Η Scuderia Ferrari βίωσε μία από τις πιο απογοητευτικές της στιγμές στις φετινές κατατακτήριες δοκιμές, καθώς κανένας από τους οδηγούς της, Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μία θέση στο Q3 του Γκραν Πρι του Λας Βέγκας. Το αποτέλεσμα αυτό σηματοδοτεί το χειρότερο της φετινής σεζόν για την ιταλική ομάδα σε διαδικασία κατατακτηρίων. Οι δύο πιλότοι πλασαρίστηκαν στις θέσεις 11 και 12 αντίστοιχα, προκαλώντας εκνευρισμό και ερωτηματικά για τη διαχείριση της διαδικασίας.

Η έκπληξη με το slipstream και η διαχείριση της Ferrari

Από την έναρξη των κατατακτηρίων δοκιμών, η στρατηγική της Ferrari προκάλεσε έκπληξη, καθώς η ομάδα δεν επιδίωξε το slipstream από άλλα μονοθέσια, ούτε για τον Λεκλέρ ούτε για τον Χάμιλτον. Αυτή η επιλογή αποδείχθηκε κομβική, δεδομένου ότι το slipstream προσέφερε τεράστια απόδοση και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μάχη για την pole position στο τέλος του Q3.

Ο Σαρλ Λεκλέρ βρέθηκε μόλις 0,111 δευτερόλεπτα μακριά από τον χρόνο που απαιτούνταν για την είσοδο στην πρώτη δεκάδα. Μετά το πέρας της διαδικασίας, ο Μονεγάσκος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η Ferrari είχε τη δυνατότητα να προκριθεί στο Q3, επικεντρώνοντας την κριτική του στον τρόπο διαχείρισης της διαδικασίας από την ομάδα.

Η έντονη απογοήτευση του Σαρλ Λεκλέρ

Ο Λεκλέρ δεν έκρυψε την έντονη απογοήτευσή του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η διαχείριση ήταν πολύ κακή. Ήταν στο χέρι μας να περάσουμε στο Q3. Είμαι πολύ εκνευρισμένος, οπότε προτιμώ να μην πω πολλά». Η δήλωσή του υπογραμμίζει το κλίμα δυσαρέσκειας που επικρατούσε.

Επιπλέον, ο Μονεγάσκος τόνισε ότι η SF-26 έχανε σχεδόν ένα δευτερόλεπτο στις ευθείες σε σύγκριση με τα κορυφαία μονοθέσια. Αυτό το στοιχείο δημιουργεί περαιτέρω ερωτηματικά σχετικά με το πλάνο που ακολούθησε η Ferrari κατά τη διάρκεια των κατατακτηρίων δοκιμών.

Τα προβλήματα του Λιούις Χάμιλτον

Από την πλευρά του, ο Λιούις Χάμιλτον είχε προβλέψει ότι οι μεγάλες ευθείες της πίστας του Λας Βέγκας θα αποτελούσαν πρόκληση για τη Ferrari. Ωστόσο, ο Βρετανός αντιμετώπισε επιπρόσθετα προβλήματα από τους πρώτους κιόλας γύρους, καθώς υπέστη ζημιά στο πάτωμα της SF-26.

Η ζημιά αυτή, η οποία δεν μπόρεσε να επιδιορθωθεί από την ομάδα, οδήγησε σε πλήρη αλλαγή της ισορροπίας του μονοθεσίου. Ο Χάμιλτον εκτίμησε ότι η απώλεια κάθετης δύναμης που προέκυψε του κόστισε περίπου τρία με τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου, ενώ παράλληλα δυσκολεύτηκε και με τη διαχείριση των ελαστικών από την αρχή.

Η απώλεια ισχύος και ο στόχος για τον αγώνα

Παρά τη ζημιά, ο Λιούις Χάμιλτον δήλωσε ικανοποιημένος από την τελευταία του προσπάθεια στις κατατακτήριες. Ωστόσο, ανέφερε ότι ένα πρόβλημα με το υβριδικό σύστημα προκάλεσε απώλεια περίπου έξι δεκάτων του δευτερολέπτου από την παροχή ηλεκτρικής ισχύος στο τέλος του γύρου.

Ο Βρετανός οδηγός πιστεύει ότι χωρίς αυτή την απώλεια, η πρόκριση στο Q3 θα ήταν εφικτή. Όσον αφορά τον αγώνα, ο Χάμιλτον περιορίστηκε στον στόχο να κερδίσει θέσεις στην κατάταξη, αναγνωρίζοντας ότι το αποτέλεσμα των κατατακτηρίων δεν άφησε «ωραίο συναίσθημα» στην ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta