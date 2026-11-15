Οι Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων δημοσιεύουν 15 φάσεις αμφισβήτησης από τη διαιτησία κόντρα στο Μαρούσι

Οι Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων εξέφρασαν έντονα τα παράπονά τους αναφορικά με τη διαιτησία στον αγώνα τους κόντρα στο Μαρούσι. Μετά την ήττα τους με σκορ 104-93 στα Ιωάννινα, η ομάδα προχώρησε σε μια σειρά από 15 αναρτήσεις σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες αμφισβητεί ανοιχτά διαιτητικές αποφάσεις. Η αναμέτρηση αυτή συνοδεύτηκε, μεταξύ άλλων, από ένα νέο ρεκόρ στη φετινή Stoiximan GBL, καθώς η ομάδα του Αμαρουσίου εκτέλεσε έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό βολών.

Η αναμέτρηση των Ιωαννίνων και το νέο ρεκόρ βολών

Το Μαρούσι κατάφερε να φύγει με τη νίκη από τα Ιωάννινα, επικρατώντας των Βίκος Φάλκονς με τελικό σκορ 104-93. Αυτή η αναμέτρηση δεν ήταν απλώς μια ακόμα νίκη, αλλά έγραψε ιστορία στη φετινή Stoiximan GBL λόγω του αριθμού των βολών που εκτέλεσε το Μαρούσι. Συγκεκριμένα, η ομάδα του Αμαρουσίου εκτέλεσε 50 βολές κατά τη διάρκεια του αγώνα, από τις συνολικά 85 βολές που εκτελέστηκαν και από τις δύο ομάδες.

Αυτή η επίδοση των 50 βολών αποτελεί νέο ρεκόρ για τη φετινή σεζόν του πρωταθλήματος. Η προηγούμενη κορυφαία επίδοση ανήκε στον Προμηθέα, ο οποίος είχε καταγράψει 48 βολές στο παιχνίδι του με το Περιστέρι, στην πρεμιέρα της φετινής διοργάνωσης. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε ένα από τα βασικά σημεία αμφισβήτησης από την πλευρά των Βίκος Φάλκονς.

Η αντίδραση των Βίκος Φάλκονς στο «Χ»

Η ομάδα των Ιωαννίνων δεν περιορίστηκε μόνο στην έκφραση γενικών παραπόνων για τη διαιτησία. Αντιθέτως, επέλεξε να προχωρήσει σε μια πιο συγκεκριμένη και δημόσια κίνηση μέσω του λογαριασμού της στο «Χ», το οποίο ήταν παλαιότερα γνωστό ως Twitter. Ο λογαριασμός της ομάδας, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως πολύ ενεργός, χρησιμοποιήθηκε για να αναρτηθούν διαδοχικά 15 φάσεις από την αναμέτρηση.

Σε κάθε μία από αυτές τις αναρτήσεις, οι Βίκος Φάλκονς αμφισβητούν τις διαιτητικές αποφάσεις που λήφθηκαν, εστιάζοντας στα φάουλ που σφυρίχτηκαν και στις βολές που δόθηκαν στην ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου, δηλαδή το Μαρούσι. Η κίνηση αυτή δείχνει την πρόθεση της ομάδας να αναδείξει λεπτομερώς τα σημεία της διαιτησίας που θεωρεί ότι ήταν εσφαλμένα ή αμφισβητούμενα.

Λεπτομέρειες από τις αμφισβητούμενες φάσεις

Μεταξύ των 15 φάσεων που δημοσιεύτηκαν, οι Βίκος Φάλκονς παρουσίασαν συγκεκριμένα παραδείγματα για να υποστηρίξουν τα παράπονά τους. Μία από αυτές ήταν η «Φάση 1/15», η οποία, σύμφωνα με την ανάρτηση της ομάδας, οδήγησε σε πέντε βολές για το Μαρούσι και στην αποβολή του παίκτη Γόντικα. Εκείνη τη στιγμή, το σκορ ήταν 66-77 υπέρ του Μαρουσίου και μετά την ολοκλήρωση της φάσης, το σκορ διαμορφώθηκε σε 66-82.

Ένα άλλο παράδειγμα που αναδείχθηκε ήταν η «Φάση 2/15». Αυτή η φάση έλαβε χώρα στο 29ο λεπτό του αγώνα και αφορούσε το τέταρτο φάουλ του παίκτη Αγραβάνη. Η απόφαση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να δοθούν δύο βολές, μεταβάλλοντας το σκορ από 64-75 σε 64-77. Στην ίδια ανάρτηση, η ομάδα σημειώνει ότι το πέμπτο φάουλ του Αγραβάνη ήρθε αργότερα, στο 40ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι Βίκος Φάλκονς δηλώνουν απλώς ότι ανεβάζουν το βίντεο και καλούν τους χρήστες να ψηφίσουν σε σχετικό poll.

Τα παράπονα για τις διαιτητικές αποφάσεις

Η σειρά των 15 αναρτήσεων από τους Βίκος Φάλκονς στο «Χ» αποτελεί μια σαφή ένδειξη της δυσαρέσκειας της ομάδας από τις διαιτητικές αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του αγώνα με το Μαρούσι. Η εστίαση στον μεγάλο αριθμό βολών που εκτέλεσε η ομάδα του Αμαρουσίου, καθώς και στα συγκεκριμένα φάουλ και τις βολές που αμφισβητούνται, υπογραμμίζει την πεποίθηση των Ιωαννίνων ότι η διαιτησία επηρέασε την εξέλιξη και το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Οι Βίκος Φάλκονς, μέσω αυτής της δημόσιας τοποθέτησης, επιδιώκουν να αναδείξουν τα σημεία που θεωρούν προβληματικά, καλώντας μάλιστα το κοινό να συμμετάσχει στην αξιολόγηση των φάσεων. Η κίνησή τους αυτή αποτελεί έναν τρόπο να εκφράσουν τα παράπονά τους για τη διαιτησία, πέρα από τις καθιερωμένες διαδικασίες εντός των αθλητικών ομοσπονδιών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta