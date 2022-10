Προγνωστικά Ποδοσφαίρου: Δυάδες και ένα μονό στο 3,00

Παιχνίδι με δύο δυάδες και ένα αουτσάιντερ στο 3,00 από το Betmarket.gr!



Το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ πλησιάζει και στο BetMarket.gr θα βρείτε πολλές ενότητες για την διοργάνωση όπως τις αποδόσεις και τους τζίρους των αγώνων, το τηλεοπτικό πρόγραμμα, τους ομίλους και τις βαθμολογίες αλλά και τις διασταυρώσεις Μουντιάλ 2022 από την φάση των 16 μέχρι και τον τελικό. Επιπλέον, μπορείτε να διαβάσετε πολλά και ενδιαφέροντα αφιερώματα στις ομάδες αλλά και σε παλαιότερες διοργανώσεις που έμειναν στην ιστορία.



Tο στοιχηματικό μενού της Πέμπτης ξεκινά από αρκετά νωρίς, με τα παιχνίδια του 5ου γύρου στο Κύπελλο Ελλάδος. Χθες είδαμε τρία από τα έξι ματς να οδηγούνται σε παράταση, σήμερα έχουμε άλλη μια πεντάδα με μονάχα ένα καθαρό φαβορί.



Πρόκειται για την ΑΕΚ, που με το νέο γήπεδο έχει αποκτήσει άλλη δυναμική και πληρώνει 1.25 κόντρα στον ΠΑΣ. Λογικά θα επιβεβαιωθεί ο άσος, καθώς η ΑΕΚ είναι σε καλή κατάσταση και θέλει να προχωρήσει στο Κύπελλο. Ο ΠΑΣ περισσότερο το εξάποντο με τον Ιωνικό που ακολουθεί σε τρεις ημέρες θα έχει στο μυαλό του. Στοιχηματικά κρατάω και το over 2,5 σε τιμή 1.90, όπως κάνω και επιβεβαιώνεται στα τρία τελευταία ματς του ΠΑΣ. Δεν νομίζω πως θα αλλάξει ο τρόπος παιχνιδιού τους σήμερα.

Κρατάω επίσης και το διπλό του ΟΦΗ. Θεωρώ πως ο Νιόμπλιας θα ψάξει μια πορεία στο Κύπελλο, βλέποντας πως στο πρωτάθλημα η ομάδα του δεν μπορεί να κοιτάξει ψηλά. Ο ΟΦΗ έχει βρει πατήματα εσχάτως, δημιουργεί φάσεις και η Κηφισιά είναι στα μέτρα του ως αντίπαλος. Αλλωστε μην ξεχνάμε πως μιλάμε για ομάδες που δεν έχουν παιχνίδια πρωταθλήματος στα πόδια τους, μετά την (για άλλη μια χρονιά) ανοργανωσιά που οδήγησε σε συνεχόμενες αναβολές τις μικρές κατηγορίες.

Προγνωστικά Στοιχήματος La Liga

Καλό πρόγραμμα και στη La Liga. Παιχνιδάρα το Μπάρσα-Βιγιαρεάλ και… επιτρέπεται στοιχηματικά να κοιτάξει κάποιος το διπλό.

Προσωπικά θα σταθώ πάλι στην Οσασούνα. Στη στήλη της Δευτέρας, πριν το ματς με τη Βιγιαρεάλ έγραφα «Mια Οσασούνα που βγάζει δυσκολίες αμυντικά εσχάτως. Για πέντε συνεχόμενα παιχνίδια της τα xGoals εναντίον της ήταν από 0.19 μέχρι 1,07 για να ανέβουν απότομα στα τρία τελευταία. Τις έκανε 1,16 η Χετάφε εντός έδρας και μετά 2.87 η Ρεάλ Μαδρίτης και 3.00 η Βαλένθια!».

Τις έβαλε 2 και η Βιγιαρέαλ, βγάζοντας 9 τελικές στην εστία της! Είναι απίστευτα υψηλό το νούμερο και για να το καταλάβετε αρκεί να δείτε το line σήμερα και για τις δύο ομάδες αθροιστικά. Πληρώνει 1.96 να δούμε σήμερα over 7,5 τελικές στην εστία και από τις δύο ομάδες μαζί, όταν η Οσασούνα δέχτηκε μόνη της 9 τη Δευτέρα! Σαφώς και μπορούμε να μιλήσουμε για value bet στη συγκεκριμένη αγορά, ειδικά όταν και η Εσπανιόλ βρίσκεται σε καλή κατάσταση επιθετικά.

Οι φιλοξενούμενοι είναι τρία ματς αήττητοι, με πέντε τέρματα ενεργητικό στο διάστημα αυτό, έρχονται από νίκη ψυχολογίας κόντρας τη Βαγιαδολίδ και είχαν επίσης μια ημέρα επιπλέον ξεκούρασης. Πέρα από τις τελικές στην εστία, μπορεί κάποιος να σταθεί και στο 3.65 του διπλού.

Μεγαλούτσικο το 2.15 στο over 2,5 του Αλμερία-Χιρόνα, όταν η γηπεδούχος έχει τρία συνεχόμενα over 3,5 και η φιλοξενούμενη ένα 1-1 και τέσσερα over 2,5 στα πέντε τελευταία.

Προγνωστικά Premier League

Στάση Πρεμιερ Λιγκ για το Λέστερ-Λιντς, με τη φιλοξενούμενη σε απόδοση αουτσάιντερ. Η είδηση που με οδήγησε να βάλω το διπλό στην κουβέντα είναι η απουσία του Μάντισον στη Λέστερ. Μιλάμε για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή των «Αλεπούδων», με πέντε γκολ και δύο ασίστ ήδη φέτος. Δεν υπάρχει άξιος αντικαταστάτης, είναι τρομερή απώλεια μεσοεπιθετικά για τη γηπεδούχο. Σίγουρα δεν τρομάζει η Λιντς με τη φόρμα της, αλλά δεν χρειάζεται και πολλά για να κοντράρει κανείς τη φετινή Λέστερ. Για την τελευταία της βαθμολογίας μιλάμε, με ρεκόρ 1-2-7 και χωρίς τον καλύτερο παίκτη της!

Ειδικό παίκτη στο Φούλαμ-Αστον Βίλα. Ο Τζέραραντ βρήκε μια ισορροπία στην άμυνα της Βίλα και σταθεροποίησε κάπως την ενδεκάδα του. Η ομάδα έτσι μετρά πέντε σερί under, στα περισσότερα εξ’ αυτών με περισσότερες τελικές για την ίδια παρά για τον αντίπαλο.

Η ανάπτυξη ξεκινά από τα στόπερ, με τον Κόνσα να παίρνει την πρώτη μπάλα μεταφέροντας το παιχνίδι από την άμυνα προς τη μεσαία γραμμή. Στα εκτός έδρας της Βίλα μετρά 56,8 πάσες κατά μέσο όρο, φτάνοντας μέχρι τις 82 στο ματς με τη Νότιγχαμ. Πληρώνει 2.23 σήμερα για να ξεπεράσει τις 52.

Προγνωστικά Σουηδία

Kλείνω με Σουηδία, όπου πλησιάζουμε προς το τέλος της σεζόν. Κάλμαρ-Μιάλμπι, δύο ομάδες σε εντελώς διαφορετική κατάσταση. Σε φουλ φόρμα και ψυχολογία η πρώτη, αήττητη από τις 14 Αυγούστου και με βλέψεις Ευρώπης. Αδιάφορη και σε φάση δοκιμών η δεύτερη, τρεις ήττες-τρεις ισοπαλίες στα έξι τελευταία.

Ο άσος πληρώνει 1.71 και νομίζω πως είναι παραπάνω από όσο πρέπει. Σε combo bet με over 1,5 φτάνει στο 2.10, την ώρα που η Κάλμαρ βάζει τουλάχιστον δύο γκολ στα τέσσερα τελευταία και η Μιάλμπι δέχεται τουλάχιστον δύο στα τρία πρόσφατα. Mε αυτές τις επιδόσεις, παίζεται σίγουρα και το 2.15 στο Over 2,5.



Betmarket Επιλογές:

Μονό

AΓΓ1– 20/10–22:15 – Λέστερ-Λιντς 2 (3.00)

Δυάδα

ΕΛΛΚ– 20/10–19:00 – ΑΕΚ-ΠΑΣ Γιάννενα Over 2,5 (1.90)

ΕΛΛΚ – 20/10–15:00 – Κηφισιά-ΟΦΗ 2 (1.85)

Δυάδα απόδοσης 3.52

Δυάδα

ΣΟΥ1 – 20/10–20:00 – Κάλμαρ-Μιάλμπι Over 2,5 (2.15)

ΙΣΠ1 – 20/10–21:00 – Οσασούνα-Εσπανιόλ Over 7,5 σουτ στο τέρμα (2.00)

Δυάδα απόδοσης 4.30