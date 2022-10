Προγνωστικά Ποδοσφαίρου: Πλούσιο Κυριακάτικο παιχνίδι με συνολικά πέντε επιλογές

Αρκετές αναμετρήσεις στο κουπόνι της Κυριακής και το Betmarket.gr κάνει πλούσιο παιχνίδι με 3 μονά και μία δυάδα.

Αναμφίβολα το μεγάλο γεγονός στον αθλητικό κόσμο της χώρας ήταν τα εγκαίνια του νέου γηπέδου της ΑΕΚ. Και άξια μονοπώλησε το ενδιαφέρον, καθώς μιλάμε για ένα γεγονός ιστορικής σημασίας.

Μέσα στην… τρέλα της ΑΕΚ, πέρασαν σε δεύτερη μοίρα το ντέρμπι της Τούμπας αλλά και η πρεμιέρα του Μίτσελ στον Ολυμπιακό. Ειδικά το δεύτερο, ίσως και να έκανε καλό στους ερυθρόλευκους.

Εγραφα πριν το ματς με τον Αρη πως το χαοτικό ρόστερ στον Ολυμπιακό θα δημιουργήσει προβλήματα. Πληρωθήκαμε τότε το διπλό, αλλά τώρα πιστεύω πως η κατάσταση είναι διαφορετική.

Αρχικά γιατί ο Μίτσελ είναι καινούριος. Δεν έχει δείξει ακόμη προτιμήσεις, έτσι δεν υπάρχει γκρίνια από ποδοσφαιριστές που νιώθουν παραγκωνισμένοι, ενώ είχαν έρθει για βασικοί. Δεύτερον γιατί οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές ξέρουν πως σε ένα τέτοιο ρόστερ ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Ετσι είναι λογικό να δείξουν μεγάλη όρεξη στις πρώτες μέρες του νέου προπονητή.

Τρίτον γιατί ο ίδιος ο Μίτσελ είναι ικανός σε θέματα διαχείρισης και ψυχολογίας. Θεωρώ άλλωστε πως αυτά τα χαρακτηριστικά του έπαιξαν τεράστιο ρόλο στο να αναλάβει την ομάδα.

Συμπερασματικά περιμένω σήμερα έναν Ολυμπιακό που θα μπει πολύ δυνατά, ενώ πιστεύω πως η οδηγία του Μίτσελ είναι να πιέσει με ένταση από πολύ ψηλά για να πάρει από νωρίς προβάδισμα. Αμυντικά η ομάδα δεν εμπνέει εμπιστοσύνη, αλλά επιθετικά έχει τρομερή ποιότητα.

Κρατάω τόσο το Over 2,5 στο παιχνίδι, όσο και το ενδεχόμενο να δούμε τουλάχιστον δύο τέρματα στο πρώτο μέρος. Από την πρώτη εποχή Μίτσελ θυμάμαι τον Ισπανό να καταφέρνει τον Ολυμπιακό να μπαίνει με καλή ψυχολογία στα ματς.

Μένοντας Ελλάδα, Αστέρας Τρίπολης-ΟΦΗ και μεταξύ των δύο περιμένω τον ΟΦΗ καλύτερο. Οι Κρητικοί άργησαν μεν να κάνουν μεταγραφές, αλλά ορισμένες προσθήκες τους είναι ικανότατοι ποδοσφαιριστές. Στην Τρίπολη δεν έχω πειστεί ακόμη πως υπάρχει μια ομάδα που αξίζει τέτοιους φαβοριτισμούς. Τα 4αρια στο διπλό κατ’ εμέ είναι υπερβολικά. Φτάνει μέχρι και το 4.50.

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΓΑΛΛΙΑΣ

Δύο στάσεις στη Γαλλία, Τουλούζ-Μονπελιέ και Αζαξιό-Κλερμόν.

Το Project της Τουλούζ βασίζεται στους αριθμούς και τα σύγχρονα μοντέλα. Μοιάζει λίγο με εκείνο της Μπρέντφορντ στην Πρέμιερ Λιγκ. Αυτός είναι ο λόγος που σε όλα τα ματς της Τουλούζ η τιμή της είναι μικρότερη από όση «πρέπει». Συμβαίνει και τώρα, με τον άσο της κόντρα στη Μονπελιέ στο 1.85. Ενώ η Μονπελιέ έχει τέσσερις βαθμούς περισσότερους, είναι πιο έμπειρη και μια από τις καλύτερες επιθέσεις στην κατηγορία. Για να εξηγούμαστε, δεν είναι φαβορί η Μονπελιέ, ούτε ομαδάρα έγινε ξαφνικά. Αλλά με τίποτα δεν είναι και ένα σύνολο που θα έπρεπε να πληρώνει πάνω από 3,5 μονάδες στο συγκεκριμένο ματς. Και φτάνει στο 3.85.

Το ματς βγάζει στοίχημα και στα κόρνερ.

Η Κλερμόν επίσης είναι εμπειρότερη της Αζαξιό. Και εδώ έχουμε την ίδια αουτσάιντερ ενώ έχει μαζέψει έξι βαθμούς περισσότερους από την Αζαξιό. Και εδώ βάζω στην κουβέντα και το πιθανό άγχος της Αζαξιό. Από τα πιο must win ματς της σεζόν για την ίδια. Θα μπει με τσαμπουκά και πάθος, αν βγάλει γκολ νωρίς όλα καλά. Αν όχι, τότε το άγχος της θα επιτρέψει στην Κλερμόν να πάρει μέτρα. Ματς, δηλαδή, που μπορεί κάποιος και στο Live να δει προς το διπλό μετά το πρώτο 20λεπτο αν μένει το 0-0.

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΙΤΑΛΙΑΣ

Στην Ιταλία επίσης σκέψη για το διπλό στο Σασουόλο-Σαλερνιτάνα. Η γηπεδούχος μοιάζει φέτος να είναι ένα επίπεδο κάτω από άλλες σεζόν. Πιο πιθανό να μπλέξει στην παραμονή παρά να κάνει το βήμα παραπάνω. Η Σαλερνιτάνα αφού σώθηκε με… θαύμα πέρσι, πατάει πολύ καλύτερα φέτος.

Πηγαίνω στη Serie B, που χθες είχε 2/3 η στήλη. Στάση στον άσο της Μπενεβέντο, στο ντεμπούτο του Φάμπιο Καναβάρο. Δεν είναι λίγο να έρχεται ο… μύθος στην ομάδα σου. Και ο πρώην αρχηγός της Εθνικής δεν είναι άπειρος προπονητικά. Το έκανε το… αγροτικό του στην Κίνα και μάλιστα σε συνθήκες πρωταθλητισμού. Όπως επίσης η Μπενεβέντο μέχρι τώρα είχε τον Καζέρτα στον πάγκο, άρα μιλάμε για μια ομάδα που έχει (κατά πάσα πιθανότητα) κάνει καλή δουλειά στην προετοιμασία της. Στον διπλασιασμό ο άσος απέναντι στην Ασκολι.

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ Β’ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

Στις 2.50 μονάδες το Over στο Λεγανές-Αλμπαθέτε. Τη φιλοξενούμενη την είχα ποντάρει στο Over και στο ματς με την Καρταχένα, όταν έχασε με 2-1. Τρία στα τρία Over εκτός έδρας και το σημαντικότερο πως είναι 1η σε τελικές στην εστία ανά παιχνίδι φέτος στην κατηγορία. Η Λεγανές μπορεί εκτός να μην σκοράρει, αλλά εντός έχει δύο στα τρία Over. Και το τρίτο ήταν με τη Μπούργος, που είναι… μια κατηγορία μόνη της, με 0 παθητικό σε επτά αγωνιστικές!

Betmarket Επιλογές:

Μονά

ΓΑΛ1– 2/10–16:00 – Τουλούζ-Μονπελιέ 2 (3.85)

ΓΑΛ1– 2/10–16:00 – Αζαξιό-Κλερμόν 2 (3.60)

ΕΛΛ1– 2/10–16:00 – Αστέρας Τρίπολης-ΟΦΗ 2 (4.50)

Δυάδα

ΑΓΓΠ– 2/10–16:00 – Ολυμπιακός-Ατρόμητος Οver 2,5 (2.00)

ΙΣΠ2– 2/10–17:15 – Λεγανές-Αλμπαθέτε Over 2,5 (2.60)

Δυάδα απόδοσης 5.20