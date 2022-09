Προγνωστικά Ποδοσφαίρου: Δύο δυάδες και ένα αουτσάιντερ

To Betmarket.gr σχολιάζει την κατάσταση στον Ολυμπιακό και προτείνει 1+4 ματς από το πρόγραμμα της Κυριακής.

Πλούσιο σε αναμετρήσεις το κουπόνι της Κυριακής, με αρκετές και ενδιαφέρουσες επιλογές να προκύπτουν όπως θα δείτε παρακάτω. Θα ξεκινήσω βέβαια, από τα του οίκου μας και την Ελληνική Σούπερ Λιγκ.



Δεν νομίζω πως υπάρχει άνθρωπος του ποδοσφαίρου που μπορεί να εξηγήσει με λογικά επιχειρήματα τον σχεδιασμό του Ολυμπιακού. Το από αλλού ξεκίνησε και αλλού πηγαίνει έχει συμβεί ξανά, ειδικά με ομάδες που γνώρισαν ευρωπαϊκούς αποκλεισμούς και άλλαξαν νωρίς στη σεζόν προπονητή.

Αλλά αυτό το άναρχο και συνεχές γέμισμα του ρόστερ δεν νομίζω πως το έχω δει ξανά. Ο Ολυμπιακός είχε αριστερό μπακ τον Ρεάμπτσουκ και αρχές του καλοκαιριού έφερε πίσω τον Κούτρη. Αποφάσισε πως χρειάζεται καλύτερη λύση και υπέγραψε με τον Λάιντνερ, για να έρθει μετά το κερασάκι του Μαρσέλο. Σύνολο, τέσσερα αριστερά μπακ και άλλα τόσα δεξιά (Βρσάλκο, Αβιλά,Ανδρούτσος, Λαλά), χωρίς να υπολογίζουμε τον Ρέτσο που μπορεί να παίξει στα άκρα της άμυνας.

Στην επίθεση αφού ανανέωσε με τον Ελ Αραμπί και έφερε τον Καμαρά, υπέγραψε τους Χουάνγκ και Μπακαμπού για να έχει πλέον τέσσερις φορ ενώ παίζει σύστημα με έναν! Και όποιος σκεφτεί πως «παίζουν και στο πλάι», ας δει πόσοι έχουν μαζευτεί στα εξτρέμ του Ολυμπιακού! Ο σταρ Χάμες, ο Χουάνγκ με τον Βαλμπουενά και τον Φορτούνη στη θέση πίσω από τον φορ, οι Μπιέλ, Μπόουλερ, Ντε Λα Φουέντε που ήρθαν φέτος και οι παλιοί Μασούρας, Γκάρι Ροντρίγκεζ, Βρουσάι, και Αγκιμπού Καμαρά. Μια ενδεκάδα όλοι μαζί.

Και άντε να πούμε πως ορισμένοι, όπως ο Λαλά και ο Αγκιμπού Καμάρα έγινε προσπάθεια να αποχωρήσουν. Εμειναν όμως, προπονούνται με την ομάδα, δυσκολεύουν τον προπονητή ακόμη και να στήσει ένα σωστό προπονητικό διπλό και δεν αποκλείεται να… συνεισφέρουν στο κλίμα που θα διαμορφωθεί από τους εκτός πλάνων.

Γιατί ούτε ο Ντε Λα Φουέντε, ούτε ο Μπιέλ, ούτε Μπακαμπού, ούτε και ο Χουάνγκ ήρθαν για να μην είναι βασικοί. Και επειδή το ποδόσφαιρο ακόμη παίζεται με έντεκα, πολλοί από αυτούς θα μετατραπούν σε παγκίτες έως και σε εκτός αποστολής! Και η γκρίνια που θα φέρει αυτό, δεν θα κάνει καλό στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού.

Με ποδοσφαιρικά κριτήρια ο Ολυμπιακός απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί μια σωστά δομημένη ομάδα. Και στοιχηματικά αυτό σημαίνει πως μόνο την κόντρα του μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Η Φράιμπουργκ τον κέρδισε πανεύκολα την Πέμπτη και δεν βλέπω τον λόγο που οι ερυθρόλευκοι λογίζονται φαβορί στο Χαριλάου. Εκεί που θα έχουμε και ντεμπούτο Αλαν Πάρντιου στον γηπεδούχο Αρη.

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΑ

Στην Ιταλία θα συζητούσα το διπλό της Νάπολι στο Μιλάνο, αν δεν ήταν δεύτερο σερί εκτός έδρας για τη φιλοξενούμενη. Δεν είναι απλή έδρα το Αϊμπροξ που έπαιζε την Τετάρτη η Νάπολι και φοβάμαι την ενέργειά της.

Κρατάω το Over 2,5 στο Μόντσα-Γιουβέντους. Όπως αναμενόταν στη Μόντσα ο Στρόπα έφυγε και το βάρος πέφτει πλέον στους παίκτες, να αποδείξουν πράγματα. Εχει καλές μονάδες η Μόντσα και παίκτες που είναι διψασμένοι να δείξουν πράγματα. Για τη Γιούβε τα είπαμε και τα πληρωθήκαμε μεσοβδόμαδα. Η Μπενφίκα εξέθεσε τα προβλήματά της, φεύγοντας με διπλό από το Τορίνο. Τα δύο θετικά στοιχεία που προσδίδω στη Γιουβέντους είναι ο Βλάχοβιτς και ο Ντι Μαρία. Ο Σέρβος φορ της δίνει το πολύ εύκολο γκολ, ενώ ο Αργεντινός είναι ικανός να αναστατώσει τις αντίπαλες άμυνες. Με αυτούς τους δύο διαθέσιμους η Γιούβε είναι δύσκολο να μην σκοράρει.

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΑ

Στη Γαλλία κρατάω τον άσο της Μπρεστ. Θα την εμπιστευτώ ξανά, παρότι την προηγούμενη φορά που έπαιξα άσο Μπρεστ το ματς έληξε 0-7! Η γηπεδούχος έδειξε στο ματς με την Παρί πως συνήλθε από εκείνο το τραγικό απόγευμα. Υποδέχεται τη χειρότερη ομάδα της κατηγορίας, την Αζαξιό. Οι Κορσικανοί δείχνουν να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στα δεδομένα της κατηγορίας. Κακές εμφανίσεις, χωρίς ποιότητα και μια ομάδα που σαφώς είναι κατώτερη από την Μπρεστ. Ο άσος είναι στον διπλασιασμό, το over 1,5 γκολ της γηπεδούχου στο 2.45. Η Αζαξιό έχει δεχτεί δύο γκολ και στις τρεις φετινές εξόδους της.

ΟΛΛΑΝΔΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ OVER

Το ποδόσφαιρο του Ολλανδού Ντε Μπρομ στη Λεχ Πόσναν είναι άκρως επιθετικό. Η ομάδα παρότι παίζει σε διπλό ταμπλό πάει τα ματς σε πολύ γρήγορο τέμπο. Στα δύο ευρωπαϊκά κόντραρε στα ίσια τη Βιγιαρεάλ (ήττα 4-3) και κέρδισε με 4-1 την Αούστρια. Στο ενδιάμεσο 2-2 με την Πογκό, στο τρίτο σερί εντός συνόρων που βάζει τουλάχιστον δύο γκολ. Η Βάρτα, την οποία θα βρει απέναντί της σήμερα, βασίζεται στις αντεπιθέσεις και με το ανέβασμα των γραμμών της Λεχ θα βρει σίγουρα κενούς χώρους. Το Over 2,5 σε τιμές αουτσάιντερ μπαίνει στο παιχνίδι μου. Σημειώνω πως οι ομάδες είναι από την ίδια πόλη και αποφάσισαν το ματς να γίνει στο μεγαλύτερο γήπεδο της Λεχ για εισπρακτικούς λόγους.

Από τον Ολλανδό, στην Ολλανδία, Γκόου Αχέντ-Εμεν, και κρατάω και εδώ το Over 2,5. Εχουν ανέβει αρκετά οι αποδόσεις στα Ολλανδικά Over και δικαίως, καθώς βλέπουμε πολύ λιγότερα συγκριτικά με το παρελθόν. Εδώ νομίζω πως θα έχουμε καλό ματς. Η γηπεδούχος έρχεται από νίκη ψυχολογία στη Φόλενταμ, σε παιχνίδι που είχε συνολικά 5 γκολ. Είχε σκοράρει τρεις φορές στο εντός με τη Φέγενορντ που είχε προηγηθεί. Οσο για την Εμεν, πέντε Over σε έξι αγωνιστικές, σε όλες έχει δεχτεί γκολ.



Betmarket Επιλογές:

Μονά

EΛΛ1– 18/9–20:00 – Αρης-Ολυμπιακός 1 (4.30)

Δυάδα

ΟΛΛ1– 18/9–13:15 – Γκόου Αχέντ-Εμεν Οver 2,5 (1.93)

ΙΤΑ1– 18/9–16:00 – Μόντσα-Γιουβέντους Οver 2,5 (1.98)

Δυάδα απόδοσης 3.83

Δυάδα

ΟΛΛ1– 18/9–16:00 – Μπρεστ-Αζαξιό Οver 1,5 Μπρεστ (2.45)

ΠΟΛ1 – 18/9–18:30 – Βάρτα Πόζναν-Λεχ Πόζναν Οver 2,5 (2.04)

Δυάδα απόδοσης 4,99