Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ ξεκινά σήμερα τις υποχρεώσεις της στο «παράθυρο» του Νοέμβρη, το οποίο αφορά τη δεύτερη προκριματική φάση του MundoBasket 2027. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα καλείται να αντιμετωπίσει τη Γεωργία σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό αγώνα, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για τις 26 Νοεμβρίου, στις 20:00, στο Telekom Center Athens.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, προχώρησε στην ανακοίνωση των επιλογών του για τη δωδεκάδα που θα αγωνιστεί. Στις επιλογές αυτές περιλαμβάνεται κανονικά ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, γεγονός που προσδίδει επιπλέον ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Ο αγώνας αυτός θεωρείται κρίσιμος για την περαιτέρω πορεία της Εθνικής ομάδας στα προκριματικά.

Οι επιλογές του Βασίλη Σπανούλη για τη δωδεκάδα

Ο Βασίλης Σπανούλης αποφάσισε να υπολογίσει κανονικά στις υπηρεσίες του Τάιλερ Ντόρσεϊ, δίνοντάς του μία θέση στη δωδεκάδα της «γαλανόλευκης». Ο Ντόρσεϊ, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, είναι ουσιαστικά ανενεργός όσον αφορά τις συλλογικές του υποχρεώσεις, ωστόσο η παρουσία του στην Εθνική κρίθηκε απαραίτητη από τον Έλληνα τεχνικό.

Εκτός από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, στις επιλογές του Έλληνα τεχνικού ενόψει του σπουδαίου αγώνα με τους Γεωργιανούς διεθνείς, συμπεριλήφθηκαν και άλλα σημαντικά ονόματα του ελληνικού μπάσκετ. Συγκεκριμένα, στη δωδεκάδα βρίσκονται επίσης οι Κώστας Παπανικολάου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Όμηρος Νετζήπογλου και Ντίνος Μήτογλου, οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην προσπάθεια της ομάδας.

Το «παράθυρο» του Νοέμβρη και οι λεπτομέρειες του αγώνα

Το «παράθυρο» του Νοέμβρη για τη δεύτερη προκριματική φάση του MundoBasket 2027 ξεκινά για την Εθνική Ελλάδας με αυτή την αναμέτρηση. Ο αγώνας απέναντι στη Γεωργία χαρακτηρίζεται ως απαιτητικός και θα διεξαχθεί σήμερα, 26 Νοεμβρίου, με την ώρα έναρξης να έχει οριστεί στις 20:00.

Η αναμέτρηση θα φιλοξενηθεί στο Telekom Center Athens, το οποίο θα αποτελέσει την έδρα της ελληνικής ομάδας για αυτή την κρίσιμη συνάντηση. Οι φίλαθλοι που δεν θα μπορέσουν να βρεθούν στο γήπεδο θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά τον αγώνα μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, η οποία θα μεταδώσει την αναμέτρηση.

Η άμεση ενσωμάτωση διεθνών από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Στις προπονήσεις της Εθνικής Ελλάδας ενσωματώθηκαν σήμερα οι διεθνείς παίκτες του Παναθηναϊκού. Η ενσωμάτωσή τους πραγματοποιήθηκε άμεσα μετά την επιστροφή τους από το ταξίδι στην Ισπανία, όπου η ομάδα τους αγωνίστηκε κόντρα στη Βαλένθια. Το παιχνίδι αυτό διεξήχθη στις 24 Νοεμβρίου και έληξε με σκορ 83-86.

Αντίστοιχα, οι παίκτες του Ολυμπιακού δίνουν το «παρών» στις τάξεις της Εθνικής ομάδας, λίγες μόλις ώρες μετά την ολοκλήρωση του δικού τους αγώνα. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν αναμετρηθεί με τη Χάποελ στις 25 Νοεμβρίου, σε ένα ματς που διεξήχθη στη SUNEL Arena και στο οποίο επικράτησαν με σκορ 104-79.

Η κρισιμότητα της αναμέτρησης για τη βαθμολογία

Η Εθνική Ελλάδας βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο της πορείας της στα προκριματικά του MundoBasket 2027. Η νίκη που είχε κατακτήσει απέναντι στην Ισπανία στο προηγούμενο «παράθυρο» της είχε προσφέρει σημαντική βαθμολογική και ψυχολογική ώθηση, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση της ομάδας.

Πλέον, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στοχεύει να πανηγυρίσει το πέμπτο του θετικό αποτέλεσμα σε αυτή τη φάση των προκριματικών. Ο βασικός στόχος είναι να «ανέβει» στο ρεκόρ 5-4, κάτι που θα της επιτρέψει να ισοβαθμήσει με τη Γεωργία στην κατάταξη του ομίλου. Η σημερινή αναμέτρηση είναι επομένως καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη αυτού του βαθμολογικού στόχου.

Με πληροφορίες από: Athletiko