Η Ρεάλ Μαδρίτης προχώρησε στην ανανέωση της συνεργασίας της με τον Μπραχίμ Ντίαθ, διασφαλίζοντας την παραμονή του Μαροκινού μεσοεπιθετικού στον σύλλογο μέχρι το καλοκαίρι του 2031. Η επίσημη ανακοίνωση της «βασίλισσας» επιβεβαίωσε την επέκταση του συμβολαίου του παίκτη, το οποίο επρόκειτο να λήξει το προσεχές καλοκαίρι.

Η νέα συμφωνία θα κρατήσει τον Ντίαθ για επιπλέον τέσσερα χρόνια στην ισπανική πρωτεύουσα, σηματοδοτώντας τη σταθερή του παρουσία στην ομάδα. Ο Μπραχίμ Ντίαθ έχει διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην ομάδα τα τελευταία χρόνια, αποτελώντας σημαντικό κομμάτι του αγωνιστικού της σχεδιασμού.

Η πορεία του Μπραχίμ Ντίαθ στη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Μπραχίμ Ντίαθ εντάχθηκε στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης το 2019, σε ηλικία μόλις 19 ετών, αναδεικνύοντας από νωρίς το ταλέντο του. Η αρχική του πορεία με τη «βασίλισσα» περιλάμβανε και μια περίοδο κατά την οποία αγωνίστηκε σε άλλο πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα, ο παίκτης πέρασε μια τριετία, από το 2020 έως το 2023, αγωνιζόμενος ως δανεικός στη Μίλαν, όπου απέκτησε πολύτιμες εμπειρίες. Μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του, επανήλθε δυναμικά στο ρόστερ της Ρεάλ Μαδρίτης, όπου έκτοτε συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του με συνέπεια.

Σημαντικές επιδόσεις και συμμετοχές με τους «μερένχες»

Στις συνολικά έξι σεζόν που έχει φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Μπραχίμ Ντίαθ έχει καταγράψει 173 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, αποδεικνύοντας την αξία του στον αγωνιστικό χώρο. Η παρουσία του έχει συνοδευτεί από ουσιαστική συμβολή στο επιθετικό κομμάτι της ομάδας, καθώς έχει συμμετάσχει ενεργά σε πολλές φάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός έχει σημειώσει 22 τέρματα, δείχνοντας την ικανότητά του στο σκοράρισμα. Παράλληλα, έχει μοιράσει 34 ασίστ στους συμπαίκτες του, υπογραμμίζοντας την δημιουργική του διάθεση και την ικανότητά του να τροφοδοτεί τους επιθετικούς της ομάδας. Τα στατιστικά αυτά καταδεικνύουν τον ενεργό ρόλο που έχει αναλάβει στην επίθεση της Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι πολυάριθμοι τίτλοι που έχει κατακτήσει

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Μπραχίμ Ντίαθ έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση επτά σημαντικών τίτλων, γεγονός που τον καθιστά μέλος μιας επιτυχημένης γενιάς παικτών του συλλόγου. Αυτές οι διακρίσεις αποτελούν απόδειξη της συλλογικής προσπάθειας και της ατομικής του συμβολής.

Ανάμεσα στους τίτλους που έχει κερδίσει ξεχωρίζουν ένα Champions League, η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, καθώς και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Επίσης, έχει κατακτήσει ένα UEFA Super Cup, δύο πρωταθλήματα Ισπανίας (La Liga Titles) και δύο Super Cup Ισπανίας, συμπληρώνοντας μια εντυπωσιακή τροπαιοθήκη με τη φανέλα της «βασίλισσας».

Η διεθνής του καριέρα με την εθνική Μαρόκου

Πέρα από την επιτυχημένη του πορεία σε συλλογικό επίπεδο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Μπραχίμ Ντίαθ είναι επίσης βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας του Μαρόκου. Έχει εκπροσωπήσει τη χώρα του σε σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις, συμβάλλοντας ενεργά στις προσπάθειες του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Μέχρι στιγμής, ο Ντίαθ έχει καταγράψει 36 συμμετοχές με την εθνική ομάδα του Μαρόκου, δείχνοντας τη σταθερή του παρουσία σε διεθνές επίπεδο. Στις εμφανίσεις αυτές έχει πετύχει 15 γκολ, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητά του. Μάλιστα, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της εθνικής του ομάδας στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής του 2025, μια διάκριση που επισφραγίζει την αξία του και τον καθιστά έναν από τους ηγέτες της ομάδας του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko