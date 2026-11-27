Ο Άρης θα παραταχθεί με σημαντικές απουσίες στην αναμέτρηση της Κυριακής (29/11) με τον Ολυμπιακό, καθώς ο Ζερεμί Πετρίς δηλώθηκε να εκτίσει την ποινή του. Η εξέλιξη αυτή φέρνει τον Νοά Φαντιγκά στο προσκήνιο, ο οποίος προορίζεται για το αρχικό σχήμα της ομάδας. Παράλληλα, ο προπονητής Μιχάλης Γρηγορίου καλείται να διαχειριστεί και άλλα προβλήματα στη μεσαία γραμμή.

Η απουσία του Ζερεμί Πετρίς

Ο Ζερεμί Πετρίς, ο Γάλλος δεξιός οπισθοφύλακας του Άρη, θα απουσιάσει από το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, καθώς δηλώθηκε να εκτίσει την ποινή του. Η απόφαση αυτή πάρθηκε εν μέρει λόγω των ενοχλήσεων που αντιμετωπίζει ο ποδοσφαιριστής στον ώμο, οι οποίες έδωσαν ουσιαστικά την απάντηση στο δίλημμα του Μιχάλη Γρηγορίου.

Ο Πετρίς είχε συμπληρώσει τρεις κίτρινες κάρτες στην αναμέτρηση της Τρίπολης, γεγονός που έθετε τον προπονητή του Άρη μπροστά στην επιλογή μεταξύ τεσσάρων διαδοχικών ντέρμπι για την έκτιση της ποινής. Παρότι η αρχική πρόθεση του Γρηγορίου ήταν να διατηρήσει τον Γάλλο στις επιλογές του για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, το πρόβλημα στον ώμο τον ανάγκασε να αναθεωρήσει τον αρχικό του σχεδιασμό. Η έκτιση της ποινής του Πετρίς στο κυριακάτικο ντέρμπι επιβεβαιώθηκε από το ποινολόγιο που δημοσιοποίησε η Super League.

Η ευκαιρία του Νοά Φαντιγκά

Η απουσία του Ζερεμί Πετρίς επαναφέρει τον Νοά Φαντιγκά στο προσκήνιο των επιλογών του Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Σενεγαλέζος ποδοσφαιριστής προορίζεται για το δεξί άκρο της άμυνας, αναλαμβάνοντας έναν κομβικό ρόλο στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία για τον Φαντιγκά, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα είχε βρεθεί εκτός των επιλογών του Έλληνα τεχνικού λόγω πειθαρχικού παραπτώματος. Μετά την επιστροφή του στο rotation της ομάδας και την απόκτηση χρόνου συμμετοχής στην Τρίπολη, ο Σενεγαλέζος καλείται τώρα να δείξει την αξία του σε ένα απαιτητικό παιχνίδι.

Προβλήματα στη μεσαία γραμμή

Πέρα από την απουσία του Πετρίς, ο Άρης αντιμετωπίζει προβλήματα και στη μεσαία γραμμή, γεγονός που περιορίζει τις επιλογές του προπονητή. Η απουσία του Τομ Ντέλε-Μπασίρου είναι δεδομένη, δημιουργώντας ένα κενό στον άξονα της ομάδας.

Την ίδια στιγμή, οι πιθανότητες του Ούρος Ράτσιτς να τεθεί στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για τον αγώνα της Κυριακής παραμένουν αρκετά περιορισμένες. Αυτό σημαίνει ότι ο Έλληνας τεχνικός θα πρέπει να βρει λύσεις με τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του, καθώς οι επιλογές στον άξονα είναι περιορισμένες.

Οι προκλήσεις για τον Μιχάλη Γρηγορίου

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Μιχάλης Γρηγορίου καλείται να διαχειριστεί την απουσία ενός εκ των πλέον σταθερών ποδοσφαιριστών της ενδεκάδας του, όπως είναι ο Ζερεμί Πετρίς. Η απώλεια ενός βασικού στελέχους σε συνδυασμό με τα προβλήματα τραυματισμών και απουσιών στη μεσαία γραμμή δημιουργούν ένα δύσκολο παζλ για τον προπονητή.

Ο Έλληνας τεχνικός βρίσκεται στην αφετηρία μιας ιδιαίτερα απαιτητικής σειράς αγώνων, και η διαχείριση των περιορισμένων επιλογών του στον άξονα, καθώς και η κάλυψη του κενού στο δεξί άκρο της άμυνας, αποτελούν τις βασικές προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και των επόμενων αναμετρήσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta