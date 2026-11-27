Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Τουρκίας, Ιμπραΐμ Χατζιοσμάνογλου, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα της Μπεσίκτας με τη Χάποελ Μπερ Σεβά για το Europa League. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη σε γεωργιανό έδαφος, στιγματίστηκε από επεισόδια που οδήγησαν σε διακοπή της. Ο Χατζιοσμάνογλου τόνισε ότι οι ισραηλινές ομάδες δεν είναι ευπρόσδεκτες στην Τουρκία, αναφέροντας συγκεκριμένη κρατική πολιτική.

Επεισόδια στον αγώνα της Μπεσίκτας με τη Χάποελ Μπερ Σεβά

Η ατμόσφαιρα στον αγώνα της Μπεσίκτας με τη Χάποελ Μπερ Σεβά, που διεξήχθη στο Μπατούμι της Γεωργίας για το Europa League, περιγράφηκε ως «μπαρούτι». Η αναμέτρηση διακόπηκε για περίπου μισή ώρα κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, λόγω επεισοδίων που σημειώθηκαν στον αγωνιστικό χώρο.

Μετά το φινάλε του αγώνα, ο Κασούμ Ουατάρα εθεάθη να φέρνει στον αγωνιστικό χώρο μία σημαία της Παλαιστίνης, γεγονός που προσέθεσε στην ένταση. Τα όσα συνέβησαν προκάλεσαν την αντίδραση τουρκικών ομάδων, οι οποίες τάχθηκαν ανοιχτά υπέρ των «Μαύρων Αετών», όπως είναι γνωστή η Μπεσίκτας.

Η τοποθέτηση του προέδρου της Τουρκικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου

Για τα διαδραματισθέντα στο Μπατούμι, τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της Τουρκικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Ιμπραΐμ Χατζιοσμάνογλου. Σύμφωνα με ΜΜΕ της γειτονικής χώρας, ο Χατζιοσμάνογλου ανέφερε ότι η διεξαγωγή του ματς σε ουδέτερο έδαφος αποτέλεσε επιθυμία των Τούρκων.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι ομάδες του Ισραήλ δεν είναι ευπρόσδεκτες στην Τουρκία. Αυτή η δήλωση έρχεται να επιβεβαιώσει τη θέση της τουρκικής πλευράς απέναντι στις ισραηλινές ομάδες, μετά τα πρόσφατα γεγονότα.

Σκληρές δηλώσεις κατά του Ισραήλ και εκκλήσεις στην UEFA

Ο Ιμπραΐμ Χατζιοσμάνογλου προχώρησε σε ιδιαίτερα σκληρές δηλώσεις, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Το Ισραήλ σκοτώνει μωρά». Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας τόνισε ότι έχει εκφράσει αυτή τη θέση και στις συνεδριάσεις της UEFA, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αποβολής των ισραηλινών ομάδων από το ποδόσφαιρο.

«Έχω τονίσει πολλές φορές ότι οι ισραηλινές ομάδες πρέπει να αποβληθούν από το ποδόσφαιρο», δήλωσε ο Χατζιοσμάνογλου. Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι είχε συνοδεύσει την αποστολή της Μπεσίκτας σε προηγούμενο παιχνίδι της με ισραηλινή ομάδα, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια της στάσης του.

Η «κρατική πολιτική» και η στάση της UEFA

Ο πρόεδρος της Τουρκικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου αναφέρθηκε σε μια «συγκεκριμένη κρατική πολιτική» της Τουρκίας, δηλώνοντας: «Δεν θέλουμε ισραηλινές ομάδες στην Τουρκία». Εξήγησε ότι αν η Μπεσίκτας επιθυμούσε να αγωνιστεί στην Κωνσταντινούπολη, η UEFA θα το επέτρεπε.

Σύμφωνα με τον Χατζιοσμάνογλου, αν η ισραηλινή ομάδα δεν ερχόταν στην Τουρκία, θα έχανε τον αγώνα στα χαρτιά. Επίσης, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η UEFA δεν θα έκανε το λάθος να μεταφέρει το παιχνίδι σε άλλη χώρα για λόγους ασφαλείας, καθώς «ο πρόεδρος της UEFA είναι φίλος μας και δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο εις βάρος της Τουρκίας».

Ο Χατζιοσμάνογλου επανέλαβε ότι «η ομάδα μιας χώρας που σκοτώνει μωρά δεν μπορεί να αγωνίζεται σε αυτά τα εδάφη». Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η UEFA ζητά μόνο εγγυήσεις για την ασφάλεια, τις οποίες το τουρκικό κράτος μπορεί να παράσχει, επιτρέποντας τη διεξαγωγή του αγώνα στην Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, η τουρκική πλευρά δεν επιθυμεί την παρουσία ισραηλινών ομάδων σε τουρκικό έδαφος.

Τέλος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρξουν μικρές τιμωρίες για περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι «δεν τίθεται θέμα επιβολής ποινής λόγω της παλαιστινιακής σημαίας», αναφερόμενος στην ενέργεια του Κασούμ Ουατάρα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta