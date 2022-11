Επιλογές με αξία σε Κροατία και Σκωτία

Προγνωστικά ποδοσφαίρου στο Κροατικό και το Σκωτσέζικο πρωτάθλημα σήμερα από το Betmarket.gr!

Η Ριέκα και η Πούλα είναι οι δύο μεγαλύτερες παραθαλάσσιες περιοχές της Βόρειας Κροατία. Mε παραδοσιακή αντιπαλότητα και αρκετά «καυτό» οπαδικό κίνημα. Η Armada της Ριέκα και οι Demoni στην πλευρά της Πούλα είναι τα ονόματα των οπαδών που έχουν δώσει άλλο χρώμα στο (λεγόμενο) Derby della Učka, όπως ονομάζεται το ντέρμπι μεταξύ της Ριέκα και της Ιστρα (η ομάδα από την περιοχή Πούλα).

Τελευταία τους αναμέτρηση το Σάββατο, όταν η Ιστρα έφυγε με διπλό από την έδρα της μεγάλης αντιπάλου της. Μια νίκη που τονώνει την ψυχολογία και δίνει συνέχεια σε ένα καλό σερί μίας μόλις ήττα στα έξι τελευταία.

Η Ιστρα έχει 17 βαθμούς μετά από 14 ματς στην 1η κατηγορία της Κροατίας, δέκα περισσότερους από την Γκόριτσα, που υποδέχεται σήμερα.

Η ουραγός της κατηγορίας με το ρεκόρ 1-4-10 έχει μόλις 2 βαθμούς και 9 ήττες στις τελευταίες 11 αγωνιστικές. Επίσης εκτός έδρας έχει δεχτεί γκολ σε όλα τα παιχνίδια (σε 5/7 πάνω από ένα) και ίσως είναι και πιο κουρασμένη, καθώς έπαιζε την περασμένη Δευτέρα.

Με αυτά και με αυτά ο άσος έπρεπε να πληρώνει κοντά στο 1.80. Αντε να δεχτώ να πάμε στο 2.00 με 2.10, επειδή στην Γκόριτσα οι μπουκ πιστεύουν πολύ στον προπονητή της. Βέβαια από τα τέλη Αυγούστου έχει πάει ο Αγκελόφκσι εκεί, αλλά βελτίωση η ομάδα δεν βλέπει.

Ο άσος φτάνει στο 2.65 κινούμενος ανοδικά. Και εδώ μπαίνει ξανά ένα από τα μεγάλα ερωτήματα στην ιστορία του στοιχήματος. Εχουμε να κάνουμε με ένα πεντακάθαρο Value bet ή κάτι… μυρίζει στα Βαλκάνια;

Φυσικά απάντηση δεν υπάρχει. Κοιτώντας αριθμούς, ψυχολογία, φόρμα, ο άσος στο 2.65 παίζεται με κλειστά μάτια. Και προσωπικά θα αφήσω στην άκρη τις θεωρίες συνομωσίας και θα ποντάρω.

Προγνωστικά Σκωτίας

Σε μια δυάδα Παρασκευής με το Over 2,5 γκολ στο Αμερντίν-Χιμπέρνιαν. Και εδώ με ντέρμπι έχουμε να κάνουνε, με αρκετά παθιασμένα παιχνίδια μεταξύ τους στο παρελθόν, μπόλικο ξύλο αλλά και γκολ.

Φέτος αμφότερες διαθέτουν προπονητές στους πάγκους τους που ζητάνε το επιθετικό ποδόσφαιρο. Η Χιμπέρνιαν είναι 3η και η Αμπερντίν 4η σε παραγωγή τελικών προσπαθειών. Και το πράγμα γίνεται πιο… value, αν το «σπάσεις» σε εντός-εκτός.

Η γηπεδούχος απόψε Αμπερντίν μετρά μέσο όρο 18 τελικές ανά παιχνίδι στην έδρα της, με τα παιχνίδια της να έχουν κατά μέσο όρο 4,4 τέρματα. Η φιλοξενούμενη απόψε Χιμπέρνιαν μετρά μέσο όρο 17 τελικές ανά παιχνίδι εκτός έδρας!

Σαφώς και μπαίνουν σε κύκλο το Over 2,5 αλλά και Over 3,5 γκολ, αλλά και τα σουτ στο τέρμα. Με το Line στα 8,5 (1.70) και το over 10,5 να ανεβάζει την τιμή στο 3.00.

Betmarket Επιλογές:

Μονό

ΣΚΩ1– 4/11 – 21:30 – Αμπεντίν-Χιμπέρνιαν Over 3,5 (3.10)

Δυάδα

ΚΡΟ1 – 4/11 – 19:00 – Ιστρα-Γκόριτσα 1 (2.65)

ΣΚΩ1– 4/11 – 21:30 – Αμπεντίν-Χιμπέρνιαν Over 8,5 σουτ στην εστία (1.70)

Δυάδα απόδοσης 4.51