Τσάμπιονς Λιγκ: Η παράδοση δείχνει… κούπα για την Τσέλσι

Την περασμένη εβδομάδα ολοκληρώθηκε η κλήρωση για τη φάση των 16 του Champions League και με αφορμή αυτό το γεγονός, το Betmarket.gr φέρνει στο προσκήνιο ένα ενδιαφέρον στοιχείο για την πορεία της Τσέλσι στα ευρωπαϊκά κύπελλα.

Η Τσέλσι έχει απασχολήσει το ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό κοινό έντονα σχεδόν την τελευταία 20ετια. Ήταν το καλοκαίρι του 2003, όταν ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς αποφάσιζε να αποκτήσει την ομάδα, με σκοπό να την ισχυροποιήσει στο Νησί, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Στις μέρες του, οι Μπλε πανηγύρισαν ουκ ολίγους τίτλους. Αυτό που ήθελε, βέβαια, ο ολιγάρχης από τη Ρωσία δεν ήταν άλλο από το Champions League. Το «ιερό δισκοπότηρο» εν τέλει ήρθε. Μπορεί να έφτασε στην «πηγή», ή έστω κοντά σε αυτή, η Τσέλσι πανηγύρισε την κορυφή της Ευρώπης. Κοινός παρονομαστής σε όλες αυτές τις επιτυχίες ήταν ένα παράδοξο γεγονός. Ότι οι Λονδρέζοι άλλαζαν προπονητή για να έρθει η επιτυχία. Είναι πιθανό να συμβεί κάτι τέτοιο ξανά φέτος, δεδομένης της αλλαγής στην τεχνική ηγεσία;

Το τέλος εποχής που δεν ολοκληρώθηκε

Η πρώτη περίοδος της εποχής του Ρομάν Αμπράμοβιτς στην Τσέλσι ήταν ταυτόσιμη με την παρουσία του Ζοζέ Μουρίνιο στον πάγκο. Ο Πορτογάλος τεχνικός έγινε στην τεχνική ηγεσία των Λονδρέζων ο «Special One», ο προπονητής που αγαπούν να μισούν οι φίλοι του ποδοσφαίρου. Παράλληλα, όμως, ήταν και ο προπονητής που έφερε την ομάδα στην κορυφή της Αγγλίας μετά από ακριβώς 50 χρόνια. Κορυφή στην Premier League για δύο χρόνια, όμως οι προσδοκίες ανέβαιναν συνεχώς. Η διοίκηση επιζητούσε την ευρωπαϊκή επιτυχία. Το κακό ξεκίνημα της σεζόν 2007-08 έφερε τον Μουρίνιο εκτός Λονδίνου. Ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Άβρααμ Γκραντ, ανέλαβε χρέη προπονητή. Και έκανε αυτό που δεν έκανε ο Μουρίνιο: οδήγησε την Τσέλσι στον τελικό.

Στην αναμέτρηση των Μπλε με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ των Κριστιάνο Ρονάλντο, Γουέιν Ρούνεϊ και Ράιαν Γκιγκς, φτάσαμε στα πέναλτι. Εκεί, ένα γλίστρημα του αρχηγού, Τζον Τέρι και ένα αποτυχημένο χτύπημα του Νικολάς Ανελκά, έδωσαν το τρόπαιο στη Γιουνάιτεντ.

Πορεία σαν θαύμα

Τη σεζόν 2011-12 η Τσέλσι φτάνει για πρώτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας το Champions League. Η σεζόν είχε αρχίσει με τον Αντρέ Βίλας Μπόας στον πάγκο, όμως η «τριβή» του με τους ηγέτες της ομάδας και δη τον Φρανκ Λάμπαρντ, συνδυαστικά με τα αρνητικά αποτελέσματα, οδήγησαν εκτός Στάμφορντ Μπριτζ τον Πορτογάλο. Τη θέση του ανέλαβε μία πολύ σπουδαία προσωπικότητα της ομάδας, ο Ρομπέρτο Ντι Ματέο. Φυσικά, δεν είχε σπουδαίες περγαμηνές ως προπονητής. Αλλά ήταν τέτοια η αύρα του που ενέπνευσε τους παίκτες του. Συνυπολογίζοντας και την εκπληκτική σεζόν του Ντιντιέ Ντρογκμπά, συντελέστηκε ένα ποδοσφαιρικό θαύμα. Μία πορεία πέρα από κάθε φαντασία, με την Τσέλσι να φτάνει στον τελικό και να κατακτά το τρόπαιο για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Το κάνει και στο Europa League

Δεν πέρασαν πολλά χρόνια από την επόμενη ευρωπαϊκή επιτυχία για την Τσέλσι. Μπορεί η κάτοχος του Champions League να μη συνέχισε στους 16, έπαιξε όμως στο Europa League. Η αποτυχία, βέβαια, οδήγησε τον Ντι Ματέο εκτός τεχνικής ηγεσίας. Ο Ράφα Μπενίτεθ ανέλαβε την ομάδα, ως ένας προπονητής που είχε το know how των αγγλικών συλλόγων, ήταν μετρ των knock out αγώνων και μπορούσε να ανταποκριθεί στο ισπανικό στοιχείο του ρόστερ.

Έτσι, λοιπόν, οι Μπλε από το Λονδίνο έφτασαν μέχρι τον τελικό του θεσμού και επικράτησαν με 2-1 της Μπενφίκα και κατέκτησε το πρώτο Europa league της ιστορίας της.

Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά

Φτάνουμε στην τελευταία ευρωπαϊκή επιτυχία της Τσέλσι στο Champions League. Τη σεζόν 2020-21 η διοίκηση έχει προχωρήσει σε μεγάλες μεταγραφές. Κάι Χάβερτς, Τίμο Βέρνερ, Ριγιάντ Ζίγιες και Τιάγκο Σίλβα είναι μερικοί από τους παίκτες που πρόσθεσε η ομάδα στο ρόστερ της. Προπονητής ήταν ο Φρανκ Λάμπαρντ. «Σημαία» της ομάδας με όλη τη σημασία της λέξης. Κι αν η πρώτη του σεζόν ήταν επιτυχημένη, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Ο Ρομάν Αμπράμοβιτς αποφασίζει να απομακρύνει τον Λάμπαρντ και να φέρει στο Λονδίνο τον Τόμας Τούχελ. Ο Γερμανός προπονητής συμφωνεί και το σκεπτικό των περισσότερων ήταν πως θα είναι ένας προπονητής που θα τρέξει την ομάδα εκείνη τη σεζόν και από του χρόνου θα τεθούν οι στόχοι. Έλα, όμως, που ο Γερμανός είχε αντίθετη άποψη.

Η Τσέλσι κάνει την έκπληξη και φτάνει στον τελικό. Ξανά μετά από εννιά χρόνια. Και στον τελικό με τον δικό της τρόπο, καταφέρνει να φτάσει ξανά στην κορυφή, αφήνοντας στα κρύα του λουτρού την Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Οι δύο εξαιρέσεις

Υπάρχουν δύο εξαιρέσεις στην σχεδόν 20ετή πορεία της Τσέλσι στα ευρωπαϊκά τρόπαια. Η μία εξαίρεση είναι τη σεζόν 2008-09, όταν ανέλαβε στο μέσο της χρονιάς ο Γκους Χίντινγκ. Η ομάδα φτάνει μέχρι τα ημιτελικά και για λίγα δευτερόλεπτα χάνει την πρόκριση στον τελικό από τη Μπαρτσελόνα. Είναι ο γνωστός ημιτελικός του Στάμφορντ Μπριτζ, οι διαιτητικές αποφάσεις του οποίου ακόμα αποτελούν θέμα συζήτησης.

Η δεύτερη εξαίρεση είναι τη σεζόν 2018-19, όταν η Τσέλσι έχει στον πάγκο εξ αρχής τον Μαουρίτσιο Σάρι και φτάνει μέχρι τον τελικό του Europa League, το οποίο και κατακτά. Βέβαια, ενώ ο Ιταλός τεχνικός έβαλε τις βάσεις της επιτυχίας, εν τέλει αποχώρησε στο τέλος της σεζόν για να πάει στη Γιουβέντους.

Αντιδρά όταν αλλάζει προπονητή

Αν μελετήσουμε τα ρόστερ των προηγούμενων σεζόν που κατέγραψαν αυτές τις επιτυχίες, θα δούμε ότι δεν ήταν και τα ποιοτικότερα της Ευρώπης. Τη σεζόν 2012-13 μιλάμε για ένα ποδοσφαιρικό θαύμα, αν αναλογιστούμε την ποιότητα που είχε η Τσέλσι. Αντίστοιχα, τη σεζόν 2020-21, η Σίτι είχε καλύτερο ρόστερ. Επειδή, μιλάμε, όμως για έναν αγώνα, όλα είναι πιθανά.

Πρακτικά, λοιπόν, και τώρα η Τσέλσι δεν έχει το καλύτερο ρόστερ της Ευρώπης. Ούτε παίζει με τέτοιο τρόπο που δημιουργεί προσδοκίες. Της λείπει ένας επιθετικός με εύκολο γκολ και ακόμα δεν υπάρχει χημεία μεταξύ νέων (Στέρλινγκ-Κουλιμπαλί) και παλιών. Πόσω δε μάλλον, όταν ο Ζορζίνιο αποτελεί σκιά του εαυτού του και ο Καντέ παραμένει στα πιτς.

Υπάρχει, όμως, μια άτυπη παράδοση που φέρνει την Τσέλσι κοντά σε ευρωπαϊκές επιτυχίες, όταν αλλάζει προπονητή. Τη δεδομένη χρονική στιγμή και ενώ η κλήρωση έβγαλε τους Μπλε με την Ντόρτμουντ, η ομάδα του Γκρέιχαμ Πότερ έχει απόδοση 15.00 στη Stoiximan.gr, για να σηκώσει το τρόπαιο φέτος. Η Ντόρτμουντ δεν είναι δα και το μεγαθήριο και μιλάμε για ένα ζευγάρι αγώνων που θα γίνει σε τρεις μήνες από σήμερα. Ενώ τα υπόλοιπα ζευγάρια (Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου) σηματοδοτούν ότι θα αποχωρήσουν κι άλλα μεγαθήρια από αυτή τη φάση. Μία φάση στην οποία δεν υπάρχουν πλέον Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους.