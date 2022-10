Προγνωστικά Γαλλίας: Πλούσιο Κυριακάτικο παιχνίδι στη Λιγκ 1

Πλούσιο το σημερινό πρόγραμμα της Γαλλικής Λιγκ 1 με συνολικά 7 αναμετρήσεις στο πρόγραμμα. Αναλύσεις και προγνωστικά για όλα τα παιχνίδια από το Betmarket.gr.

Μονπελιέ - Μονακό

Από τέσσερα over 2,5 η Μονπελιέ, που επιθετικά έχει βρει λύσεις αλλά αμυντικά έχει πολλά κενά. Δέκα γκολ έχει στα τρία πρόσφατα παιχνίδια της η Μονακό, αριθμοί που έχουν ρίξει το over στο μεταξύ τους στα επίπεδα του 1.55. Εχει και την Ευρώπη η Μονακό, αλλά για την ώρα ο Κλεμέντ κάνει εξαιρετικό rotation και δεν βγάζει σημάδια κόπωσης η ομάδα. Στο 2.00 το over 9,5 τελικές στην εστία, σαφώς πιο υψηλό από το χαμηλό over.

Ανζέ - Στρασβούργο

To Στρασβούργο είναι η μοναδική ομάδα χωρίς νίκη στην κατηγορία αλλά οι στοιχηματικές εταιρίες το σέβονται. Ετσι βγαίνει το ισορροπημένο σετ στο συγκεκριμένο και δεν έχω προσωπικά διαφωνία. Εκτιμώ επίσης το Στρασβούργο και νομίζω πως είναι από τις ομάδες που θα τρέξουν ένα δυνατό σερί κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν. Για αυτό δεν κοντράρω, αλλά σαφώς και δεν πάω σε διπλό σε αυτές τις τιμές.

Ένα εναλλακτικό ποντάρισμα είναι το Over στον αριθμό των κόρνερ, καθώς τα παιχνίδια και των δύο ομάδων έχουν μέσο όρο υψηλότερο από 9 κόρνερ ανά ματς. Σε ειδικά παικτών, αξιόλογο το 3.70 για Anytime του Ντιαλό. Λείπει ο Αζόρκ στο Στρασβούργο και ο Ντιαλό είναι η κύρια απειλή της ομάδας, αλλά και σκόρερ δύο τερμάτων τον τελευταίο μήνα.

Μπρεστ - Λοριάν

*Ντερμπακι. Και τα δύο περσινά μεταξύ τους είχαν κόκκινη κάρτα.

Η’ παίζεις διπλό ή το παρατάς. Η Λοριάν είναι εξαιρετική, τακτικά σχεδόν αψεγάδιαστη και με την ψυχολογία στα ύψη. Μετρά πέντε σερί νίκες έχοντας σκοράρει τουλάχιστον δύο φορές στις τέσσερις από αυτές. Η Μπρεστ είναι πάνω από μήνα χωρίς τρίποντο. Την περασμένη εβδομάδα δεν κέρδισε στην Οσέρ παίζοντας ένα ημίχρονο με παίκτη παραπάνω και στο πιο πρόσφατο εντός έχασε μέχρι και από την Αζαξιό. Τα δεδομένα κάνουν value το διπλό σε οποιαδήποτε τιμή αουτσάιντερ. Δεν το παίζεις μόνο με επιχείρημα «η Λοριάν είναι, δεν γίνεται να κερδίζει συνέχεια».

Κλερμόν - Οσέρ

Από τα αξιόλογα Over 2,5 του προγράμματος σε απόδοση 2.05, μεταξύ δύο ομάδων που προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο. Η Κλερμόν έρχεται από δύο σερί over 3,5 και πάντα στην έδρα της παίζει ανοικτά, κυνηγώντας το γκολ. Η Οσέρ έχει μόνο Over εκτός έδρας και δεν έχει κρατήσει το μηδέν σε κανένα από τα πέντε ματς τον τελευταίο μήνα. Μπορεί να πάρει το ρίσκο κάποιος να ψάξει και υψηλότερο Line.

Νις - Τρουά

Καλά μαντάτα εσχάτως στη Νις. Μετά την καλή εμφάνιση στην ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν, ήρθε το ευρωπαϊκό διπλό στο εκτός με τη Σλοβάτσκο την Πέμπτη. Αρχίζει να δένει το δίδυμο Τουράμ-Λεμινά στη μεσαία γραμμή, δίνοντας σταθερότητα στην ομάδα. Εντελώς στα μέτρα της το παιχνίδι με την Τρουά, για την οποία ακολουθούν δύο εντός έδρας στα μέτρα της με Αζαξιό και Λοριάν. Ο άσος της Νις στο 1.75.

Ρεν - Νάντ

*Ντέρμπι της Βρετάνης με αντιπαλότητα

Πηγαίνουν στο ντέρμπι σε εντελώς αντίθετη αγωνιστική και ψυχολογική κατάσταση. Ρεν έχοντας βρει πατήματα και με αήττητο οκτώ επίσημων παιχνιδιών. Η Ναντ χωρίς νίκη στα πέντε τελευταία και με κρίση να αρχίζει να δημιουργείται στο εσωτερικό της. Αμφότερες με ματς την Πέμπτη, η Ρεν εντός, η Ναντ εκτός που σημαίνει δεύτερο σερί ταξίδι. Τα δεδομένα φέρνουν πολύ λογικά τον άσο στα επίπεδα του 1.55, αλλά τέτοιες τιμές σε τοπικά ντέρμπι είναι απαγορευτικές.

Λιλ - Λανς

*Ντέρμπι του Γαλλικού Βορρά, από τα δυνατότερα ντέρμπι στη χώρα. Mε 3.500 φιλάθλους έγινε η τελευταία προπόνηση της Λιλ.

Χαίρεσαι να βλέπεις τα ματς της Λιλ, ωραία στο μάτι και εύκολη στην παραγωγή φάσεων. Πίσω μπάζει και έτσι κατάφερε να χάσει από τη Λοριάν των 10 παικτών. Η Λανς κάνει φοβερή σεζόν, είναι αήττητη, ενώ η σταθερότητα στην ενδεκάδα της της επέτρεψε να βελτιώσει κατά πολύ τα νούμερα στην άμυνά της. Για τρία σερί ματς δεν δέχεται γκολ. Το δικό της πρόβλημα είναι πρόσφατο και εξωαγωνιστικό, καθώς ο άνθρωπος που συνέβαλε τα μέγιστα στη δημιουργία αυτής της ομάδας, ο τεχνικός διευθυντής Γκιζολφί, συμφώνησε με τη Νις.

Η Λιλ ανεβάζει τις γραμμές, έχει κενά και αναγκάζεται σε αντιαθλητικά φάουλ για να κόψει επιθέσεις. Ετσι μετρά μέχρι σήμερα 22 κίτρινες, έναντι μόλις 12 της Λανς. Η φιλοξενούμενη πρεσάρει με πολλούς παίκτες την μπάλα, δεν μαρκάρει άγαρμπα αλλά μαρκάρει αρκετά, ούσα 2η σε φάουλ στο πρωτάθλημα. Στατιστικά που μπερδεύουν και τους μπουκ, καθώς η Λανς κάνει πολλά φάουλ αλλά η Λιλ δέχεται περισσότερες κάρτες! Στο 2.30 να έχει η Λιλ τις περισσότερες κάρτες.

