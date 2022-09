Προγνωστικά Ποδοσφαίρου: Τα καλύτερα σημεία του Σαββατοκύριακου

Οι tipsters του Betmarket.gr συνεδρίασαν και έβγαλαν το σημείο που ξεχωρίζει από κάθε κατηγορία για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Εφτά επιλογές σε αποδόσεις από 1.50 μέχρι 3.60.

Αρκετές αναμετρήσεις στο κουπόνι του Σαββατοκύριακου και η ομάδα του Betmarket.gr ξεχώρισε το καλύτερο σημείο από την κάθε κατηγορία.

ΤΟ ΦΑΒΟΡΙ

Η Φόλενταμ δείχνει τρομερά αμυντικά προβλήματα στην 1η κατηγορία της Ολλανδίας. Στην τελευταία τριάδα παιχνιδιών έχει δεχτεί 14 τέρματα, ενώ και συνολικά είναι η χειρότερη άμυνα στο πρωτάθλημα. Ιδανική ευκαιρία για τη ανώτερη ποιοτικά Φίτεσε να κάνει την 1η εντός έδρας νίκη στη σεζόν.

Φιτεσε – Φολενταμ 1 (1.50) / Σαββατο 19:45

Ο ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Η Μπόλτον βρήκε ρυθμό στην League 1 Αγγλίας, μετράει 3 συναπτές νίκες σε πρωτάθλημα και κύπελλο, όπου κατάφερε να σκοράρει 9 γκολ στο σύνολο των τριών αυτών αγώνων. Η αντίπαλος της, Πιτέρμπορο, είναι σε άσχημη φόρμα καθώς έχει καταγράψει 5 συναπτές ήττες σε πρωτάθλημα και κύπελλο και αν συνεχίσει να παρουσιάζει αμυντικές αστάθειες, τότε δύσκολα θα την «γλιτώσει». Άσσος στο 2,20.

Μπόλτον – Πιτέρμπορο 1 (2.20) / Σάββατο 17:00

ΤΟ FAIR OVER

Με απόλυτο στα over στην έδρα της τρέχει η Σαρλερουά (4/4 – ¾ ήταν over3.5), που θα ψάξει απαντήσεις μετά την ήττα από τη Λέουβεν (2-3). Η Βέστερλο (3.63 τέρματα/αγώνα) ταξιδεύει με την ψυχολογία στα ύψη μετά τη νίκη με την Αντερλεχτ (2-1), που ήταν το 5ο over στα 6 τελευταία της παιχνίδια. Σε ένα πρωτάθλημα όπως αυτό του Βελγίου και με βάση την φιλοσοφία αλλά και τα παραπάνω δεδομένα, το over στο 1.78 κρίνεται τουλάχιστον δίκαιο (οριακά δεν μπήκε στην κατηγορία value over).

Σαρλερουά – Βέστερλο over (1.78) / Σάββατο 21:45

TΟ VALUE OVER

Η ήττα του Ολυμπιακού στην Ευρώπη σε συνδυασμό με την «γκέλα» την προηγούμενη εβδομάδα στην SuperLeague, αποτελεί ένα εκρηκτικό «μίγμα» για τον αντίπαλο που θα αντιμετωπίσει. Ο Άρης είναι από τις ομάδες που μπορούν να εκμεταλλευτούν την γεμάτη κενά άμυνα του Ολυμπιακού, να βρουν γκολ, κάτι που σημαίνει πως οι «Ερυθρόλευκοι» θα πρέπει να σκοράρει minimum 2 γκολ για να κερδίσουν. Αυτό μας οδηγεί σε ένα over2,5 αρκετά value στο 2,10.

Αρης – Ολυμπιακός over (2.25) / Κυριακή 20:00

ΤΟ ΑΟΥΤΣΑΪΝΤΕΡ

Στην πρώτη κατηγορία του Βελγίου, η Μαλίν τίθεται αντιμέτωπη με την Λέουβεν. Οι φιλοξενούμενοι έχουν βρει φόρμα και μετράνε τρεις νίκες στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια τους, σκοράροντας μάλιστα τουλάχιστον δύο τέρματα ανά ματς. Εν αντιθέσει με τους γηπεδούχους, οι οποίοι βρίσκονται σε μέτρια κατάσταση, καθώς έχουν ηττηθεί σε δύο από τις τρεις πιο πρόσφατες αναμετρήσεις τους. Επίσης, αμυντικά δεν εμπνέουν καμία εμπιστοσύνη (δέχονται τέρματα εδώ και τέσσερα σερί ματς). Το διπλό στο 3,80 δείχνει μια αξιόλογη περίπτωση.

Μαλίν – Λέουβεν 2 (3.60) / Σάββατο 17:00

ΤΟ ΛΑΤΙΝ

Στην πρώτη κατηγορία της Βραζιλίας, η Μποταφόγκο υποδέχεται την Κοριτίμπα. Η τελευταία αποτελεί τη χειρότερη εκτός έδρας ομάδας της κατηγορίας, αφού μακριά από το σπίτι της έχει συγκεντρώσει μόλις δύο βαθμούς. Κυνικό σύνολο η γηπεδούχος, όπου μπροστά στο κοινό της έχει ηττηθεί μόλις μία φορά στις πέντε πιο πρόσφατες αναμετρήσεις της. Η Μποταφόγκο με νίκη έχει την ευκαιρία να ξεφύγει και άλλο από τις θέσεις του υποβιβασμού, με τον άσο να προσφέρεται στο 1,73.

Μποταφόγκο – Κοριτίμπα: 1 (1.73) / Κυριακή 01:00

ΤΟ COMBO BET

Τη Λέστερ φιλοξενεί η Τότεναμ στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της PremierLeague. Οι Spurs βρίσκονται μόλις 1 βαθμό μακριά από την κορυφή, με την εικόνα που παρουσιάζουν με τον Αντόνιο Κόντε στον πάγκο να είναι πιο αποφασιστική. Η Λέστερ πραγματοποιεί το χειρότερο ξεκίνημα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ούσα στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Οι Λονδρέζοι είναι το φαβορί, αν και οι «αλεπούδες» βρίσκουν γκολ (2 xGoals στα εκτός). Η επιλογή μας είναι ο άσος με το g/g στο 2,80.

Τότεναμ – Λέστερ: 1 + goal/goal (2.80) / Σάββατο 19:30

Οι Betmarket Επιλογές με βάση την ώρα έναρξης: