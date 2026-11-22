Ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με την Καλαμάτα, ένα περιστατικό που προκάλεσε έντονες συζητήσεις στον χώρο του ποδοσφαίρου. Η απόφαση ελήφθη στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης, όχι για κάποια βαριά κουβέντα προς τον διαιτητή, αλλά για έντονη λεκτική αντιπαράθεση με τον τερματοφύλακα της ομάδας του, Στρακόσα. Το γεγονός αυτό, όπως αναφέρεται, θεωρείται τραγελαφικό, λόγω της κωμικής δικαιολογίας που δόθηκε για την άδικη αποβολή του.

Το περιστατικό της αποβολής

Η ένταση εκδηλώθηκε στο 88ο λεπτό του αγώνα, όταν ο Μάρκο Νίκολιτς αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα. Ο λόγος της αποβολής ήταν τα «εξ αμάξης» που απηύθυνε στον τερματοφύλακα Στρακόσα. Εκείνη τη στιγμή, ο Γκατσίνοβιτς περίμενε να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Γιόβιτς, αλλά ο Στρακόσα δεν έβγαζε την μπάλα έξω από τα όρια του γηπέδου.

Αυτή η καθυστέρηση προκάλεσε το ξέσπασμα του Σέρβου προπονητή, μια αντίδραση που περιγράφεται ως αναμενόμενη για κάθε προπονητή, ειδικά αν είναι θερμόαιμος. Ο τέταρτος διαιτητής, Νταούλας, έκρινε ότι ο Νίκολιτς είχε υπερβεί τα όρια και κάλεσε τον κεντρικό διαιτητή, Ματσούκα, για να τον ενημερώσει για το περιστατικό.

Η επίσημη δικαιολογία και η πραγματικότητα

Η επίσημη δικαιολογία που δόθηκε αργότερα για την αποβολή του προπονητή ήταν ότι είχε πατήσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο, τίθεται το ερώτημα για την ακριβή έκταση αυτής της εισόδου, καθώς αναφέρεται πως επρόκειτο για «κάποια εκατοστά» ή «μισό μέτρο», χωρίς να υπήρχε κάποια ένδειξη επιθετικής διάθεσης προς τον παίκτη, σαν να είχε βγάλει ζωνάρι και έτρεχε προς τον Στρακόσα.

Ο ίδιος ο τερματοφύλακας, Στρακόσα, δήλωσε με χιούμορ ότι άκουσε «κάποια... ωραία λόγια από τον κόουτς», εξηγώντας παράλληλα ότι νόμιζε πως αρκούσε ένα λεπτό αναμονής για να πραγματοποιηθεί η αλλαγή. Αυτό υποδηλώνει μια ασυνεννοησία μεταξύ προπονητή και παίκτη, μια εσωτερική υπόθεση της ΑΕΚ. Το ξέσπασμα του Νίκολιτς έγινε στη μητρική του γλώσσα και δεν αφορούσε κανέναν από τους διαιτητές.

Οι κανονισμοί της IFAB και η εφαρμογή τους

Οι οδηγίες της IFAB (Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαίρου) προβλέπουν απλή σύσταση για την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο, εφόσον αυτή γίνεται χωρίς διάθεση αντιπαράθεσης. Η κόκκινη κάρτα, σύμφωνα με τους κανονισμούς, προορίζεται για όποιον εισέρχεται στο γήπεδο με σκοπό να τα βάλει με τους διαιτητές.

Στην περίπτωση του Νίκολιτς, η αντιπαράθεση ήταν με τον δικό του τερματοφύλακα, και μάλιστα από απόσταση δεκάδων μέτρων. Αυτή η διαφορά στην εφαρμογή των κανονισμών, σε σχέση με το πνεύμα τους, χαρακτηρίζεται ως «ντροπής πράγματα» από τον αρθρογράφο.

Προηγούμενα παραδείγματα από το διεθνές ποδόσφαιρο

Το είδος της αντίδρασης που επέδειξε ο Νίκολιτς είναι συχνό φαινόμενο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με πολλά τρανταχτά παραδείγματα προπονητών που δεν τιμωρήθηκαν για ανάλογες συμπεριφορές. Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό συνέβη τον Αύγουστο του 2023, στο ημίχρονο του αγώνα Μπέρνλι – Σίτι, όταν ο Πεπ Γουαρδιόλα πλησίασε τον Έρλινγκ Χάαλαντ εντός γηπέδου.

Ο Γουαρδιόλα φώναξε στον Χάαλαντ κατάμουτρα και μάλιστα έσπρωξε την κάμερα που τους τραβούσε, παρόλο που ο Νορβηγός επιθετικός είχε ήδη σκοράρει δύο γκολ. Παρά την ένταση, δεν του επιβλήθηκε καμία κάρτα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι από το 2019, στον αγώνα με την Τότεναμ που έληξε 2-2, όπου ο Καταλανός προπονητής τα έβαλε με τον Σέρχιο Αγκουέρο στην πλάγια γραμμή, αμέσως μετά την αλλαγή του. Οι δύο άνδρες βρίστηκαν και ο Αργεντινός αποχώρησε έξαλλος για τον πάγκο, χωρίς και πάλι να υπάρξει κάρτα ή οποιαδήποτε άλλη τιμωρία, με την αντίδραση να χαρακτηρίζεται τότε ως «πάθος».

Ανάλογα περιστατικά στην Ελλάδα

Παρόμοια περιστατικά έχουν παρατηρηθεί και στα ελληνικά γήπεδα, χωρίς να επιφέρουν τις ίδιες κυρώσεις. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, για παράδειγμα, αναφέρεται ότι πατούσε σχεδόν σε κάθε ματς εντός αγωνιστικού χώρου τέσσερις με πέντε φορές. Συχνά, μάλιστα, τα έβαζε με παίκτες της ομάδας του, χωρίς ποτέ κάποιος διαιτητής να τον στείλει στα αποδυτήρια επειδή «τα έχωνε» σε ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ.

Ακόμη και στα ελληνικά παρκέ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι γνωστός για τις έντονες λεκτικές του αντιδράσεις, κατεβάζοντας «καντήλια» σε πρόσωπα και «Θεία» μπροστά στις κάμερες. Ωστόσο, και αυτές οι συμπεριφορές περνούν χωρίς να επιβάλλονται κυρώσεις, γεγονός που αναδεικνύει μια ασυνέπεια στην εφαρμογή των κανονισμών.

Το «συνεργείο» των διαιτητών και προηγούμενες αποφάσεις

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την αποβολή του Νίκολιτς, γίνεται ειδική αναφορά στο «συνεργείο» των διαιτητών. Ο κεντρικός διαιτητής Ματσούκας και ο VARίστας Παπαδόπουλος ήταν το ίδιο δίδυμο που είχε εμπλακεί σε ένα προηγούμενο περιστατικό. Αυτό αφορούσε την ακύρωση ενός τέρματος που πέτυχε ο Κοϊτά, όσο κι αν το έψαξε επισταμένως ο Παπαδόπουλος για να εφεύρει κάποιο «έκτρωμα».

Το ίδιο δίδυμο διαιτητών ήταν υπεύθυνο και για την απόφαση που έστειλε τον Παναθηναϊκό στην άσπρη βούλα κόντρα στην Κηφισιά, μια απόφαση που επίσης είχε προκαλέσει αντιδράσεις. Η επανάληψη του ίδιου διαιτητικού διδύμου σε αμφιλεγόμενες αποφάσεις προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο στην κριτική που ασκείται για την αποβολή του Μάρκο Νίκολιτς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta