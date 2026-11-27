Ο Καρλ Τσέιβις αποτελεί πλέον μέλος της ΑΕΚ, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας ενάμιση έτους με την ομάδα. Ο Αμερικανός φόργουορντ, λίγο μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του, προέβη στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της «Ένωσης», εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Στις τοποθετήσεις του, στάθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία του Ντράγκαν Σάκοτα, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του έμπειρου προπονητή στην απόφασή του να ενταχθεί στους «κιτρινόμαυρους».

Ενθουσιασμός και η πρόκληση των τίτλων

Ο Καρλ Τσέιβις δεν έκρυψε ότι νιώθει ένα μικρό άγχος με την έλευσή του σε μια ομάδα που διεκδικεί τίτλους κάθε χρόνο. Ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, αυτό είναι το μπάσκετ και έχει προπονηθεί όλη του τη ζωή ακριβώς για τέτοιες στιγμές και προκλήσεις. Ο Αμερικανός φόργουορντ εξέφρασε την έντονη ανυπομονησία του να φορέσει την κιτρινόμαυρη φανέλα και να αγωνιστεί με αφοσίωση για την ΑΕΚ, προσβλέποντας στην έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.

Στις δηλώσεις του, ο Τσέιβις υπογράμμισε την επιθυμία του να προσαρμοστεί άμεσα στο νέο περιβάλλον και να μάθει όσα περισσότερα μπορεί από τους μεγαλύτερους και πιο έμπειρους συμπαίκτες του. Η προσμονή για την ενσωμάτωση στην ομάδα και την συμβολή του στους στόχους της «Ένωσης» είναι εμφανής, καθώς βλέπει τη μεταγραφή του ως ένα σημαντικό και καθοριστικό βήμα στην επαγγελματική του πορεία.

Ο καθοριστικός ρόλος του Ντράγκαν Σάκοτα

Ένα από τα βασικά σημεία των δηλώσεων του Καρλ Τσέιβις ήταν η αναφορά στον Ντράγκαν Σάκοτα, τον οποίο χαρακτήρισε ως καθοριστικό παράγοντα για την πραγματοποίηση της μεταγραφής του. Ο Σάκοτα είναι ευρέως γνωστός στο ευρωπαϊκό μπάσκετ για την ικανότητά του να αναδεικνύει και να εξελίσσει παίκτες πρώτης γραμμής, ένα στοιχείο που φαίνεται να επηρέασε σημαντικά την επιλογή του Τσέιβις να συνεργαστεί με την ΑΕΚ.

Ο Αμερικανός φόργουορντ ανέφερε συγκεκριμένα ονόματα παικτών που έχουν προπονηθεί από τον Σάκοτα και έχουν διακριθεί σε υψηλό επίπεδο, όπως ο Κέβιν Πάντερ, ο Σπίντι Σμιθ και ο Φρανκ Μπάρτλεϊ. Αυτή η παράδοση του Σάκοτα στην ανάπτυξη ταλέντων και την ανάδειξη ικανοτήτων αποτέλεσε ισχυρό κίνητρο για τον Τσέιβις, ο οποίος δήλωσε ενθουσιασμένος για το τι έχει να του διδάξει ο έμπειρος προπονητής και το επιτελείο του, προσβλέποντας σε μια γόνιμη συνεργασία.

Ο μεγάλος στόχος του BCL και η δέσμευση

Ο Καρλ Τσέιβις είναι πλήρως ενήμερος για τους υψηλούς στόχους που έχει θέσει η ΑΕΚ, αναγνωρίζοντας τον μεγάλο στόχο της ομάδας στο Basketball Champions League (BCL). Δήλωσε αποφασισμένος να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να βοηθήσει την ομάδα να διεκδικήσει με αξιώσεις το τρόπαιο της διοργάνωσης, δείχνοντας την αφοσίωσή του στους ομαδικούς στόχους.

Η δέσμευσή του για την επίτευξη των ομαδικών επιδιώξεων είναι σαφής, καθώς προσβλέπει στην ενεργή και ουσιαστική του συμβολή στις προσπάθειες της ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις. Η επιθυμία του για επιτυχία συνάδει απόλυτα με το αγωνιστικό προφίλ της «Ένωσης», η οποία κάθε χρόνο θέτει ψηλά τον πήχη στις διοργανώσεις που συμμετέχει, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.

Περιθώριο εξέλιξης στην ηλικία των 25 ετών

Στα 25 του χρόνια, ο Καρλ Τσέιβις θεωρεί ότι έχει μπροστά του ένα μεγάλο περιθώριο για περαιτέρω εξέλιξη και ωρίμανση ως παίκτης. Η συνεργασία του με τον Ντράγκαν Σάκοτα και το προπονητικό επιτελείο της ΑΕΚ αναμένεται να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, προσφέροντάς του τα απαραίτητα εφόδια για να αναβαθμίσει το παιχνίδι του.

Η διάθεσή του να μάθει, να βελτιωθεί και να «μεγαλώσει» ως παίκτης είναι ένα χαρακτηριστικό που ο ίδιος τόνισε στις δηλώσεις του, δείχνοντας την προσήλωσή του στη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση στους προσωπικούς και ομαδικούς στόχους. Η μεταγραφή στην ΑΕΚ αποτελεί για τον ίδιο μια εξαιρετική ευκαιρία να αναπτύξει ακόμα περισσότερο τις ικανότητές του στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Athletiko