Προγνωστικά ποδοσφαίρου: 2 Δυάδες και ένας άσος από τη Ρουμανία

Πλούσιο σε αναμετρήσεις το Σαββατιάτικο κουπόνι και το Betmarket.gr προχωρά σε παιχνίδι με δύο δυάδες και έναν άσο στη Ρουμανία.

Μια από τις ομάδες που θέλω να παρακολουθήσω είναι η Μπράιτον. Με τον Πότερ πέτυχε διάνα και έκανε άλματα προόδου τα τελευταία χρόνια. Φυσικά ο ίδιος δεν θα μπορούσε να αρνηθεί την πρόταση της Τσέλσι, έτσι η ομάδα αναγκάστηκε σε αλλαγή τεχνικού.

Η επιλογή του Ντε Τζέρμπι δεν είναι καθόλου κακή και συνάμα μου κέντρισε ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον για την επόμενη μέρα της Μπράιτον. Ο Ιταλός έφτιαξε μια πολλή όμορφη στο μάτι Σασουόλο και αυτό έκανε και στη Σαχτάρ, που ήταν η τελευταία του δουλειά.

Μια φιλοσοφία που χρειάζεται χρόνο και παιχνίδια για να χτιστεί, ενώ είναι και ερωτηματικό κατά πόσο θα ταιριάξει στο ποδόσφαιρο της Πρέμιερ Λιγκ. Το ντεμπούτο του μόνο εύκολο δεν είναι, πηγαίνοντας στο Ανφιλντ.

Εκεί όπου η Λίβερπουλ ήταν κυρίαρχη στα τρία πιο πρόσφατα παιχνίδια της. Με τον Αγιαξ είχε 10-0 κόρνερ, με τη Νιουκάσλ 13-0 και στο 9-0 κόντρα στη Μπόρνμουθ τα κόρνερ ήταν 8-1. Στον διπλασιασμό σήμερα να κάνει Over 7,5 κόρνερ η Λίβερπουλ, ενώ προφανώς μπορεί να γίνει και παιχνίδι πάνω στα χάντικάπ της.

Στάση νούμερο 2 στην Πρέμιερ Λιγκ, Φούλαμ-Νιουκάσλ και στο Over 2,5 γκολ. Η Φούλαμ ανήκει στις ευχάριστες εκπλήξεις της σεζόν, με τον Μίτροβιτς να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση σκοράροντας συνεχώς. Τα τρία εντός έδρας παιχνίδια της ήταν όλα over, με μέσο όρο γκολ τα 4! Στη Νιουκάσλ ο Ισάκ προσαρμόστηκε άμεσα και ξεκίνησε να σκοράρει. Τα εκτός έδρας της μπορεί με μια πρώτη ματιά να δείχνουν under, αλλά χάθηκαν πάρα πολλές ευκαιρίες. Ενδεικτικά στο 1-1 με τη Γουλβς η Νιουκάσλ μέτρησε 21 τελικές προσπάθειες!

Θα μιλούσα για ιδανικό ματς για μεγαλύτερο Line στα γκολ, αλλά μου τα χάλασαν οι ειδήσεις. Ο Ισάκ δεν τα καταφέρνει στη Νιουκάσλ και μένει εκτός, ενώ αμφίβολοι είναι οι εξαιρετικά σημαντικοί μεσοεπιθετικοί και στις δύο ενδεκάδες. Με Μίτροβιτς από τη μια και Σεντ Μαξιμίν, Γκιμαράες από την άλλη στις δύο ενδεκάδες, θα ποντάρω στο over 3,5.

Σημειώνω και το Over 2,5 γκολ στο Κόβεντρι-Μίντλεσμπρο στην Τσάμπιονσιπ. Από τη γηπεδούχο περιμένω να μπει με διάθεση να επιτεθεί, ενώ αμυντικά έχει θέματα. Η Μπόρο, το έχουμε συζητήσει ξανά, είναι στις πρώτες θέσεις στις στατιστικές κατηγορίες με τις ευκαιρίες που δημιουργεί.

Πριν φύγω από τη Βρετανία μια στάση στη Λιγκ 2 της Σκωτίας. Ένα πρωτάθλημα που μετρά 63% over και μέσο όρο γκολ στους αγώνες του τα 2.97. Το ματς που με ενδιαφέρει είναι το Ελγκιν-Αναν, με τις δύο ομάδες να έχουν 6/7 over μέχρι στιγμής.

Η Ελγκιν με 3.9 γκολ μέσο όρο στα παιχνίδια της και η φιλοξενούμενη με 3.1. Πάνω από τις δύο μονάδες το ασιατικό Over 3.

Προγνωστικά Στοιχήματος Β’ Ιταλίας

Ενδιαφέρον πρόγραμμα έχει και η Serie B στην Ιταλία, όπου εφιστώ την προσοχή γιατί τα ματς αρχίζουν νωρίς το μεσημέρι.

Ξεκινώ με κάτι αρκετά στενάχωρο, καθώς ο Λιβεράνι έχασε τη σύζυγό πριν λίγες ημέρες. Το κλίμα στην Κάλιαρι είναι ιδιαίτερο και οι ποδοσφαιριστές θέλουν να αφιερώσουν τη νίκη στον προπονητή τους. Η Κάλιαρι είναι ούτως ή άλλως καλύτερη ομάδα από τη Βενέτσια, εκεί όπου ακούγονται γκρίνιες για τον δικό της προπονητή. Πέρα από τον άσο μπορεί να γίνει συζήτηση για το over 1,5 της γηπεδούχου στο 1.95.

Γενικότερα στη Serie B η διακοπή μπορεί να έδωσε ανάσες στις ομάδες και να δούμε αγωνιστική με αρκετά γκολ. Υποψήφιο επίσης το Μπάρι-Μπρέσια. Πολύ καλή στην αρχή η Μπάρι, θα ψάξει με ένταση το πρώτο εντός έδρας τρίποντο της σεζόν, σε ένα γεμάτο γήπεδο. Η Μπρέσια έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά μετρώντας τρία over στα τέσσερα εκτός έδρας.

Κλείνω με τον πιθανό άσο της Πάρμα σε τιμή 2.20. Ομάδα που περιμένω βελτιωμένη μετά τη διακοπή, έχει καλό ρόστερ και η Φροζινόνε δεν τρομάζει ως αντίπαλος.

Προγνωστικά Στοιχήματος Ρουμανίας

Tελευταία επιλογή από το κουπόνι του Σαββάτου και μοναδικό αουτσάιντερ η Μιοβένι στη Ρουμανία. Με τον Στόικα δείχνει βελτιωμένη και η εικόνα της ήταν σχετικά καλή και στην ήττα από τη Ραπίντ. Πιο πριν είχε βγάλει μεγάλο διπλό στη Σέπσι και άξιζε κάτι καλύτερο στο 0-1 από την Ουνιβερσιτέα Κλουζ, σε παιχνίδι που έβγαλε 20 τελικές και κέρδισε 8 κόρνερ. Το ματς με την Ουν. Κραϊόβα είναι απολύτως στα μέτρα της και ο άσος στο 3.40 μοιάζει υψηλός.

Από κοντά και οι τιμές διπλασιασμού στο Line των 3,5 τελικών και 4,5 κόρνερ για τη γηπεδούχο. Και επειδή και η φιλοξενούμενη είναι ομάδα που καταφέρνει να φτάσει με ευκολία στην παραγωγή φάσεων, νομίζω το 1.87 στο Over 7,5 τελικές στην εστία θα καλυφθεί.



Betmarket Επιλογές:

Δυάδα

ΑΓΓΠ– 1/10–17:00 – Λίβερπουλ-Μπράιτον Οver 7,5 κόρνερ Λίβερπουλ (2.14)

ΙΤΑ2– 1/10–15:00 – Κάλιαρι-Βενέτσια Κάλιαρι Over 1,5 (1.95)

Δυάδα απόδοσης 4.17

Μονό

ΡΟΥ1– 1/10–19:00 – Mιοβένι-Ουν.Κραϊόβα 1948 1 (3.40)

Δυάδα

ΣΚΩ2– 1/10–17:00 – Ελγκιν-Ανναν Αθλέτικ Οver 3 (1.99)

ΡΟΥ1– 1/10–19:00 – Mιοβένι-Ουν.Κραϊόβα 1948 Over 2,5 (2.02)

Δυάδα απόδοσης 3.96