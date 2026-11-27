Ο Νίκος Παπαδογιάννης φιλοξενήθηκε στο Gazz Floor στις 27 Νοεμβρίου, όπου σχολίασε την ήττα της Ελλάδας στο μπάσκετ από τη Γεωργία. Η αναμέτρηση αυτή διεξήχθη στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στην τοποθέτησή του, ο Νίκος Παπαδογιάννης ανέλυσε την κατάσταση του ελληνικού μπάσκετ, εστιάζοντας σε ένα σημαντικό παράδοξο που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια.

Ειδικότερα, ο δημοσιογράφος τόνισε ότι το ελληνικό μπάσκετ, παρά τις δυσκολίες, συνεχίζει να παράγει ένα συγκεκριμένο «προϊόν» σε υψηλό επίπεδο. Αυτό το «προϊόν» δεν είναι άλλο από τους προπονητές, οι οποίοι διακρίνονται για την ποιότητά τους και την ικανότητά τους να ανταγωνιστούν τους κορυφαίους της Ευρώπης.

Η άποψη του Νίκου Παπαδογιάννη στο Gazz Floor

Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο Gazz Floor, ο Νίκος Παπαδογιάννης παρουσίασε τη γνώμη του σχετικά με την αντίθεση που υπάρχει ανάμεσα στο υψηλό επίπεδο των Ελλήνων προπονητών και την κατάσταση των Ελλήνων παικτών. Η ανάλυσή του ήρθε στον απόηχο της ήττας της εθνικής μας ομάδας από τη Γεωργία, ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε προβληματισμό.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει ακόμα πολύ καλούς προπονητές. Αυτοί οι προπονητές βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο και έχουν την ικανότητα να ανταγωνιστούν επιτυχώς τους κορυφαίους συναδέλφους τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι που αποτελεί ένα θετικό στοιχείο για το ελληνικό μπάσκετ.

Το υψηλό επίπεδο των Ελλήνων προπονητών

Ένα από τα θετικά σημεία που ανέδειξε ο Νίκος Παπαδογιάννης είναι η διαρκής παραγωγή ικανών προπονητών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η χώρα μας εξακολουθεί να διαθέτει μια πλειάδα πολύ καλών προπονητών, οι οποίοι ξεχωρίζουν για τις γνώσεις και τις ικανότητές τους.

Οι Έλληνες προπονητές, όπως ανέφερε, βρίσκονται σε ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο. Η ικανότητά τους να ανταγωνίζονται τους κορυφαίους προπονητές της Ευρώπης αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα και μια σταθερή αξία για το ελληνικό μπάσκετ, παρά τις όποιες άλλες δυσκολίες.

Το πρόβλημα των Ελλήνων αθλητών

Αντίθετα με την κατάσταση των προπονητών, ο Νίκος Παπαδογιάννης επεσήμανε ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ελληνικό μπάσκετ. Αυτό αφορά τους αθλητές, καθώς, όπως δήλωσε, δεν υπάρχουν σήμερα αρκετοί Έλληνες παίκτες που να μπορούν να στηρίξουν την εθνική μας ομάδα.

Η έλλειψη επαρκούς αριθμού Ελλήνων παικτών με το απαιτούμενο επίπεδο αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα. Αυτό το πρόβλημα δημιουργεί δυσκολίες στη στελέχωση της εθνικής ομάδας και επηρεάζει την ανταγωνιστικότητά της σε διεθνές επίπεδο.

Οι Έλληνες ταλέντα στην Αμερική

Ένας παράγοντας που συμβάλλει στην έλλειψη παικτών για την εθνική ομάδα, σύμφωνα με τον Νίκο Παπαδογιάννη, είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τα ελληνικά ταλέντα αγωνίζονται στην Αμερική. Η επιλογή αυτή, αν και μπορεί να είναι επωφελής για την ατομική τους εξέλιξη, δημιουργεί προβλήματα στην εθνική ομάδα.

Οι αθλητές αυτοί, λόγω των δεσμεύσεών τους στην Αμερική, δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα προκριματικά «παράθυρα». Αυτό σημαίνει ότι η εθνική ομάδα στερείται την παρουσία σημαντικών Ελλήνων ταλέντων σε κρίσιμους αγώνες, όπως αυτός εναντίον της Γεωργίας, που ήταν για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta