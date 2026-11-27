Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το προβάδισμα δύο τερμάτων που είχε απέναντι στη Μίλαν, γνωρίζοντας τελικά την ήττα. Η αναμέτρηση, που για περίπου 50 λεπτά έμοιαζε να εξελίσσεται σε μια ιστορική ευρωπαϊκή βραδιά για τους «ερυθρόλευκους», ολοκληρώθηκε με τέσσερα γκολ στην πλάτη και άδεια χέρια. Η εικόνα της ανατροπής από την ιταλική ομάδα ήταν σχεδόν σοκαριστική, αφήνοντας μια πικρή γεύση.

Η προετοιμασία και η αρχική κυριαρχία

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είχε προετοιμάσει πολύ καλά την αναμέτρηση, εφαρμόζοντας μια στρατηγική που δοκιμάστηκε για ελάχιστα λεπτά στον Ρέντη παραμονή του αγώνα. Η επιλογή της τριάδας στην άμυνα προσέφερε διαφορετική ισορροπία στην ομάδα του Ολυμπιακού. Παράλληλα, η παρουσία των Σα και Φρόιλερ στον άξονα του γηπέδου αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς βοήθησε στην κυκλοφορία της μπάλας και στην προσπάθεια να περιοριστεί η ποιότητα της μεσαίας γραμμής των Ιταλών.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έδειξαν φόβο απέναντι στη Μίλαν, ούτε την περίμεναν παθητικά. Αντιθέτως, προσπάθησαν να την πιέσουν, να της δημιουργήσουν προβλήματα και να εκμεταλλευτούν τα κενά που παρουσίαζε. Αυτή η προσέγγιση επιβραβεύτηκε με το γκολ του Πιρόλα στο 31ο λεπτό, ενώ το 2-0 του Ζότα στο 49ο λεπτό έμοιαζε να θέτει τις βάσεις για μια ιστορική βραδιά, φέρνοντας τον Ολυμπιακό σε θέση ισχύος.

Η χαμένη ευκαιρία και η αλλαγή δεδομένων

Παρά την εξαιρετική τους εμφάνιση στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να διατηρήσει την ίδια ένταση μέχρι το τέλος. Ένα κομβικό σημείο της αναμέτρησης ήταν η χαμένη ευκαιρία του Πέντερσεν για το 3-0 στο 55ο λεπτό. Ένα τρίτο γκολ θα άλλαζε οριστικά τις ισορροπίες του αγώνα, ωστόσο η χαμένη αυτή ευκαιρία δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι για όσα ακολούθησαν στο υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Από το 56ο λεπτό και μετά, με τη μείωση του σκορ σε 2-1 από τον Χάτσινσον, ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα. Η ομάδα έχασε τον προσανατολισμό της, εκεί που μέχρι πρότινος έβγαζε αυτοπεποίθηση, ένταση και αμυντική συνοχή. Δεν μπορούσε πλέον να κρατήσει την μπάλα, να βγει οργανωμένα από την πίεση, ούτε να περιορίσει τις κινήσεις των αντιπάλων. Επιπλέον, έδειχνε να μην έχει καθαρό μυαλό για να διαχειριστεί την κρίσιμη αυτή κατάσταση.

Η καταιγιστική ανατροπή της Μίλαν

Η Μίλαν αντιλήφθηκε αμέσως ότι κάτι είχε αλλάξει στην απόδοση του Ολυμπιακού. Πίεσε περισσότερο, έβαλε ταχύτητα στο παιχνίδι της και βρήκε απέναντί της μια ομάδα που έμοιαζε να έχει ξεχάσει όσα έκανε εξαιρετικά μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ο Χάτσινσον, που είχε μειώσει το σκορ, αποδείχθηκε καθοριστικός για την ιταλική ομάδα, εμφανιζόμενος από «άλλο πλανήτη».

Το 2-2 ήρθε από τον Σισέ στο 63ο λεπτό, ενώ το 2-3 διαμορφώθηκε από τον Πούλισικ στο 71ο λεπτό. Αυτά τα τέρματα σημειώθηκαν με χαρακτηριστική ευκολία για το επίπεδο μιας τέτοιας αναμέτρησης. Ο Χάτσινσον αναδείχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή, καθώς συμμετείχε και στα τρία γκολ της Μίλαν. Η αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού διαλύθηκε μέσα σε ένα τέταρτο, γεγονός που δεν οφειλόταν μόνο στην ατομική ποιότητα των Ιταλών, αλλά και στην αδυναμία της ελληνικής ομάδας να αντιδράσει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta