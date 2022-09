Προγνωστικά Τσάμπιονς Λιγκ: Τέσσερις επιλογές από 2.03 έως 3.29

Ολοκληρώνεται με 9 αναμετρήσεις η 2η αγωνιστική των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ. Στο Betmarket.gr μπορείτε να βρείτε αναλύσεις & προγνωστικά στοιχήματος για κάθε αγώνα!

Μίλαν - Ντινάμο Ζάγκρεμπ

Η Μίλαν θα μπορούσε να «κλέψει» τη νίκη στο Σάλτσμπουργκ (1-1), καθώς είχε δοκάρι στα τελευταία λεπτά, παρότι η απόδοσή της δεν θα δικαιολογούσε το τρίποντο. Αήττητη εκκίνηση σε όλους τους θεσμούς (4-3-0), μπορεί να μην εντυπωσιάζει αλλά διατηρεί ταυτότητα ως ομάδα, που πέρυσι της χάρισε τον τίτλο. Σε εξαιρετική κατάσταση η Ντιναμό Ζάγκρεμπ, με σερί νίκες και κορυφαία αυτήν στην πρεμιέρα κόντρα στην Τσέλσι.

Οι «Μιλανέζοι» είναι το φαβορί, αλλά σε καμία περίπτωση για τέτοιες τιμές που κυκλοφορεί ο άσος (1.25). Αμυντικά δίνουν ευκαιρίες στους αντιπάλους και κόντρα στους Κροάτες που σκόραραν στα 15/16 τελευταία τους παιχνίδια ενδεχομένως να μην την «γλιτώσουν». Στο 2.21 της Betshop το goal/goal.

Σαχτάρ Ντόνετσκ - Σέλτικ

*Η αναμέτρηση διεξάγεται σε ουδέτερο γήπεδο, στη Βαρσοβία της Πολωνίας

Η εμφάνιση στην Γερμανία και η 4αρα κόντρα στην Λειψία αποτέλεσε τη μεγάλη έκπληξη της πρεμιέρας, με την Σαχτάρ Ντόνετσκ να παρουσιάζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική παρότι αποδυναμώθηκε και έπρεπε να ανταπεξέλθει σε όλα τα προβλήματα που δημιουργεί σε μία ομάδα/χώρα ένας πόλεμος. Η Σέλτικ στο πρωτάθλημα κάνει… περίπατο (6Χ6), αλλά στην Ευρώπη τα βρήκε σκούρα απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης (0-3).

Η Σαχτάρ δεν έχει κανένα άγχος, έρχεται από μεγάλο αποτέλεσμα και θα «χτυπήσει» στην κόντρα επίθεση όπως έκανε κόντρα στη Λειψία. Η Σέλτικ μπορεί να κάνει… πλάκα στην Σκωτία, αλλά στην Ευρώπη δεν έχει το ειδικό βάρος. Βάσει του προσφερόμενου σετ αποδόσεων, η αξία βρίσκεται στα αριστερά, με τον άσο των Ουκρανών να προσφέρεται σε μεγαλύτερη τιμή – μέσω των TopOdds – στο 3.25 από την Sportingbet.

Σε πολύ καλή κατάσταση ο Μάριαν Σβεντ (3/3, Σαχτάρ Ντ), μετά τα 2 τέρματα που πέτυχε στην πρεμιέρα του Τσάμπιονς Λιγκ, σημείωσε και το ένα από τα δύο στον τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος. Στο 5.00 της Bet365 το anytime του.

Γιουβέντους - Μπενφίκα

Σε αγωνιστική κρίση η «Μεγάλη Κυρία», που το περασμένο Σαββατοκύριακο κατόρθωσε να δεχτεί 2 τέρματα από τη Σαλερνιτάνα και να μείνει στην ισοπαλία στην έδρα της. Μόλις μία νίκη στα 6 πιο πρόσφατα, ενώ η ήττα στο Παρίσι την πρώτη αγωνιστική δημιουργεί περαιτέρω πίεση για θετικό αποτέλεσμα. Σε φόρμα οι Πορτογάλοι, σε αντίθεση με τους αντιπάλους τους, μετρώντας 11/11 νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Παρότι πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος αντίδρασης, η Γιουβέντους τη δεδομένη χρονική στιγμή προσφέρεται μόνο για κόντρα. Πόσω μάλλον όταν απέναντί της βρίσκεται η «σεληνιασμένη» Μπενφίκα. Στο 3.29 της Betsson το «διπλό».

Κοπεγχάγη - Σεβίλλη

Μετά την ήττα στο Ντόρτμουντ (0-3), ακολούθησε αυτήν στην έδρα της Οντένσε (1-2) για την Κοπεγχάγη. Δεν βρίσκει λύσεις στα αμυντικά προβλήματα, έχοντας δεχτεί 8 τέρματα στα 4 τελευταία. Η Σεβίλλη απέβαλε την συσσωρευμένη πίεση που είχε δημιουργήσει το τραγικό ξεκίνημα και η συντριβή από την Σίτι, με το «διπλό» στην έδρα της Εσπανιόλ, Πρώτη νίκη στη σεζόν, αναμένουμε να της δώσει την απαραίτητη ώθηση. Ένα κλικ στους Ισπανούς που είναι ποιοτικά ανώτεροι, αλλά όχι (ακόμα) άξιοι εμπιστοσύνης.

Εκεί που μπορεί να γίνει σοβαρότερη κουβέντα είναι το αουτσάιντερ over. Αμφότερες με θέματα στην άμυνα (που φέρνουν αρκετά over) και με μοναδικό στόχο το τρίποντο, συνθήκες που πιθανότατα να οδηγήσουν σε έναν αγώνα με γρήγορο ρυθμό και φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες. Στο 2.03 της Winmasters το over.

Μακάμπι Χάιφα - Παρί Σεν Ζερμέν

Αναμενόμενα σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές η απόδοση της Παρί Σεν Ζερμέν, κόντρα στους Ισραηλινούς που ηττήθηκαν στην επιστροφή τους μετά από 13 χρόνια στο Τσάμπιονς Λιγκ με 2-0 στη Λισαβόνα. Δεν μπορεί να γίνει κουβέντα για το 1.14 στο «διπλό», ωστόσο με το γιορτινό κλίμα που θα κυριαρχεί στο Ισραήλ (κουνάει σεντόνι μετά από πολλά χρόνια) ίσως παρακολουθήσουμε μία αναμέτρηση με αρκετά τέρματα (απουσιάζει και ο Κιμπεμπέ από την καρδιά της άμυνας της Παρί). Στα υπόψιν το 2+g/g στο 2,62 της Novibet.

Οι επιδόσεις του Νειμάρ είναι όλα... τα λεφτά σ’ αυτά τα πρώτα παιχνίδια, σκοράρει με τρομερή συχνότητα (7/9 επίσημα) και είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει τον ίδιο ρυθμό και σήμερα. Φυσικά, αυτό είναι κάτι που έχουν μετρήσει και οι στοιχηματικές, προσφέροντας το anytime του χαμηλά. Βέβαια, στο Pamestoixima.gr βρίσκεται στο 1.75 και οριακά μπορεί να αποτελέσει επιλογή.

Ο Μέσι είναι ο καλύτερος πασέρ των Γάλλων, έχοντας μοιράσει ήδη 7 ασίστ σε 7 αναμετρήσεις στην Ligue 1. Ηταν αυτός που… έστρωσε στον Νειμάρ για το 1-0 κόντρα στην Μπρεστ. Στο υψηλό 2.80 της Novibet να μοιράσει μία ακόμα σήμερα!

Μάντσεστερ Σίτι - Ντόρτμουντ

*Η πρώτη αναμέτρηση του Χάαλαντ κόντρα στην παλιά του ομάδα (Ντόρτμουντ)

*Συναντήθηκαν τη σεζόν 2020-2021 στα προημιτελικά με την Σίτι να επικρατεί 2 φορές με το ίδιο σκορ (2-1). Η μία μάλιστα με ανατροπή στο «Βεστφάλεν».

Στον αστερισμό του Νορβηγού «κινούνται» στο «Ετιχαντ», με τον Χάαλαντ να σημειώνει 12 τέρματα στα πρώτα του 7 παιχνίδια με τη φανέλα των Αγγλων. Φορμαρισμένη και ξεκούραστη η Σίτι μετά την αναβολή των αγώνων στην Πρέμιερ Λιγκ. Μπορεί να οδηγήσει το σκορ σε υψηλά επίπεδα, την στιγμή που η Ντόρτμουντ μπορεί να κέρδισε την Κοπεγχάγη στην πρεμιέρα αλλά έρχεται από κακή εμφάνιση και βαριά ήττα (3-0) στην έδρα της Λειψίας.

Το combo 1+over3.5 στο 2.07 της Stoiximan.gr, κάτι που επιβεβαίωσε η ομάδα του Γκουαρδιόλα και στις 4 τελευταίες νίκες της.

Στο 2.90 προσφέρεται τα 2+ τέρματα του Χάαλαντ από την Betshop και αποτελεί την καλύτερη τιμή της αγοράς. Απόδοση που μπορεί να ρισκαριστεί στην εξαιρετική κατάσταση που βρίσκεται ο άσος των «Πολιτών».

Ρεάλ Μαδρίτης - Λειψία

Με το δεξί στην πρεμιέρα (3-0 την Σέλτικ) η πρωταθλήτρια Ευρώπης, που και στο πρωτάθλημα πέτυχε το 5/5 διαθέτοντας την καλύτερη επίθεση (την Κυριακή ακολουθεί το ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης).

Πλήγμα ο τραυματισμός του Μπενζεμά, ο οποίος θα λείψει και σήμερα αλλά λύσεις φαίνεται να υπάρχουν για τον Αντσελότι. Η Λειψία έχει νέο (επιθετικής φιλοσοφίας) τεχνικό (Μάρκο Ρόζε) και έρχεται από «ένεση» ψυχολογίας (3-0 την Ντόρτμουντ) αλλά δύσκολα την έχουμε ικανή για «μαγκιές» στο Μπερναμπέου. Ένα τέρμα, ωστόσο, μπορεί να το βρει όπως άλλωστε τα κατάφερε και η Μαγιόρκα το Σάββατο.

Στο 2.90 της Betshop το combo: 1 & goal/goal, κάτι που επιβεβαιώθηκε και στις 5 τελευταίες νίκες των Ισπανών στο πρωτάθλημα. Σε πιο ειδικά στοιχήματα, η απουσία του Μπενζεμά ανοίγει χώρο για τον Ροντρίγκο, ο οποίος έχει σκοράρει στα 2 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της «Βασίλισσας». Στο 3.10 από την Bet365 το anytime του.

Ρέιντζερς - Νάπολι

Σε άκρως αντίθετο μομέντουμ οι δύο ομάδες. Η Ρέιντζερς έρχεται από δύο διαδοχικούς διασυρμούς εκτός έδρας σε πρωτάθλημα (0-4 από Σέλτικ) και Ευρώπη (0-4 από Αγιαξ). Εντονος ο προβληματισμός στο στρατόπεδό της, η αναβολή (λόγω θανάτου της Βασίλισσας) σίγουρα θα της έκανε καλό αλλά δεν ήταν τόσο μεγάλο το διάστημα ώστε να διορθώσει όλα τα κακώς κείμενα. Σε εξαιρετικό μομέντουμ οι «Ναπολιτάνοι» (στην κορυφή της Serie A), με χάιλαιτ τη νίκη με 4-1 κόντρα στη Λίβερπουλ.

Προβάδισμα στο «διπλό», το οποίο θα ήταν σίγουρα στις επιλογές μας αν δεν υπήρχαν οι σημαντικές απουσίες των Λοσάνο (6/0) και Οσιμέν (5/2) στην μεσοεπιθετική της γραμμή. Πάσο.

Βάσει αυτών των απουσιών, ωστόσο, μπορεί να γίνει λόγος για τον πρώτο σκόρερ των «Ναπολιτάνων» και το παιδί… θαύμα (όπως τον χαρακτηρίζουν) Κβαρατσκέλια (6/4). Αυτός αναμένεται να… σηκώσει το βάρος στην επίθεση, με το anytime του να προσφέρεται στο 3.75 από την Bet365.

Τσέλσι - Σάλτσμπουργκ

Νέα εποχή στην Τσέλσι, με τον Τούχελ να απομακρύνεται και στη θέση του να προσλαμβάνεται ο Πότερ. Μία μεταγραφή που κόστισε αρκετά χρήματα στην Τσέλσι (η ακριβότερη στην ιστορία για προπονητή – 2η ο Ναγκέλσμαν της Μπάγερν).

Η Τσέλσι βρήκε τον απαραίτητο χρόνο να αποκτήσει ηρεμία, μετά και την ήττα στην πρεμιέρα από την Ντιναμό Ζάγκρεμπ και η νίκη σήμερα είναι μονόδρομος κόντρα σε μία Σάλτσμπουργκ που δεν θυμίζει σε πολλά την περυσινή ομάδα ενώ έχει και μερικές σημαντικές απουσίες. Στο 1.40 της Interwetten o άσος στο ντεμπούτο του Πότερ.