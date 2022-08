Προγνωστικά Στοιχήματος: Τα καλύτερα σημεία του Σαββατοκύριακου

Πλούσιο σε αναμετρήσεις το κουπόνι του Σαββατοκύριακου, με την ομάδα του Betmarket.gr να ετοιμαστεί σε ένα κείμενο τα καλύτερα σημεία του Σαββατοκύριακου. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν την έναρξη του EuroBasket που θα μας απασχολήσει έντονα το επόμενο διάστημα με τις καθημερινές αναλύσεις και τα προγνωστικά στοιχεία.

Η Εθνική μας θεωρείται ως ένα από τα φαβορί για μετάλλιο. Φυσικά, σημαντικός ρόλος θα παίξουν οι διασταυρώσεις Eurobasket 2022 για το ποια ομάδα θα είναι εκείνη που θα φτάσει μέχρι την κατάκτηση του Ευρωπαικού κυπέλλου Μπάσκετ 2022. Στη φάση των νοκ-άουτ συμμετέχουν δεκαέξι (16) ομάδες δηλαδή οι τέσσερις (4) πρώτες από κάθε όμιλο, και διασταυρώνονται χιαστί με τις ομάδες των άλλων ομίλων.



ΤΟ ΦΑΒΟΡΙ



Δυνατό ξεκίνημα για την Πόρτο στο πρωτάθλημα, με τρεις νίκες και συντελεστή τερμάτων 9-1. Στο πιο πρόσφατο έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην ισχυρή Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Πηγαίνει στο Ρίο Αβε, μια έδρα στην οποία έχει εξαιρετική παράδοση, απέναντι σε μια γηπεδούχο που έχει μόλις έναν πόντο στις τρεις πρώτες στροφές.

Ριό Αβε – Πόρτο: 2 (1.30) Κυριακή 22:30



O ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ



Στην Αγγλία και το Πρωτάθλημα υπάρχει λάθος στην βαθμολογία, όσον αφορά τη θέση της Γουέστ Μπρομ. Θα έπρεπε να κερδίσει πολύ περισσότερα από όσα πήρε μέχρι σήμερα η Γουέστ Μπρομ. Είναι από τις καλύτερες ομάδες στην κατηγορία, ήταν εξαιρετική στην επιθετική λειτουργία της και από ανοιχτό παιχνίδι και από στημένες φάσεις, ενώ η καλύτερη ομάδα σε όλα τα ματς πρωταθλήματος που έδωσε φέτος. Η Χάντερσφιλντ έχει πολλές αδυναμίες και που έχει πολύ δύσκολο έργο. Διπλό στο 1,88 με δύο και… ταμείο.

Χάντερσφιλντ – Γουέστ Μπρομ: 2 (1.88) / Σάββατο 17:00

ΤΟ FAIR OVER



Από 4αρα προέρχεται η Χέρενφεϊν που δείχνει σοβαρό πρόσωπο τη φετινή σεζόν και απέναντί ​​της βρίσκει μία από τις χειρότερες αμυντικές λειτουργίες της Eredevisie (Ολλανδία). Η Φορτούνα Σιτάρντ μετρά 3/3 over, με την άμυνά της να δέχεται σε καθένα παιχνίδι από τα τρία πρώτα τουλάχιστον 3 τέρματα. Επιθετικά, ωστόσο, έχοντας πλέον τον Μπουράκ Γκιλμάζ στην κορυφή της επίθεσης είναι ικανός να σκοράρει και η ίδια. Δίκαιο το over στο 1.64.

Χέρενφεϊν – Φορτούνα Σιτάρντ: over (1.64) / Σάββατο 22:00

TO VALUE OVER



Μπορεί να είναι νωρίς στη σεζόν, όμως το Τρουά – Ανζέ είναι ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες θέλουν. Θεωρητικά θα πάει στη λεπτομέρεια, όμως από τη στιγμή που είναι η αρχή της σεζόν θα δούμε περισσότερα από ότι ανέβηκε στην 25η αγωνιστική. Οι άμυνες των δύο ομάδων προσκαλούν τον αντίπαλο να βάλει γκολ, στο… πόδι τους αν το επιτύχουν. Τα μέχρι στιγμής στατιστικά μας οδηγούν στο over2,5 που βρίσκεται λίγο πάνω από τις 2 μονάδες.

Τρουά – Ανζέ: over (2.08) / Κυριακή 16:00



ΤΟ ΑΟΥΤΣΑΪΝΤΕΡ



Στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας η Γκόου Αχέντ Ιγκλς υποδέχεται την Σπάρτη Ρότερνταμ, με τους γηπεδούχους να μετρήσουν τρεις σερί ήττες οι οποίες έχουν συνοδευτεί από μέτριες εμφανίσεις. Η φιλοξενούμενη ομάδα έχει ενισχυθεί και στο μοναδικό εκτός έδρας δείγμα της απέναντι στη Χέρενφεν πραγματοποίησε καλή εμφάνιση. Αξίζει να ''κυνηγήσουμε'' την πρώτη νίκη της Σπάρτης απέναντι σε ένα από τα χειρότερα ρόστερ της κατηγορίας. Το διπλό παίζεται στο 3,25 με πρώιμη πληρωμή.

Γκόου Αχεντ Ιγλκς – Σπάρτα Ρότερνταμ: 2 (3.25) / Σάββατο 17:30

ΤΟ ΛΑΤΙΝ



Στην πρώτη κατηγορία της Αργεντινής, η Σαν Λορέντζο φιλοξενεί τον Ροζάριο Σεντράλ, με τους γηπεδούχους να βρίσκονται σταθερά σε ανοδική πορεία, ξεκινούν από δύο σερί νίκες. Η φιλοξενούμενη ομάδα χάνει μεγάλο μέρος της δυναμικής της εκτός έδρας (μόλις μία νίκη στα πέντε πιο πρόσφατα ματς) και εκτιμούμε ότι εύκολα ή δύσκολα η Σαν Λορέντζο θα πάρει το τρίποντο της νίκης. Ο άσος προσφέρεται στο 2,05.

Σαν Λορνέντζο – Ροζάριο Σεντράλ: 1 (2.05) / Σάββατο 19:00



ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ



Ένα από τα ενδιαφέροντα παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής της Premier League είναι ανάμεσα στο Τσέλσι και τη Λέστερ. Οι «μπλε» πραγματοποίησαν μία από τις χειρότερες, αν όχι τη χειρότερη εμφάνιση τους την περασμένη Κυριακή από τότε που ανέλαβε ο Τόμας Τούχελ, γνωρίζοντας τη συντριβή με 3-0 από τη Λιντς. Οι απουσίες των Ενγκολό Καντέ και Ματέο Κόβασιτς χτυπούν σοβαρά στον άξονα, ενώ ακόμη η επιθετική τριάδα των Μάουντ-Χάβερτς-Στέρλινγκ δυσκολεύεται να βρει τα πατήματα της.Η Λέστερ από την άλλη δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δύο σεζόν και το χαρακτηριστικό είναι ότι στα εντός έδρας παιχνίδια με Μπρέντφορντ και Σαουθάμπτον, μπορεί να προηγηθεί στο σκορ, δεν κατάφερε να κρατήσει, όμως, το θετικό αποτέλεσμα, έχοντας μόλις 1 βαθμό στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Η Λέστερ βάζει γκολ, είτε εντός είτε εκτός, η Τσέλσι από την άλλη «πρέπει» να βάλει γκολ, όμως η εικόνα της, ειδικά στο τελευταίο παιχνίδι με τη Λιντς ήταν απογοητευτική. Γι' αυτό και θα στηρίξουμε το πάνω από 1,5 με το Χ2 σε διπλή ευκαιρία, το οποίο προσφέρεται στη Betshop σε απόδοση 3,70.

Τσέλσι – Λέστερ: Χ2 + Over1,5 (3.70) / Σάββατο 17:00



ΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ



Η Ελλάδα επιστρέφει μετά το ταξίδι της στη Σερβία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου να φιλοξενήσει στο ΟΑΚΑ το Βέλγιο για τον δεύτερο αγώνα των προκριματικών, σε ένα αντίτυπο… φιλικό, λίγο πριν την έναρξη του Ευρωμπάσκετ. Ο Δημήτρης Ιτούδης θέλει να κάνει ένα τελευταίο τεστ σε σχήματα και πρόσωπα, λίγο πριν την αναχώρηση της Εθνικής για το Μιλάνο, εκεί όπου θα δώσει και τα παιχνίδια των ομίλων της οργάνωσης. Γι' αυτό και δεν αποκλείεται να δούμε λιγότερο χρονικό διάστημα στο παρκέ τους βασικούς παίκτες, όπως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Και όταν δεν παίζει ο Greek Freak, παίζει ο Δημήτρης Αγραβάνης. Το πάνω από 9,5 στους πόντους του power forward είναι μία καλή επιλογή, με την απόδοση να προσφέρεται στο 1,87 στο Stoiximan.gr.

Ελλάδα – Βέλγιο: over9,5 πόντοι Αγραβάνης / Κυριακή 20:00

