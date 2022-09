Ολυμπιακός - Καραμπάχ: Καθαρό φαβορί οι Ερυθρόλευκοι

Ολυμπιακός – Καραμπάχ την επόμενη εβδομάδα και οι ερυθρόλευκοι έχουν τον τίτλο του φαβορί, κυρίως λόγω των τελευταίων σημαντικών μεταγραφών. Το παρακάτω κείμενο από το Betmarket.gr.

Η ευρωπαϊκή πορεία των ερυθρόλευκων συνεχίζεται με την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Καραμπάχ. Βρισκόμαστε στην τρίτη αγωνιστική των ομίλων, με τους γηπεδούχους να είναι στην τελευταία θέση και τους φιλοξενούμενους στην δεύτερη.

Ολυμπιακός – Καραμπάχ: Το σετ αποδόσεων

Παρά την κακή του εκκίνηση στην Ευρώπη, ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί της αναμέτρησης.

Έτσι, ο άσος βρίσκεται σε απόδοση 1.78, κατά μέσο όρο, στα στοιχηματικά sites. Η ισοπαλία κυμαίνεται στο 3.75, ενώ το διπλό στο 4.23.

Πρώτη φορά φαβορί

Το Ολυμπιακός – Καραμπάχ είναι η πρώτη ευρωπαϊκή αναμέτρηση των γηπεδούχων, στην οποία έχουν τον τίτλο του καθαρού φαβορί. Οι ερυθρόλευκοι μπορεί να μην ξεκίνησαν καλά την σεζόν, όμως η διακοπή των εθνικών ομάδων τους προσέφερε πολλά. Αρχικά, η ομάδα έχει πλέον νέο προπονητή, με τον Μίτσελ να έχει επιστρέψει στον πάγκο. Δεύτερο και κυριότερο είναι οι μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε εξαιρετικές προσθήκες, ειδικά τις τελευταίες ημέρες των μεταγραφών και στο διάστημα των διακοπών σίγουρα κατάφεραν να προσαρμοστούν σε έναν βαθμό και να είναι σχετικά έτοιμοι να προσφέρουν άμεσα στην ομάδα. Άρα, περιμένουμε να δούμε μία κάπως αναγεννημένη ομάδα.

Οι νέοι ποδοσφαιριστές έχουν ήδη ενταχθεί στην ομάδα και δουλεύουν εντατικά, ενώ κάποιοι έχουν πάρει ήδη χρόνο συμμετοχής. Ο Χάμες, το μεγαλύτερο αστέρι μαζί με τον Μαρσέλο, έπαιξε κόντρα στον Άρη και πήρε χρόνο συμμετοχής με την Εθνική του ομάδα. Επιπλέον, πριν την Καραμπάχ, υπάρχει το παιχνίδι με τον Ατρόμητο και εκεί αναμένεται να πάρουν λεπτά συμμετοχής κάποιοι νέοι παίκτες, κυρίως με σκοπό να αποκτήσουν αγωνιστικό ρυθμό.

Ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή ως προτεραιότητα την Ευρώπη, μιας και με πιθανή ήττα του την Πέμπτη ίσως χαθούν κάποιες σημαντικές ελπίδες πρόκρισης.

Ολυμπιακός – Καραμπάχ: Οι αγορές του αγώνα

O άσος φτάνει μέχρι και σε απόδοση 1.82 στην Winmasters (ανώτερη τιμή), με το χαμηλό ποσοστό να οφείλεται σίγουρα στη μεταγραφική κινητικότητα των γηπεδούχων. Η ισοπαλία είναι στο 3.95, στη Betshop, ενώ το διπλό βρίσκεται σε απόδοση 4.40 στην ίδια εταιρία.

Το να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση με τουλάχιστον 3 τέρματα (over 2,5) βρίσκεται σε απόδοση 1.88 και το under 2,5 στο 1.98. Το αμφίτερμα στο 1.81 και το no goal στο 2.02.

Στις αγορές ημιχρόνου, βρίσκουμε την επιλογή να κερδίζει ο Ολυμπιακός στο 2.45, την επιλογή της ισοπαλίας στο 2.20 και το να κερδίζει η Καραμπάχ στο 4.80.

Αμφότερες οι ομάδες μετρούν από δύο συνεχόμενα ευρωπαϊκά over 2,5, με την επιλογή να βρίσκεται στο 1.88. Επίσης, στις δύο αναμετρήσεις τους για τους ομίλους μπήκαν ακριβώς τρία γκολ, κάτι που προσφέρεται στο 3.90.



«Το παραπάνω κείμενο αποτελεί τη στοιχηματική πρόταση της ημέρας και δεν αποτελεί προτροπή παιχνιδιού».