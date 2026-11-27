Το αθλητικό πρόγραμμα της MagentaTV για την εβδομάδα από 27 Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου 2026 είναι ιδιαίτερα πλούσιο, προσφέροντας στους φίλους του αθλητισμού σημαντικές αναμετρήσεις. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε δύο μεγάλα ποδοσφαιρικά ντέρμπι, ένα στην Ελλάδα και ένα στην Ισπανία. Παράλληλα, η δράση επεκτείνεται στο μπάσκετ του NBA με την παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ πέφτει η αυλαία της φετινής σεζόν στο MotoGP.

Το ελληνικό ντέρμπι και οι αναμετρήσεις της Stoiximan Super League

Στην κορυφή του ελληνικού ενδιαφέροντος βρίσκεται το μεγάλο ντέρμπι της Stoiximan Super League ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στις 21:00, με τη μετάδοση να γίνεται από το Magenta Sport 1 League. Αυτός ο αγώνας αποτελεί μέρος της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Εκτός από το ντέρμπι, το πρόγραμμα της ελληνικής λίγκας περιλαμβάνει και άλλες αναμετρήσεις. Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, στις 17:00, οι φίλαθλοι θα παρακολουθήσουν το ματς Βόλος Elabet-Αστέρας Aktor στο Magenta Sport 2 League. Την ίδια μέρα, στις 20:00, η Κηφισιά Tutu Deals θα υποδεχθεί την Καλαμάτα, με μετάδοση από το Magenta Sport 1 League. Τέλος, την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στις 17:30, ο ΟΦΗ θα αναμετρηθεί με τον Λεβαδειακό, σε έναν αγώνα που θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 1 League.

Μεγάλα παιχνίδια από την Ισπανία

Ένα ακόμη μεγάλο ντέρμπι έρχεται από τα γήπεδα της Ισπανίας, με την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, στις 22:30, και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 3 League. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση, όπως και αυτή που ακολουθεί, διεξάγονται νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό τους, λόγω της συμμετοχής των τεσσάρων ομάδων στο Σούπερ Καπ Ισπανίας.

Την ίδια μέρα, την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, στις 20:00, θα διεξαχθεί και το ματς Ρεάλ Σοσιεδάδ-Ρεάλ Μαδρίτης, το οποίο θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 4 League. Αυτοί οι δύο αγώνες ανήκουν στην 23η αγωνιστική της LaLiga EA Sports.

Από το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής της LaLiga EA Sports ξεχωρίζουν επίσης τρία παιχνίδια. Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, στις 19:30, το Έλτσε θα αντιμετωπίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Magenta Sport 3 League. Αργότερα την ίδια μέρα, στις 22:00, η Ρεάλ Μαδρίτης θα υποδεχθεί την Αλαβές, με μετάδοση από το Magenta Sport 3 League. Τέλος, την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στις 17:15, η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια θα αναμετρηθεί με την Μπαρτσελόνα, σε έναν αγώνα που θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 4 League.

Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: Ιταλία και Πορτογαλία

Στη Serie A της Ιταλίας, το ενδιαφέρον στρέφεται στις αναμετρήσεις της 13ης αγωνιστικής. Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, στις 19:00, η Τορίνο θα υποδεχθεί τη Λάτσιο (Magenta Sport 1 & Start), ενώ στις 21:45 η Ίντερ θα αναμετρηθεί με την Τζένοα (Magenta Sport 1 & 4K). Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στις 19:00, η Ρόμα θα παίξει με τη Μόντσα (Magenta Sport 1), και στις 21:45 η Κόμο θα φιλοξενήσει τη Γιουβέντους (Magenta Sport 1).

Το πρόγραμμα της Serie A ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις 21:45, με τον αγώνα Κάλιαρι-Μίλαν, ο οποίος θα μεταδοθεί από τα κανάλια Magenta Sport 2 & Start. Παράλληλα, από τη Liga Portugal Betclic ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής ανάμεσα στην Πόρτο και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στις 22:30, με μετάδοση από τα Magenta Sport 2 & Start.

Μπάσκετ NBA με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μαϊάμι Χιτ σε δύο αναμετρήσεις. Η πρώτη είναι την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στις 22:30, απέναντι στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, με μετάδοση από το Magenta Sport 4. Η δεύτερη αναμέτρηση είναι την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, στις 02:30, εναντίον των Ατλάντα Χοκς, επίσης στο Magenta Sport 4.

Το πρόγραμμα του NBA περιλαμβάνει και άλλα ενδιαφέροντα παιχνίδια. Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις 01:00, οι Νιου Γιορκ Νικς θα αντιμετωπίσουν τους Ατλάντα Χοκς (Magenta Sport 5). Την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου, στις 02:30, οι Χιούστον Ρόκετς θα παίξουν με τους Λος Άντζελες Λέικερς (Magenta Sport 4). Τέλος, την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, στις 02:00, οι Φιλαδέλφεια 76ερς θα αναμετρηθούν με τους Ντένβερ Νάγκετς, σε έναν αγώνα που θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 4.

Η αυλαία του MotoGP στη Βαλένθια

Στη Βαλένθια πέφτει η αυλαία της φετινής σεζόν του MotoGP. Ο Μαρκ Μάρκεθ έχει ήδη αναδειχθεί πρωταθλητής για τη φετινή χρονιά, προσθέτοντας έναν ακόμη τίτλο στην καριέρα του.

Το ενδιαφέρον στον τελευταίο αγώνα στρέφεται στη «μάχη» για τη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης, όπου ο Χόρχε Μαρτίν και ο Μάρκο Μπετζέκι έχουν απόσταση μόλις δύο βαθμών μεταξύ τους. Παράλληλα, θα διεξαχθεί και η διεκδίκηση του τίτλου των κατασκευαστών, με την Aprilia και την Ducati να μάχονται για την κορυφή.

Με πληροφορίες από: Topontiki