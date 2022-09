Προγνωστικά Τσάμπιονς Λιγκ: Ειδικά στοιχήματα στις αναμετρήσεις της Παρί και της Σίτι

Παιχνίδι με Σίτι-Τσέλσι στο Τσάμπιονς Λιγκ. Ανάλυση των αναμετρήσεων και ειδικά στοιχεία από το Betmarket.gr .



Αμιγώς αθλητική εβδομάδα αυτή που διανύουμε, με Eurobasket 2022, Αμερικάνικο Open στο τένις και φυσικά την πρεμιέρα των ομίλων της κορυφαίας διασυλλογικής οργάνωσης. Σέντρα απόψε για την πιο γρήγορη φάση των ομίλων στην ιστορία της οργάνωσης. Κάτι λιγότερο από δύο μήνες θα κρατήσει, αφού 6/9 κάνει και στις 2/11 που έχει ήδη ολοκληρωθεί.



Φυσικά, για ακόμη μια φορά έχουμε μεγάλα φαβορί και χαμηλά over. Η συνηθισμένη εικόνα των τελευταίων ετών επαναλαμβάνεται και απόψε. Όπως επίσης αρχίζει να μετατρέπεται σε συχνό φαινόμενο, κάποιο δυνατό brand name προσφέρεται σε πολύ υψηλές τιμές.



Στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο οι χώροι των Συλλόγων ανεβαίνουν και πέφτουν ανάλογα με την εποχή και ένας σταθερός… κανόνας είναι πως τον Σεπτέμβριο η μετοχή της Παρί Σεν Ζερμέν είναι πάντοτε ψηλά!



Μοιάζει λίγο με αυτό που είπε ο Γκουαρντιόλα στη συνέντευξη Τύπου, «κάθε χρόνο νομίζουν πως θα πάρουμε και ποτέ δεν τα καταφέρνουμε».Ισχύει για τη Σίτι, ισχύει και για την Παρί Σεν Ζερμέν. Τώρα είμαστε στην εποχή του «θα το πάρουνε», για αυτό και πληρώνουν 1.30 αμφότερες.



Και για να επιστρέψω στα όσα ανέφερα παραπάνω, αυτό το 1.30 της Παρί Σεν Ζερμέν, έχει εκτοξεύσει τη Γιουβέντους στις 8.00! Για να πω την αλήθεια, όποιος ανοίξει τυφλά τις αποδόσεις και δει αυτή την τιμή δίπλα στο όνομα Γιουβέντους, μπορεί ασυναίσθητα να ποντάρει! Πάει από μόνο του το χέρι όταν βλέπεις «Γιουβέντους στο 8.00». Βέβαια αν κάτσεις και το καλοσκεφτείς, την τρέχουσα εκδοχή του Αλέγκρι, κόντρα στην τριπλέτα Μέσι-Μ'Μπαπέ-Νέιμαρ, τόσα θα την έδινες και εσύ αν είσαι μπουκ!

Σεβίλλη - Μάντσεστερ Σίτι

Πάμε και στην άλλη… που θα πάρει. Τη Σίτι. Εδώ θα ποντάρω κιόλας. Οχι μόνο δεν βρίσκω κανένα λάθος σε αυτό το 8.30 που πληρώνει η Σεβίλλη, αλλά μπορεί να την έδινα και ψηλότερα! Η εικόνα της ομάδας του Λοπετέγι στο ξεκίνημα της σεζόν είναι κάκιστη και το πρόσφατο δείγμα κόντρα στη Μπαρσελόνα αποκαρδιωτικό. Το 0-3 της Μπάρσα στην Ανδαλουσία το βράδυ της Κυριακής μοιάζει φτωχό μπροστά στη διαφορά επιπέδου των δύο ομάδων.



Η Σεβίλλη δεν έχει βρει απάντηση στις αποχωρήσεις των Κουντέ και Ντιέγκο Κάρλος, χάνοντας το σημαντικότερο στοιχείο του παιχνιδιού της επί Λοπετέγι. Την καλή άμυνα. Η Σίτι έκανε κακή εμφάνιση με τη Βίλα το Σάββατο, αλλά το μετράω στα θετικά!Το ρομπότ του Γκουαρντιόλα σπάνια απορυθμίζεται για πάνω από ένα παιχνίδι. Νομίζω σήμερα θα περάσει εύκολα από την Ισπανία. Μέγιστη τιμή στο διπλό το 1.37.



Μου κάνει το 2.00 στο 2 ημίχρονο/2 τελικό, όπως επίσης και το χάντικαπ για υπέρ της σουτ στο τέρμα. Το πάνω από 5,5 σουτ στο τέρμα της Σίτι στο 1.94! Ενώ σε fun bet κοιτάζω και το υψηλότερο, στα μάτια μου, 5,50 για πάνω από 1,5 τελικές προσπάθειες των Χάαλαντ και Ντε Μπρόινε.

Ντιναμό Ζάγκρεμπ - Τσέλσι

Η άλλη αναμέτρηση της βραδιάς με αγγλικό ενδιαφέρον είναι στην Κροατία. Ντιναμό Ζάγκρεμπ-Τσέλσι, με την ομάδα του Τούχελ να μην πεις τις μέχρι σήμερα εμφανίσεις της. Ήττα στη Λιντς, ήττα στη Σαουθάμπτον, δύσκολο 2-1 επί της Χαμ το Σάββατο. Ο Σαφώς και το ρόστερ της είναι πολύ ανώτερο από εκείνο των Κροατών, αλλά στην κατάσταση που δεν θέλει και πολύ να γίνει το μπαμ του 6,70 στον άσο.



Η Τσέλσι παραχωρεί τουλάχιστον 4 κορνέρ στα εκτός έδρας της φέτος, ενώ από τη στήλη έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το ποδόσφαιρο του Τούχελ που δίνει κερδισμένους κορνέρ και στην ίδια. Η Line των 9,5 σε τιμές κοντά στον διπλασιασμό μπορεί να ξεπεραστεί.



Στα ειδικά παικτών, ο Μίσλαβ Ορσίτς είναι ο κορυφαίος παίκτης των Κροατών φέτος.Στα προκριματικά έβαλε τρία γκολ, ενώ μετρά μέσο όρο 2 σουτ ανά αγώνα. Επίσης εκτελεστής των στημένων, μπορεί να επιβεβαιώσει το 2,20 πάνω από 0,5 σουτ στην εστία. Στην ίδια τιμή και το Over 1,5 τελικές προσπάθειες συνολικά στην αναμέτρηση.

Σελτικ - Ρεάλ Μαδρίτης

Κλείνω με Σέλτικ-Ρεάλ Μαδρίτης, όπου επίσης θα σταθώ σε ένα ειδικό στοίχημα. Ο Βινίσιους είναι από τους πλέον ανερχόμενους ποδοσφαιριστές της Ρεάλ, ερχόμενος πέρσι από μια φανταστική σεζόν. Σήμερα ο Βραζιλιάνος «πέφτει» πάνω στον μπακ Γιουράνοβιτς της Σέλτικ. Στο 3,75 να δεις κάρτα ο ποδοσφαιριστής της Σέλτικ, σε ένα ματς που σφυρίζει σε γενικές γραμμές καρτάκια Ελβετός Σάντρο Σάρερ.



Και ένα ωραίο στατιστικό, για φινάλε, στο 34% των περσινών ματς που ο Βινίσιους αγωνίστηκε ως αριστερός εξτρέμ, είδε κάρτα τον αντίπαλο μπακ, σε σύνολο 38 παιχνιδιών.



Επιλογές Betmarket :



Δυάδα 1



CHL–19:45 – Ντιναμό Ζάγκρεμπ-Τσέλσι Ορσίτς Over 0,5 σουτ στην εστία(2.20)



CHL –22:00 – Σεβίλλη-Μάντσεστερ Σίτι 2/2 (2.00)



Δυάδα απόδοσης 4,40



Δυάδα 2



CHL–19:45 – Ντιναμό Ζάγκρεμπ-Τσέλσι Over 9,5 κόρνερ(1,89)



CHL –22:00 – Σεβίλλη-Μάντσεστερ Σίτι Over 5,5 σουτ στην εστία Σίτι (1,94)



Δυάδα απόδοσης 3,67