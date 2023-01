Προγνωστικά Ποδοσφαίρου: Δύο δυάδες σε αποδόσεις 3.90+

Οι Κυριακάτικες επιλογές του Betmarket.gr!



Η νίκη της Γιουνάιτεντ στο χθεσινό ντέρμπι του Μάντσεστερ… μεγάλωσε το όνειρο της Αρσεναλ για επιστροφή στους τίτλους. Η διαφορά με τη Σίτι έμεινε στους 6 βαθμούς και η ομάδα του Αρτέτα έχει χρυσή ευκαιρία σήμερα το απόγευμα για ξεμακρύνει ακόμη περισσότερο.

Βέβαια εδώ είμαστε για να μιλήσουμε για στοίχημα και αυτό το 2.20 στο διπλό επ ουδενί δεν βοηθά ούτε για να ανοίξει κουβέντα για ποντάρισμα. Οσο καλή και αν είναι η Αρσεναλ φέτος, όσο και αν έχει προβληματίσει μέσα στη σεζόν η Τότεναμ. Αλλωστε μιλάμε και για ένα δυνατό Λονδρέζικο ντέρμπι. Από μία κόκκινη κάρτα και ένα πέναλτι είχαν οι δύο τελευταίες τους συναντήσεις.

Τα ενδιαφέροντα πάντως μελετημένα προγνωστικά είναι αλλού στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Ξεκινώντας από τις ειδικές αγορές των ομάδων, μπορούμε να στραφούμε στα κόρνερ της Τότεναμ. Συνολικά 111 μέσα στη σεζόν για την ομάδα του Κόντε, είναι 4η στον πίνακα με τα περισσότερα κερδισμένα κόρνερ στο πρωτάθλημα. Τα λιγότερα που έχει πάρει σε εντός έδρας αναμέτρηση στη φετινή Πρέμιερ Λιγκ είναι 4, ποτέ χαμηλότερο νούμερο. To 1.75 για τα Over 4,5 αλλά και το 2,52 για Over 5,5 κόρνερ της Τότεναμ μπορούν να αποτελέσουν επιλογές.

Σε επίπεδο ποδοσφαιριστών, ο Χόιμπιεργκ είναι ο βασικός μέσος της Τότεναμ και στις περισσότερες των περιπτώσεων αγωνίζεται σε όλο το 90λεπτο. Σε περισσότερα από τα μισά παιχνίδια της φετινής σεζόν έχει κάνει 2+ τάκλιν, ενώ έφτασε τα 3 στο μεταξύ τους στον πρώτο γύρο.

Στην Αρσεναλ, στέκομαι στον Νκετιά. Ο αντικαταστάτης του Ζεσούς είναι ενθουσιώδης και ταχύς, συνδυασμός που πολλές τον φέρνει εκτεθειμένο πίσω από τις αντίπαλες άμυνες. Στο πρόσφατο παιχνίδι απέναντι στη Γουέστ Χαμ πιάστηκε 3 φορές οφσάιντ, ενώ άλλα τρία οφσάιντ μέτρησε στις έξι συμμετοχές του στο Γιουρόπα Λιγκ. Στο 2.40 η Betsson να βγει τουλάχιστον μία φορά οφσάιντ ο Νκέτια σήμερα, ενώ παίζει στο 9.00 το fun bet να είναι περισσότερες.

Προγνωστικά Στοιχήματος Γαλλίας

Ειδικό στοίχημα είναι η επιλογή και στην Α’ Γαλλίας. Ηδη από χθες το πρωί, στο κείμενο με τις αναλύσεις της αγωνιστικής, έγινε τίτλος και μπήκε με ποντάρισμα περισσότερων μονάδων στο πινακάκι επιλογών. Αναφέρομαι στο ειδικό στοίχημα που προσφέρει η Novibet για Over 59.5% κατοχή μπάλας από τη γηπεδούχο ομάδα στο Λιλ-Τρουά.

Αντιγράφω τα στοιχεία που οδηγούν σε ποντάρισμα. “Στο μεταξύ τους στο Κύπελλο η Λιλ είχε 71% κατοχή μπάλας, ενώ και στη Βρέστη μεσοβδόμαδα ξεπέρασε το 70%. Μόλις 32% η κατοχή μπάλας της Τρουά στο εντός με τη Μαρσέιγ. Παιχνίδι που η μπάλα, κατά πάσα πιθανότητα, θα μείνει πολύ στα πόδια της Λιλ. Εχουν ενδιαφέρον στοιχήματα πάνω στη συντριπτική κατοχή μπάλας από τη γηπεδούχο ομάδα. Value bet το 1.87»

Tρομερή η περίπτωση της Ρεμς, που από τη στιγμή που την ανέλαβε ο ταλαντούχος Στιλ κάνει πορεία πρωταθλητισμού. Από επιτυχία σε επιτυχία στη Λιγκ 1, η αλήθεια είναι με βάρος στην άμυνα. Ετσι είναι σωστό μεν το 2.10 στο over 2,5 γκολ του εντός με τη Νις. Θα το βάλω όμως στο παιχνίδι μου γιατί έχω έχουμε μια αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο ομάδες με άριστη ψυχολογία. Η Νις έβαλε 6 στη Μονπελιέ στην πρεμιέρα του Ντιγκάρ και ο νέος της τεχνικός έκανε λόγο για επιθετική φιλοσοφία. Περιμένω να πάει για διπλό στη Ρεμς, που επίσης στην κατάσταση που είναι θα ψάξει μια ακόμη νίκη μπροστά στο κοινό της.

Στο παιχνίδι που κλείνει το πρόγραμμα της αγωνιστικής, Ρεν-Παρί Σεν Ζερμέν, μου αρέσει το 2.00 για anytime του Μ’Μπαπέ που προτάθηκε και στα special bets. Ο Γάλλος φορ πήρε ανάσες από τον Γκαλτιέ τις τελευταίες δέκα ημέρες και τον περιμένω να γυρίσει γεμάτος ενέργεια και ενθουσιασμό. Απέναντι σε μια μέτρια προς κακή άμυνα όπως είναι αυτή της Ρεν.

Προγνωστικά Στοιχήματος: Σούπερ Λιγκ

Aπό το πρόγραμμα της Σούπερ Λιγκ μου αρέσει το Over 2,5 στο Ολυμπιακός-Αρης. Το ποδόσφαιρο, όπως κάθε τι στη ζωή, έχει αλλάξει πάρα πολύ με την πάροδο τον χρόνων. Ένα από τα παράπονα που πολλές φορές ακούμε από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας είναι πως δεν βγαίνουν πλέον μπαλαδόροι.

Εκείνα τα δεκάρια, που έκαναν μαγικά με την μπάλα στα πόδια, αναστάτωναν την αντίπαλη άμυνα και χάριζαν απλόχερα θέαμα στην κερκίδα. Δεν μάρκαραν και αυτό ήταν το αδύνατο σημείο τους, που οδήγησε σταδιακά την εξαφάνισή τους από το σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Αυτό όμως δεν συμβαίνει στην τρέχουσα έκδοση του Ολυμπιακού που παρουσιάζει ο Μίτσελ. Ο Ισπανός παρέλαβε ένα χαοτικό ρόστερ, του πιστώνεται πως έδωσε ρόλους και κατάφερε να φτιάξει ένα σύνολο που εσχάτως παίζει ωραίο ποδόσφαιρο και παίρνει νίκες που της αξίζει.

Οσο περίεργο και αν ακούγεται, ο Μίτσελ το κατάφερε αψηφώντας τους «κανόνες» του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Όχι μόνο έβαλε δεκάρι στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, αλλά χώρεσε στην ενδεκάδα τρεις τέτοιους ποδοσφαιριστές. Φυσικά όχι με την τακτική συμπεριφορά των παλαιότερων ποδοσφαιριστών που έπαιζαν τη θέση, δηλαδή με τα χέρια στη μέση όταν η ομάδα είναι στη θέση άμυνας, αλλά προσαρμοσμένοι και αυτοί στις τακτικές απαιτήσεις του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Σε κάθε όμως περίπτωση, η τρέχουσα βασική ενδεκάδα του Ολυμπιακού αποτελείται από ποδοσφαιριστές που η άμυνα είναι το αδύνατο σημείο της. Απέναντι σε ομάδες χαμηλής δυναμικής αυτό δεν φαίνεται τόσο, γιατί ο Ολυμπιακός σπάνια θα βρεθεί σε θέση άμυνας πολλές φορές στο παιχνίδι. Ο Αρης είναι μια από τις εξαιρέσεις, που με το ταλέντο που έχει μεσοεπιθετικά μπορεί να φτιάξει στιγμές που θα εκθέσει την τόση επιθετικογενή ενδεκάδα του Μίτσελ. Στον αντίποδα, μοιάζει παράλογο αυτή η δύναμη των πειραιωτών μεσοεπιθετικά να αφήσει άσφαιρη την ομάδα.

Προγνωστικά Βελγίου

Η Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ έχει δύο νίκες στο πρωτάθλημα με έξι γκολ ενεργητικό και άλλες δύο στο Κύπελλο με άλλα τόσα. Ένα καρέ παιχνιδιών μετά το Μουντιάλ που η επίθεσή της δουλεύει άψογα. Η Αντβέρπ επίσης έχει σκοράρει τουλάχιστον δύο φορές σε κάθε ένα από τα τέσσερα επίσημα παιχνίδια που έδωσε μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο. Δεν ξέρω αν υπολογίζουν κόπωση οι στοιχηματικές εταιρίες, για αυτό δίνουν φαβορί το Under στην αναμέτρηση, μου φαίνονται όμως υπερβολικές οι τιμές διπλασιασμού στο να δούμε τουλάχιστον 3 γκολ.

Betmarket Επιλογές:

Δυάδα στη Novibet

ΓΑΛ1– 15/1 – 14:30 – Λιλ-Τρουά Over 58,5 κατοχή Λιλ (1.87)

ΓΑΛ1– 15/1 – 16:00 – Ρεμς-Νις Over 2,5 (2.10)

Στη δυάδα απόδοσης 3.93 ποντάρισμα 6.5 μονάδων



Δυάδα στη Betsson