Οι Λος Άντζελες Λέικερς κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση των Σάρλοτ Χόρνετς σε έναν αγώνα που κρίθηκε στην παράταση, επικρατώντας με σκορ 118-114. Με αυτή τη νίκη, οι «Λιμνάνθρωποι» διεύρυναν το εντυπωσιακό τους σερί, φτάνοντας τις εννέα διαδοχικές επιτυχίες στο πρωτάθλημα του NBA. Η αναμέτρηση προσέφερε μια μπασκετική παράσταση, γεμάτη ανατροπές και ένταση μέχρι το τελευταίο λεπτό, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων.

Η πορεία προς την ένατη σερί νίκη και το ρεκόρ των ομάδων

Η αναμέτρηση μεταξύ των Λος Άντζελες Λέικερς και των Σάρλοτ Χόρνετς εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό θρίλερ, με τους γηπεδούχους να χρειάζονται την παράταση για να εξασφαλίσουν τη νίκη. Το τελικό σκορ 118-114 σφράγισε την ένατη συνεχόμενη επιτυχία για τους Λέικερς στο NBA, ένα σερί που τους φέρνει σε εξαιρετική θέση στη βαθμολογία.

Μετά από αυτή την επικράτηση, οι Λος Άντζελες Λέικερς διατηρούν πλέον ένα ρεκόρ 13 νικών και μόλις 2 ηττών στην τρέχουσα σεζόν, επιβεβαιώνοντας την καλή τους φόρμα. Αντιθέτως, οι Σάρλοτ Χόρνετς, παρά την αξιόλογη προσπάθειά τους και το γεγονός ότι έφτασαν να προηγούνται με διαφορά έως και 18 πόντους σε κάποιο σημείο του αγώνα, δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την ήττα, με το ρεκόρ τους να διαμορφώνεται σε 4 νίκες και 10 ήττες.

Η εκπληκτική εμφάνιση του Γκράιμς

Κορυφαίος για την ομάδα του Λος Άντζελες αναδείχθηκε ο Γκράιμς, ο οποίος πραγματοποίησε ένα παιχνίδι καριέρας, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενη επίδοσή του. Ο Γκράιμς ήταν ο παίκτης που με την καθοριστική του δράση οδήγησε το ματς στην παράταση, διαμορφώνοντας το σκορ σε 111-111 στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Η εμφάνισή του ήταν πραγματικά εντυπωσιακή, καθώς σημείωσε συνολικά 47 πόντους, αναδεικνύοντας τον ως τον απόλυτο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης.

Οι αριθμοί του Γκράιμς ήταν ιδιαίτερα υψηλοί και αποτυπώνουν την αποτελεσματικότητά του στο παρκέ. Ευστόχησε σε 16 από τα 24 σουτ εντός πεδιάς, δείχνοντας την ικανότητά του να σκοράρει από διάφορες θέσεις. Παράλληλα, ήταν εξαιρετικός και από την περιφέρεια, με 10/14 τρίποντα, ενώ είχε και 5/6 βολές, συνεισφέροντας σημαντικά και από τη γραμμή των ελευθέρων βολών. Η στατιστική του συμπληρώθηκε με 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο, αναδεικνύοντας την πολυδιάστατη και ολοκληρωμένη παρουσία του σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η συμβολή του Ντόντσιτς και του Τάιμπουλ στους «Λιμνάνθρωπους»

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Σλοβένου σταρ, Ντόντσιτς, ο οποίος αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πυλώνες της επίθεσης των Λέικερς, συμπληρώνοντας ιδανικά την παρουσία του Γκράιμς. Ο Ντόντσιτς ολοκλήρωσε τον αγώνα με 36 πόντους, έχοντας 13/34 σουτ εντός πεδιάς, 5/16 τρίποντα και 5/7 βολές. Η παρουσία του στο παρκέ ήταν για 42 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα, διάστημα στο οποίο πρόσθεσε στην στατιστική του 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ, δείχνοντας την πληθωρική του συνεισφορά σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού.

Καταλυτικός αποδείχθηκε και ο Ματίς Τάιμπουλ, ο οποίος αγωνίστηκε για 31 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις. Ο Τάιμπουλ συνέβαλε με 7 πόντους, έχοντας 2/6 σουτ εντός πεδιάς, 2/6 τρίποντα και 1/2 βολές. Παράλληλα, κατέγραψε 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως παίκτης που προσφέρει ουσιαστική βοήθεια τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα της ομάδας του Λος Άντζελες.

Η αξιόμαχη αντίσταση των Σάρλοτ Χόρνετς

Από την πλευρά των ηττημένων Σάρλοτ Χόρνετς, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, ξεχώρισε η αξιόμαχη εμφάνιση του Μπράντον Μίλερ. Ο Μίλερ ολοκλήρωσε το ματς με 28 πόντους, έχοντας εξαιρετική ευστοχία με 10/19 σουτ εντός πεδιάς και 3/3 βολές. Σε 32 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα συμμετοχής, πρόσθεσε στην προσωπική του στατιστική 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 μπλοκ, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα του ανταγωνιστική και κοντά στο σκορ μέχρι το τέλος.

Επίσης, ο Ναζ Ριντ είχε μια διπλή εμφάνιση, καταγράφοντας 23 πόντους και 11 ριμπάουντ, δείχνοντας την κυριαρχία του κάτω από τα καλάθια. Ο Ριντ σκόραρε με 8/18 σουτ εντός πεδιάς, 4/10 τρίποντα και 3/4 βολές. Σε 41 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα στο παρκέ, κατέγραψε επίσης 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ, αποτελώντας έναν από τους πιο ενεργούς και παραγωγικούς παίκτες των Χόρνετς στην αναμέτρηση αυτή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta