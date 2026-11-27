Η ΑΕΚ ηττήθηκε από την Κόμο στο Τσάμπιονς Λιγκ – Η παρακάμερα του αγώνα και η αγκαλιά Ηλιόπουλου σε Μάνταλο

Η ΑΕΚ αντιμετώπισε την Κόμο στην έδρα της ιταλικής ομάδας, σε έναν αγώνα που έληξε με ήττα για τους «κιτρινόμαυρους». Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε από τον Μίγια, διαμορφώνοντας το τελικό 1-0 υπέρ της Κόμο. Η αναμέτρηση αυτή εντάσσεται στην 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με την ΑΕΚ να επιστρέφει στη βάση της λίγες ώρες μετά τον αγώνα.

Ο αγώνας στο Τζουζέπε Σινιγκάλια

Η ομάδα του Νίκολιτς έδωσε τη μάχη της στο γήπεδο «Τζουζέπε Σινιγκάλια», την έδρα της Κόμο. Παρά την προσπάθεια των παικτών της ΑΕΚ, το «τρομερό» γκολ που πέτυχε ο Μίγια ήταν αρκετό για να «λυγίσει» την ελληνική ομάδα. Το αποτέλεσμα της αναμέτρησης ήταν 1-0 υπέρ της Κόμο, με την ΑΕΚ να φεύγει ηττημένη από την ιταλική πόλη.

Αυτή η αναμέτρηση ήταν μέρος της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, μιας διοργάνωσης στην οποία συμμετέχει η ΑΕΚ. Η ήττα αυτή αποτελεί ένα αποτέλεσμα που επηρεάζει την πορεία της ομάδας στη συγκεκριμένη φάση του θεσμού.

Η επιστροφή της ομάδας και η συνέχεια

Μετά το τέλος του αγώνα στην Ιταλία, η αποστολή της ΑΕΚ επέστρεψε στη βάση της. Η επιστροφή πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, 25ης Νοεμβρίου του 2026. Η άμεση επιστροφή κρίθηκε αναγκαία, καθώς η ομάδα έχει μπροστά της μία σημαντική αναμέτρηση στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ καλείται να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ σε ένα ντέρμπι που θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι ξεκινάει άμεσα, με την ομάδα να επικεντρώνεται στην επόμενη αγωνιστική της υποχρέωση.

Η «κιτρινόμαυρη παρακάμερα» και η στήριξη του κόσμου

Την Παρασκευή, η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ δημοσίευσε την παρακάμερα του αγώνα με την Κόμο. Το βίντεο αναρτήθηκε στο επίσημο κανάλι της ΑΕΚ στο Youtube, προσφέροντας στους φιλάθλους μία διαφορετική οπτική της αναμέτρησης. Η παρακάμερα αποτελεί πλέον καθιερωμένο τρόπο για τις ομάδες να μοιράζονται στιγμιότυπα από το παρασκήνιο των αγώνων.

Στο περιεχόμενο της παρακάμερας, ξεχωρίζει η ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι της Ένωσης. Περίπου 1000 οπαδοί της ΑΕΚ πραγματοποίησαν το ταξίδι στην Ιταλία για να βρεθούν στις εξέδρες του γηπέδου και να στηρίξουν την ομάδα τους. Η στήριξη αυτή, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, τονίζεται ιδιαίτερα στο βίντεο.

Η αγκαλιά του Μάριου Ηλιόπουλου στον Πέτρο Μάνταλο

Ένα από τα στιγμιότυπα που τράβηξαν την προσοχή στην παρακάμερα ήταν η αγκαλιά του Μάριου Ηλιόπουλου στον Πέτρο Μάνταλο. Η στιγμή αυτή καταγράφηκε μετά τη λήξη του αγώνα, αμέσως μετά την ήττα της ΑΕΚ με σκορ 1-0 από την Κόμο. Ο Πέτρος Μάνταλος εμφανιζόταν απογοητευμένος από το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Η αγκαλιά του Μάριου Ηλιόπουλου στον συμπαίκτη του αποτελεί μία ένδειξη στήριξης και ενότητας εντός της ομάδας, σε μία δύσκολη στιγμή μετά από μία ήττα σε ευρωπαϊκό αγώνα. Τέτοιες στιγμές αναδεικνύουν το κλίμα και τις σχέσεις μεταξύ των παικτών, ειδικά όταν το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό.

Με πληροφορίες από: Newsit