερά φορμαρισμένη Πάντερμπορν. Μηχανή παραγωγής xgoals η Πάντερμπορν εντός έδρας, στο 2,53 τα xgoals της, ενώ η Λάουτερν είναι στο ταπεινό 1,23. Αντίστοιχα το xgoals against της Πάντερμπορν εντός βρίσκεται στο 1,46, ενώ της Λάουτερν στο 1,78. Γενικότερα οι αριθμοί δεν είναι υπέρ της Λάουτερν.

Παρόλα αυτά θεωρώ πως το 4,33 δεν είναι δίκαιο απέναντι σε μια ομάδα που είναι η δεύτερη πιο φορμαρισμένη μετά τη Ντάρμστατ τόσο στα τελευταία έξι παιχνίδια γενικά, αλλά και στον συνολικό πίνακα των εκτός έδρας παιχνιδιών. Μέχρι και την περασμένη εβδομάδα ήταν η μοναδική ομάδα χωρίς ήττα εκτός έδρας. Ασφαλώς, κοιτώντας και την παράδοση, θα δούμε πως διαχρονικά η Πάντερμπορν δεν τα πάει καλά παίζοντας με την Λάουτερν. Οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν έχουν χάσει ποτέ στο Πάντερμπορν, μετρώντας σερί 4-3-0. Αφήνω λοιπόν στην κρίση του καθενός το αν το 4,33 είναι δίκαιο στο διπλό ή όχι.

Betmarket Επιλογές

Μονά/δυάδα (1-2 system) (Bet365):

ΓΕΡ (1η) - 17/02 - 21:30 - Άουγκσμπουργκ - Χόφενχαϊμ : 1ft(2,75)

ΓΕΡ (2η) - 17/02 - 19:30 - Μπράουνσβαϊκ - Κίελο : 1ft(3,00)

Στη δυάδα απόδοσης (8,25) επί 5 μονάδες