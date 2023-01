Τα καλύτερα σημεία του Σαββατοκύριακου 7 και 8 Ιανουαρίου

Οι tipsters του BetMarket.gr συνεδρίασαν και έβγαλαν το σημείο που ξεχωρίζει από κάθε κατηγορία για τα παιχνίδια του πρώτου Σαββατοκύριακου στο 2023. Οχτώ επιλογές σε αποδόσεις από 1.40 μέχρι 3.10.

Το φαβορί

Η Μαρίτιμο, που έχει μόλις μια νίκη την φετινή σεζόν υποδέχεται την πολύ φορμαρισμένη Σπόρτινγκ. Οι φιλοξενούμενοι έρχονται από έξι συνεχόμενες νίκες, στις οποίες σκόραραν συνολικά 26 γκολ και δέχθηκαν ένα. Οι γηπεδούχοι έχουν ως στόχο την αποφυγή του απευθείας υποβιβασμού και οι φιλοξενούμενοι την έξοδο στο Τσάμπιονς Λιγκ, όποτε η διαφορά δυναμικότητας είναι εμφανέστατη. Στην αναμέτρηση του πρώτου γύρου η Σπόρτινγκ κέρδισε με 5-0 και δεν άφησε κανένα περιθώριο στην σημερινή της αντίπαλο.

Μαρίτιμο – Σπόρτινγκ 2 (1.40) / Winmasters / Κυριακή 20:00

Ο διπλασιασμός

Έφτασε τις 9 συναπτές νίκες η ΑΕΚ και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας του Κυπριακού πρωταθλήματος μαζί με τον ΑΠΟΕΛ. Παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο, έχει πλάνο και ταυτότητα στο παιχνίδι της και δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι βρίσκεται τόσο ψηλά. Από την άλλη η Ανόρθωση παρουσιάζει πάρα πολλές αστάθειες. Είναι ακίνδυνη επιθετικά, έχει αμυντικά προβλήματα και είναι ομάδα χωρίς συνοχή. Είναι και χωρίς προπονητή πλέον μιας και ο Σίσκο Μουνιόθ αποτελεί παρελθόν. Διπλό σε απόδοση 2,35.

Ανόρθωση-ΑΕΚ 2 (2.35) / Bet365 / Σάββατο 19:00

Το Fair Over

Τέσσερα παιχνίδια έχει δώσει η Καραγκιουμρόκ μετά τη διακοπή, όλα ήταν Over 2,5 γκολ. Τελευταίο της Under την 28η Οκτωβρίου, με την ίδια να σκοράρει και στα επτά επίσημα που ακολούθησαν. Με τρία g/g τα δύο εκ των οποίων και Over 3,5 και η επιστροφή της νυν αντιπάλου της, Κόνιασπορ.

Καραγκιουμρόκ- Κόνιασπορ over (1.70) / Bwin/ Κυριακή 12:30

Tο Value Over

Από το 45% στο 75% έχει ανεβάσει το ποσοστό νίκης του ο Ολυμπιακός, που εκμεταλλεύτηκε την μεγάλη διακοπή ελέω Μουντιάλ. Οι επιθετικές του ικανότητες είναι γνωστές και στον Βόλο θα θελήσει να κερδίσει θεαματικά, έχοντας στο πλευρό του πάνω από 10.000 κόσμο. Στα «μεγάλα» παιχνίδια ο Βόλος έχει δεχτεί 3 και 5 από Παναθηναϊκό, 4 από ΑΕΚ και 3 από ΠΑΟΚ, επομένως υπάρχει αξία στο να δούμε περισσότερα από 2,5 γκολ στον αγώνα.

Βόλος-Ολυμπιακός Οver (1.85) / Betshop/ Κυριακή 18:30

Το Αουτσάιντερ

Στην Ισπανική Λα Λίγκα δεσπόζει το μεγάλο ματς ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα. Η ομάδα του Τσάβι δεν πείθει με τις εμφανίσεις της μετά τη διακοπή, ενώ προβλημάτισε ιδιαίτερα απέναντι στην Ιντερσίτι για το Κόπα Ντελ Ρέι, όπου ξεπέρασε το εμπόδιο της στην παράταση με 4-3 (3-3 κανονική διάρκεια). Ταυτόχρονα, δεν θα έχει και στη διάθεση της τον πρώτο σκόρερ της Λεβαντόφσκι( έχει πετύχει τα 13 από τα 34 τέρματα της), ο οποίος είναι τιμωρημένος. Οι «Ροχιμπλάνκος» μπορεί να μην ενθουσιάζουν με την εικόνα τους, αλλά είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί (2 διαδοχικές νίκες με 0 παθητικό). Τα τελευταία 2 χρόνια έχουν «χτίσει» παράδοση απέναντι στους Μπλαουγκράνα, αφού μετράνε 2 σερί νίκες, μάλιστα χωρίς να δεχτούν γκολ!

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρσελόνα 1 (3,10) / Fonbet / Κυριακή 22:00

Το Λάτιν

Επιστρέφουν τα προγνωστικά ποδοσφαίρου για το Κλαουσούρα του Μεξικού που κάνει πρεμιέρα, με την Πούμας να παρουσιάζεται ενισχυμένη και να θέλει να δώσει απαντήσεις για το μέτριο Απερτούρα που πραγματοποίησε. Περιορισμένων δυνατοτήτων η τωρινή της αντίπαλος Χουάρες, η οποία διαχρονικά εκτός έδρας… χάνεται, ενώ δεν έχει κερδίσει ποτέ στο συγκεκριμένο γήπεδο (0-2-2 το σερί).

Πούμας-Χουάρες 1 (2,05) / Pamestoixima.gr/ Κυριακή 20:00

Το Combo Bet

Επιστροφή στη δράση στην Ολλανδία και το πλέον δυνατό παιχνίδι της αγωνιστικής είναι ανάμεσα στην Ουτρέχτη και τη Φέγενορντ. Οι φιλοξενούμενοι είναι στην 1η θέση της βαθμολογίας και συνεχίζουν από εκεί που τελείωσαν την περασμένη σεζόν. Ακόμα και στα φιλικά έδειξαν τον επιθετικό τους πλουραλισμό. Στον αντίποδα, η Ουτρέχτη έχει πολλές απουσίες και γενικά δεν πείθει στην άμυνα της. Η ομάδα του Ρότερνταμ έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη και με μεγάλο σκορ.

Ουτρέχτη – Φέγενορντ 2 και over 2,5 (2,62) /Novibet/ Κυριακή 13:15

Το Μπασκετικό

Προγνωστικά Μπάσκετ: Τον Άρη υποδέχεται ο Προμηθέας Πατρών, στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της 11ης αγωνιστικής της Basket League. Οι Πατρινοί είναι αρκετά μπερδεμένοι φέτος από την ξαφνική αποχώρηση του Μάκη Γιατρά. Μάλιστα, ακολούθησε και η αποχώρηση του πρώτου σκόρερ, Γιανγκ για να δημιουργήσει νέα ερωτηματικά. Ο Άρης από την άλλη μπορεί να έχασε από τον Κολοσσό στο Αλεξάνδρειο, διατηρεί το προφίλ, όμως, της ομάδας που παλεύει για κάθε αγώνα. Αυτό θα κάνει και στο «Δ. Τόφαλος». Θα στηρίξουμε, λοιπόν, το διπλό με το χάντικαπ στο +5,5.

Προμηθέας Πατρών – Άρης 2 (+5,5) (1.88) / Betsson / Σάββατο 16:00

