Η εθνική Ελλάδας χάνει τον Ιωαννίδη για τη Σερβία, «καθαρός» ο Τζόλης

Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν σχετικά με την κατάσταση των Χρήστου Τζόλη και Φώτη Ιωαννίδη, λίγο πριν την κρίσιμη αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Σερβία. Οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν αισθανθεί ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση, προκαλώντας ανησυχία στο στρατόπεδο της «γαλανόλευκης». Ωστόσο, η εικόνα ξεκαθάρισε, με τον Τζόλη να είναι έτοιμος για τον αγώνα, σε αντίθεση με τον Ιωαννίδη, ο οποίος όλα δείχνουν ότι δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί.

Ευχάριστα νέα για τον Χρήστο Τζόλη

Ο Χρήστος Τζόλης, ο εξτρέμ της Άρσεναλ, είχε αισθανθεί ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης της Εθνικής Ελλάδας, γεγονός που τον καθιστούσε αμφίβολο για την αυριανή μάχη. Η κατάσταση του άσου της Άρσεναλ αξιολογήθηκε άμεσα, με τον ποδοσφαιριστή να υποβάλλεται σε εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Τζόλη βγήκαν «καθαρές», φέρνοντας ανακούφιση στο τεχνικό επιτελείο και στους φιλάθλους. Αυτό σημαίνει ότι ο παίκτης είναι διαθέσιμος για τα πλάνα του ομοσπονδιακού προπονητή, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, και θα αγωνιστεί κανονικά στο τελευταίο παιχνίδι της φάσης των ομίλων του Nations League.

Η απουσία του Φώτη Ιωαννίδη

Αντίθετα με την περίπτωση του Τζόλη, η εικόνα για τον Φώτη Ιωαννίδη είναι διαφορετική. Ο Έλληνας φορ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ο οποίος επίσης ένιωσε ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση, δεν θα μπορέσει να δώσει το παρών στην αναμέτρηση. Με τα τωρινά δεδομένα, ο Ιωαννίδης δεν προλαβαίνει να είναι σε κατάσταση να αγωνιστεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Η απουσία του Ιωαννίδη αποτελεί ένα πλήγμα για την Εθνική, καθώς ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του για το σημαντικό παιχνίδι με τη Σερβία. Ο ποδοσφαιριστής θα μείνει εκτός δράσης, προσθέτοντας ένα ακόμα όνομα στη λίστα των απουσιών.

Πιθανές αλλαγές στην ενδεκάδα

Παρά το γεγονός ότι οι εξετάσεις του Χρήστου Τζόλη βγήκαν «καθαρές» και είναι διαθέσιμος, οι ενοχλήσεις που ένιωσε δεν καθιστούν βέβαιο ότι θα ξεκινήσει ως βασικός στο σημαντικό ματς. Ο ομοσπονδιακός προπονητής θα λάβει τις τελικές του αποφάσεις λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση του παίκτη.

Σε περίπτωση που ο Τζόλης δεν αγωνιστεί από την αρχή, τη θέση του στην ενδεκάδα ενδεχομένως να πάρει ο Μασούρας. Αυτή η πιθανή αλλαγή υπογραμμίζει την ανάγκη για ευελιξία και προσαρμογή στα πλάνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενόψει της αναμέτρησης.

Εκτός και ο Δημήτρης Κουρμπέλης

Πέρα από τον Φώτη Ιωαννίδη, ο ομοσπονδιακός προπονητής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στις υπηρεσίες του Δημήτρη Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης είχε ήδη ανακοινωθεί από τον Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου ότι δεν θα μπορέσει να δώσει το παρών στην κρίσιμη αναμέτρηση.

Έτσι, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς καλείται να διαχειριστεί δύο σημαντικές απουσίες, αυτές του Δημήτρη Κουρμπέλη και του Φώτη Ιωαννίδη, στην προσπάθεια της Εθνικής Ελλάδας να αντιμετωπίσει τη Σερβία.

Η κρίσιμη αναμέτρηση στον Βόλο

Η Εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει τη Σερβία σε μια κρίσιμη αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 21:45 και αποτελεί το τελευταίο παιχνίδι της φάσης των ομίλων του Nations League.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα επιδιώξει ένα θετικό αποτέλεσμα στην έδρα της, παρά τις απουσίες που αντιμετωπίζει. Η αποστολή της Εθνικής βρίσκεται στον Βόλο, με τον Νότη Χάλαρη να καλύπτει τις εξελίξεις από την πόλη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit