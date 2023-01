Κύπελλο Ελλάδας, Μπάσκετ: Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση, βγήκαν οι αποδόσεις

Ποια ομάδα θα καταφέρει να κατακτήσει το νεοσύστατο Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ; Πιθανό ντέρμπι “αιωνίων” στα ημιτελικά. Ενδιαφέρουσες οι πρώτες αποδόσεις των αγώνων αλλά της κατάκτησης. Το παρακάτω κείμενο από το Betmarket.gr.

Πριν λίγο ολοκληρώθηκε η κλήρωση του Κυπέλλου στο μπάσκετ, για το νεοσύστατο Final 8 που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 16 με 19 Φεβρουαρίου στα «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου. Να σημειώσουμε πως την τηλεοπτική μετάδοση έχει αναλάβει η κρατική τηλεόραση (ΕΡΤ).

Τα ζευγάρια που προέκυψαν:

Πανιώνιος-ΑΕΚ Περιστέρι bwin-ΠΑΟΚ Ολυμπιακός-Άρης Παναθηναϊκός-Κολοσσός

Από το Final-4 στο Final-8

Για 10 χρόνια (1994–95 έως 2003–04) η τελική φάση του κυπέλλου γινόταν σε μορφή final four, όπου εκτός των ημιτελικών και του τελικού, διεξαγόταν και μικρός τελικός ανάμεσα στις ηττημένες ομάδες των δύο ημιτελικών. Οι 10 αυτές διοργανώσεις διεξήχθησαν στην Αθήνα 4 φορές, στην Θεσσαλονίκη και στην Λαμία από 2 φορές (στη Λαμία η πρώτη και η τελευταία διοργάνωση final four) και από μία φορά σε Πάτρα και Λάρισα. Το final four επανήλθε μετά απο 18 χρόνια, την σεζόν 2021-22 με την διεξαγωγή του να πραγματοποιείται στο Ηράκλειο Κρήτης.

Από φέτος, όμως, άλλαξε μορφή και παρότι θα φιλοξενηθεί και πάλι στο Ηράκλειο Κρήτης, αυτήν την φορά ωστόσο θα γίνει με περισσότερες ομάδες (8 αντί 4).

16 Φεβρουαρίου 2023

Πανιώνιος-ΑΕΚ

Περιστέρι bwin-ΠΑΟΚ

17 Φεβρουαρίου 2023

Ολυμπιακός-Άρης

Παναθηναϊκός-Κολοσσός

Δυνατές μονομαχίες στο Κύπελλο Ελλάδας

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η κληρωτίδα έβγαλε ενδιαφέρουσα ζευγάρια ανάμεσα στις Ελληνικές ομάδες οι οποίες συμμετέχουν, με το Περιστέρι – ΠΑΟΚ να είναι η πιο αμφίρροπη αναμέτρηση όπως θα δούμε και από τις προσφερόμενες αποδόσεις. Επίσης, αν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ξεπεράσουν τα πρώτα εμπόδια, διασταυρώνονται στα ημιτελικά του θεσμού.

Περιστέρι - ΠΑΟΚ

Φαβορί το Περιστέρι σε απόδοση 1.45, με τον ΠΑΟΚ να είναι αουτσάιντερ σε απόδοση 2.65 στη Novibet.

Πανιώνιος - ΑΕΚ

Στο 20.5 τοποθετεί η Stoiximan.gr το line υπέρ της ΑΕΚ (η οποία κατέκτησε το Κύπελλο το 2018 & 2020) κόντρα στον Πανιώνιο.

Παναθηναϊκός - Κολοσσός Ρόδου

Στο 18,5 για τον Παναθηναϊκό (που έχει κατακτήσει 8 φορές στις 11 τελευταίες το Κύπελλο) κόντρα στον Κολλοσό Ρόδου.

Ολυμπιακός – Άρης

Ακόμα μεγαλύτερο το line υπέρ του περυσινού Κυπελλούχου Ολυμπιακού (-22,5) κόντρα στον Αρη.

Ποιος θα κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας στο μπάσκετ;

Η Novibet έχει βγάλει ήδη αποδόσεις για τον επερχόμενο Κυπελλούχο Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί καθώς προσφέρεται σε χαμηλές αποδόσεις (μόλις στο 1.30). Ακολουθεί ο Παναθηναϊκός στο 3.50 και έπειτα οι υπόλοιποι διεκδικητές σε πολύ υψηλότερες αποδόσεις. Η ΑΕΚ στο 14.00, το Περιστέρι στο 23.00, ο ΠΑΟΚ στο 66.00, ο Κολοσσός Ρόδου στο 801.00 όπως και ο Αρης. Η μεγαλύτερη απόδοση κατάκτησης ανήκει στον Πανιώνιο (5001).