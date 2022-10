Προγνωστικά Ποδοσφαίρου: Τα καλύτερα ειδικά στοιχήματα του Σαββατοκύριακου

Τα special bets του BetMarket.gr από τα 5 μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα!



Το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ πλησιάζει και στο BetMarket.gr θα βρείτε πολλές ενότητες όπως τις αποδόσεις Μουντιάλ 2022, τις βαθμολογίες των ομίλων και τις διασταυρώσεις στη νοκ-άουτ φάση, το τηλεοπτικό πρόγραμμα αλλά και τους τζίρους όλων των αγώνων. Επιπλέον, μπορείτε να διαβάσετε πολλά και ενδιαφέροντα αφιερώματα στις ομάδες αλλά και σε παλαιότερες διοργάνωσεις που έμειναν στην ιστορία.



Το μεγάλο παιχνίδι του Σαββατοκύριακου είναι στην Ισπανία, το El Clasico βρίσκει Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρσελόνα να συγκατοικούν στην 1η θέση της La Liga με 22 βαθμούς αμφότερες.

Η τρέχουσα φόρμα «λέει» Ρεάλ, κυρίως γιατί όποιος έχει δει τα πρόσφατα ματς της Μπαρσελόνα έχει εντοπίσει και τα κενά στην άμυνα. Την έσωσε ο Τερ Στέγκεν στο 1-0 από τη Θέλτα, για να έρθουν τα τρία γκολ από την Ιντερ μεσοβδόμαδα.

Οι κομβικές απουσίες στα στόπερ έχουν αποδυναμώσει την αμυντική λειτουργία της ομάδας του Τσάβι και κάνουν σωστά φαβορί τη Ρεάλ. Αν όντως επιβεβαιωθεί και προηγηθεί στο ματς η γηπεδούχος, η Μπάρσα είναι αναγκασμένη να ψάξει φάσεις. Το έκανε κόντρα στην Ιντερ κερδίζοντας 10 κόρνερ, ενώ είχε φτάσει 13 στο μεταξύ τους παιχνίδι στο Μιλάνο.

Τα over 4,5 κόρνερ για την Μπαρσελόνα στο ικανοποιητικό 1.97.

Bαλένθια-Ελτσε: Η Βαλένθια είναι αρκετά δημιουργική, ειδικά στην έδρα της όπου φιγουράρει 4η στον πίνακα με τις περισσότερες τελικές. Σκοράρει σερί εδώ και πέντε ματς, στα τρία πιο πρόσφατα από δύο φορές και πάνω. Η απουσία του Ντιακαμπί στα στόπερ μπορεί να δώσει φάσεις και στην Ελτσε. Οι over 8,5 τελικές στην εστία έχουν ξεπεραστεί και στα τρία πρόσφατα εντός της Βαλένθια.

Πρέμιερ Λιγκ: Η παράδοση του Φαμπίνιο, ο Ζάχα και ο Νέρες

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι: Ο Φαμπίνιο ήταν ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες κίτρινες πέρσι για τη Λίβερπουλ. Φέτος έχει δεχτεί μόλις μία, γεγονός που δεν συνάδει με τα υπόλοιπα στατιστικά του. Ο Βραζιλιάνος είναι 1ος σε φάουλ και δεύτερος σε τάκλιν στους κόκκινους. Επίσης έχει μια μακρά παράδοση στο να δέχεται κάρτες στα παιχνίδια κόντρα στη Σίτι! Στο 3.00 να δει κίτρινη κάρτα ο Βραζιλιάνος μέσος.

Λέστερ-Κρίσταλ Πάλας: Ομάδα που δέχεται αρκετές τελικές η Λέστερ και σε ένα ματς που θα πρέπει να ανεβάσει γραμμές για να ψάξει νίκη ίσως αφήσει περισσότερα κενά. Ο Ζαχά είναι η κύρια απειλή της Πάλας, με μέσο όρο 1,5 τελικές στο τέρμα ανά ματς. Υπερβολικό το 4.00 για να κάνει τουλάχιστον 2 σήμερα.

Γουλβς-Νότιγχαμ: Η γηπεδούχος είναι η χειρότερη επίθεση στην κατηγορία, με μόλις τρία γκολ ενεργητικό. Όχι όμως και η χειρότερη δημιουργικά ομάδα, με τα xGoals της να είναι περισσότερα από 9! Η άμυνα της Νότιγχαμ είναι εύθραυστη και ίσως αποτελέσει εκείνη που θα επιτρέψει τη στατιστική διόρθωση. Χαμηλό το line για σουτ στο τέρμα στον αγώνα, μόλις στα 8,5. Εξέτισε και επιστρέφει ο παικταράς Νέβες στη γηπεδούχο. Δεδομένο πως θα πάρει φάσεις, ενώ εκτελεί και τα φάουλ. Στο 1.98 για over 1,5 τελικές στο ματς.

Γαλλία: Με τις τελικές της Νις

Οσέρ-Νις: Η Οσέρ στο πρώτο ματς μετά την απόλυση Φιρλάν. Δεν έχει προλάβει να βρει αντικαταστάτη και δύσκολα θα αλλάξει το επιθετικό στυλ που της έχει δώσει ο πρώην πλέον προπονητής της. Η Νις σκοράρει εσχάτως αλλά είναι άλυτα τα αμυντικά της προβλήματα. Στο μεσοβδόμαδο με τη Σλοβάτσκο είδαμε 14 τελικές στο τέρμα, ενώ είχαν προηγηθεί οι 12 στο εντός έδρας 3-2 κόντρα στην Τρουά. Στο 2.15 οι Over 8,5 τελικές στο τέρμα.

Ιταλία: Ο καρτάκιας Μαρσενάρο

Αταλάντα-Σασουόλο: Ο Ματέο Μαρσενάρο στα 29 του μόλις χρόνια σφυρίζει την πρώτη του γεμάτη σεζόν στη Serie A. Πέρσι ανέβηκε, παίζοντας σε τρία παιχνίδια και φέτος παίρνει παραπάνω ματς. Διαιτητής που σφυρίζει αρκετά και δεν αφήνει τον ρυθμό. Χαρακτηριστικό πως στα περσινά τρία ματς του είχαμε μόνο under και Χ. Φέτος έχει παίξει επίσης σε τρία ματς, πάλι όλα ισοπαλίες (!) με δύο under και ένα over 2,5. Που για να βγει over βέβαια είχε δύο πέναλτι και δύο αποβολές! Στο 2.85 να δούμε πέναλτι στο ματς και στο 2.20 οι over 5,5 κάρτες.

Γερμανία: Ανεβάζει στροφές ο Γκορέτσκα

Bέρντερ Βρέμης-Μάινζ: Για τη Μάινζ έχουμε συζητήσει ξανά μέσα από τη στήλη, είναι μια ομάδα που παίζει αρκετά σκληρά και αυτή τη στιγμή είναι 2η στον πίνακα με τα περισσότερα φάουλ στη Μπουντεσλίγκα. Κάνει πάνω από 13 ανά αγώνα, ενώ έχει δεχτεί 21 κίτρινες κάρτες. Τις 15 από αυτές σε εκτός έδρας παιχνίδια της. Στο 2.50 να έχει περισσότερες κίτρινες από τη Βέρντερ, σε παρόμοια τιμή και το να δει over 2,5 κίτρινες η ίδια.

Βολφσμπουργκ-Γκλαντμπαχ: Τα παιχνίδια της Βόλφσμπουργκ έχουν κατά μέσο όρο 2,75 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, που είναι και το υψηλότερο στην κατηγορία. Η Γκλάντμπαχ έρχεται από δύο σερί over 5,5 με over 2,5 στα πρώτα 45 λεπτά. Στο 2.60 το over 1,5 Α’ ημίχρονο.

Μπάγερν Μονάχου-Φράιμπουργκ: Ο Γκορέτσκα είναι από τους πλέον φορμαρισμένους παίκτες της Μπάγερν. Δύο γκολ και μια ασίστ μεσοβδόμαδα κόντρα στην Πλζεν, ενώ είχε σκοράρει και στο πρόσφατο ματς πρωταθλήματος με την Ντόρτμουντ. Με over 2,5 σουτ στα τρία τελευταία ματς της Μπουντεσλίγκα πληρώνει 5.50 να σκοράρει και 3.75 να έχει δύο τελικές στην εστία.

