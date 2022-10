Προγνωστικά Ποδοσφαίρου: Τα καλύτερα σημεία της Κυριακής

Τα καλύτερα σημεία της Κυριακής συγκεντρωμένα σε ένα κείμενο από το Betmarket.gr.

Αμιγώς στοιχηματική ημέρα η σημερινή, με σπουδαίες μονομαχίες από την Πρέμιερ Λιγκ και το Άρσεναλ-Λίβερπουλ μέχρι τη δική μας Σουπερ Λιγκ με το Άρης-ΑΕΚ. Παρακάτω ακολουθούν συγκεντρωμένα τα καλύτερα σημεία της Κυριακής.

Τα σημεία της Αγγλικής Πρέμιερ Λιγκ

Μεγάλο ματς στο Λονδίνο ανάμεσα στην πρωτοπόρο Άρσεναλ και τη Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ προβληματίζει διαρκώς με την αμυντική της συμπεριφορά, αφού στην Πρέμιερ Λιγκ δεν έχει δεχτεί γκολ μόνο από τις Μπόρνμουθ και Έβερτον. Η Άρσεναλ κάθε αγωνιστική που περνάει δείχνει ότι επέστρεψε για τα καλά. Εξαιρετική εμφάνιση και νίκη με 3-1 στο Λονδρέζικο ντέρμπι με την Τότεναμ και συνεχίζει να ηγείται της κούρσας του πρωταθλήματος.

Οι «Κανονιέρηδες» είναι ιδιαίτερα σοβαροί και απέναντι στη Λίβερπουλ των πολλών αμυντικών θεμάτων, θεωρούμε ότι θα επιβεβαιώσουν τον άσο του 2,52.

Τα σημεία της Ισπανικής Λα Λίγκα

Ρεάλ Σοσιεδάδ και Βιγιαρεάλ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην 9η αγωνιστική της Λα Λίγκα. Αμφότερες είχαν μεσοβδόμαδες Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, με τη σημαντική διαφορά ότι ο Έμερι ανακατεύει αρκετά την τράπουλα. Αγωνιστικά βρίσκονται σε καλή κατάσταση (μόλις μία ήττα στα πέντε τελευταία παιχνίδια τους), αλλά τα «Κίτρινα Υποβρύχια» διατηρούν εξαιρετική παράδοση στο «Σαν Σεμπαστιάν», αφού μετράνε τρεις νίκες στις τέσσερις τελευταίες επισκέψεις τους.

Πατώντας εκεί αλλά και στο γεγονός ότι η Βιγιαρεάλ είναι πιο ξεκούραστη θα πάμε με το διπλό του 2,81.

Τα σημεία της Ιταλικής Σέριε Α

Άλλη ομάδα με τον Παλαντίνο στον πάγκο της η Μόντσα και… 2/2 με καθαρά δίχτυα και καλές εμφανίσεις. Εχουμε μιλήσει πολλές φορές για την μεταγραφική της ενίσχυση, τα νέα αποκτήματα άρχισαν να «δένουν» ενώ έχει αποκτήσει σπουδαία αυτοπεποίθηση. Από τα καλά σημεία της αγωνιστικής ο άσος στο 1.92 απέναντι στην Σπέτσια, η οποία αποτελεί τη χειρότερη εκτός έδρας ομάδα της κατηγορίας (0-0-4 με 0-10 τέρματα).

Πρωτοπόρος και αήττητη η Νάπολι των 6 σερί νικών σε όλες τις διοργανώσεις. Σε εξαιρετική κατάσταση, τρόμαξε… κόσμο με την 6αρα στον Αγιαξ μεσοβδόμαδα. Δίκαια το μεγάλο φαβορί του αγώνα κόντρα στη νεοφώτιστη (1.49 ), δίχως νίκη και προτελευταία η Κρεμονέζε (0-3-5). Ερωτηματικό ο παικταράς Κβαρακτσέλια (8/5), εκτός ο Οσιμέν. Διαθέτει λύσεις.

Σε τρομερή κατάσταση ο Ρασπαντόρι, που σκόραρε 2 φορές στο Αμστερνταμ αλλά και στα 2 παιχνίδια της Ιταλίας στο Nations League. Αν δεν τα καταφέρει κιόλας ο Κβαρατσκέλια, θα… σηκώσει ακόμα μεγαλύτερο βάρος στην επίθεση. Στο 2.87 το anytime του.

Τα σημεία της Γερμανικής Μπουντεσλίγκα

Η Γκλάντμπαχ υποδέχεται την Κολωνία σε ένα τεράστιο ντέρμπι από όπου και να το πιάσουμε. Η Κολωνία έχει την ατυχία να έχει σερί παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα, πιο ξεκούραστη η Γκλάντμπαχ. Αυτήν την φρεσκάδα θέλει να εκμεταλλευτούν τα «Πουλάρια», που θα μπουν δυνατά στο ματς, θέλοντας να αποδείξουν πράγματα μετά το στραπάτσο της προηγούμενης εβδομάδας. Παρόλα αυτά η Κολωνία είναι αήττητη εκτός έδρας. Το «Χ» έχει καλές πιθανότητες στο 3,91.

Τα σημεία της Γαλλικής Λιγκ 1

Η Μονπελιέ υποδέχεται τη Μονακό στο ματς που ανοίγει την σημερινή δράση στη Λιγκ 1. Από τέσσερα over 2,5 η Μονπελιέ, που επιθετικά έχει βρει λύσεις αλλά αμυντικά έχει πολλά κενά. Δέκα γκολ έχει στα τρία πρόσφατα παιχνίδια της η Μονακό, αριθμοί που έχουν ρίξει το over στο μεταξύ τους στα επίπεδα του 1.55. Εχει και την Ευρώπη η Μονακό, αλλά για την ώρα ο Κλεμέντ κάνει εξαιρετικό rotation και δεν βγάζει σημάδια κόπωσης η ομάδα. Στο 2.00 το over 9,5 τελικές στην εστία, σαφώς πιο υψηλό από το χαμηλό over.

Κλερμόν-Οσέρ. Από τα αξιόλογα Over 2,5 του προγράμματος σε απόδοση 2.05, μεταξύ δύο ομάδων που προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο. Η Κλερμόν έρχεται από δύο σερί over 3,5 και πάντα στην έδρα της παίζει ανοικτά, κυνηγώντας το γκολ. Η Οσέρ έχει μόνο Over εκτός έδρας και δεν έχει κρατήσει το μηδέν σε κανένα από τα πέντε ματς τον τελευταίο μήνα. Μπορεί να πάρει το ρίσκο κάποιος να ψάξει και υψηλότερο Line.

Νις – Τρουά. Καλά μαντάτα εσχάτως στη Νις. Μετά την καλή εμφάνιση στην ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν, ήρθε το ευρωπαϊκό διπλό στο εκτός με τη Σλοβάτσκο την Πέμπτη. Αρχίζει να δένει το δίδυμο Τουράμ-Λεμινά στη μεσαία γραμμή, δίνοντας σταθερότητα στην ομάδα. Εντελώς στα μέτρα της το παιχνίδι με την Τρουά, για την οποία ακολουθούν δύο εντός έδρας στα μέτρα της με Αζαξιό και Λοριάν. Ο άσος της Νις στο 1.75.





Τα σημεία της Ελληνικής Superleague

ΟΦΗ-Ολυμπιακός. Ο ΟΦΗ έρχεται με πείσμα και ο Ολυμπιακός με κούραση, όμως αυτό δεν καλύπτει την διαφορά ποιότητας των ομάδων. Το 2-3 γκολ είναι μια επιλογή που επιβεβαιώνουν συχνά και οι δύο ομάδες και βρίσκεται σε απόδοση 1.98.

Ο Λεβαδειακός τίθεται αντιμέτωπος με τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Superleague. Οι γηπεδούχοι θα παίξουν για δύο αποτελέσματα και αναμένεται να αγωνιστούν κλειστά. Ο Λουτσέσκου ξέρει πως να σπάει κλειστές άμυνες και το καταφέρνει συνήθως οριακά. Έτσι, η επιλογή να κερδίσει ο ΠΑΟΚ με 1 γκολ διαφορά, σε απόδοση 3.25.

Παναθηναϊκός και Αστέρας Τρίπολης διαθέτουν καλούς προπονητές που γνωρίζουν τις δυνατότητες των ομάδων τους και σίγουρα έχουν διαβάσει καλά τον αντίπαλο. Οι Πράσινοι θα έχουν τον κόσμο στο πλευρό τους και αυτό πάντα λειτουργεί υπέρ του. Δύσκολο το έργο των γηπεδούχων, όμως αν δεν καταφέρουν να κερδίσουν, τότε θα παίξουν για να μην χάσουν. Η επιλογή να κερδίσει ο Παναθηναϊκός με 1 γκολ διαφορά ή ισοπαλία, είναι σε απόδοση 1.91.



Betmarket Επιλογές: