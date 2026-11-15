Ο Γκουστάβο Πουέρτα μίλησε για τον Ολυμπιακό και την εθνική Κολομβίας

Ο Γκουστάβο Πουέρτα, ο Κολομβιανός μέσος που αγωνίζεται με τη φανέλα του Ολυμπιακού, διανύει μια πολύ καλή σεζόν, ενώ παράλληλα εκπροσωπεί την εθνική ομάδα της πατρίδας του. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, μιλώντας σε Μέσα της Κολομβίας κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην αποστολή της εθνικής, αναφέρθηκε στη μέχρι τώρα πορεία του με τους Πειραιώτες. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αγωνιστική κατάσταση τόσο της ομάδας όσο και του ίδιου, αποθεώνοντας παράλληλα τον ελληνικό σύλλογο.

Το μέγεθος του Ολυμπιακού και η ευρωπαϊκή πορεία

Ο διεθνής Κολομβιανός μέσος αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια στον Ολυμπιακό, υπογραμμίζοντας ότι το πραγματικό μέγεθος του συλλόγου πολλές φορές δεν γίνεται πλήρως αντιληπτό. «Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος. Όταν μιλάμε για τον Ολυμπιακό, μερικές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλος είναι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πουέρτα, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη θέση που κατέχει η ομάδα.

Στη συνέχεια, ο Γκουστάβο Πουέρτα εξέφρασε τη χαρά του για την τρέχουσα κατάσταση, τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και ως μέλος της ομάδας του Πειραιά. «Είμαι πολύ χαρούμενος για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, τόσο προσωπικά όσο και ως ομάδα», ανέφερε, τονίζοντας την ικανοποίησή του για την πορεία που διαγράφει ο Ολυμπιακός στις διάφορες διοργανώσεις.

Η προσωπική απόδοση και οι ευρωπαϊκές επιδόσεις

Ο Γκουστάβο Πουέρτα διανύει μια εξαιρετική περίοδο στην καριέρα του, συνδυάζοντας τις καλές του εμφανίσεις με τον Ολυμπιακό με την παρουσία του στην εθνική ομάδα της Κολομβίας. Ο ίδιος επιβεβαίωσε την καλή του αγωνιστική κατάσταση, η οποία του επιτρέπει να βρίσκεται και στις κλήσεις της εθνικής, εκπροσωπώντας τη χώρα του.

Αναφορικά με τη φετινή σεζόν και την παρουσία του Ολυμπιακού στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο νεαρός μέσος τόνισε: «Τα πηγαίνουμε καλά στην Ευρώπη». Παράλληλα, υπογράμμισε τη δική του προσπάθεια να διατηρεί υψηλό το επίπεδό του. «Προσπαθώ πάντα να αγωνίζομαι και να διατηρώ υψηλό το επίπεδό μου, ώστε να μπορώ να βρίσκομαι και στην εθνική ομάδα», συμπλήρωσε, δείχνοντας την αφοσίωσή του στους στόχους του.

Η τιμή της εθνικής φανέλας

Ο Γκουστάβο Πουέρτα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την κλήση του στην εθνική ομάδα της Κολομβίας. «Είμαι ενθουσιασμένος με την κλήση στην εθνική. Είναι πάντα τιμή μου να φοράω τη φανέλα αυτής της χώρας και να μπορώ να βγαίνω στο γήπεδο και να κάνω καλά πράγματα», ανέφερε, εκφράζοντας την υπερηφάνεια του για την εκπροσώπηση της πατρίδας του.

Ο Κολομβιανός μέσος περιέγραψε την τρέχουσα κατάσταση στην εθνική ομάδα ως μια «νέα διαδικασία», στην οποία συμμετέχουν πολλοί νεαροί παίκτες. «Όλοι έχουμε τον ίδιο στόχο, να βελτιωθούμε, να κάνουμε πράγματα καλά και να στηρίξουμε όσους έρχονται εδώ για πρώτη ή δεύτερη φορά, με όποια υποστήριξη μπορούμε να τους δώσουμε», δήλωσε, αναδεικνύοντας το πνεύμα συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης εντός της ομάδας.

Η φιλοσοφία του ποδοσφαίρου και το πρότυπο

Ο Γκουστάβο Πουέρτα αναφέρθηκε και στον ρόλο του ως πρότυπο για τους νεότερους ποδοσφαιριστές. «Για μένα είναι τιμή που ο κόσμος με βλέπει ως πρότυπο, αυτό που προσπαθώ να κάνω σε κάθε παιχνίδι είναι να συνεχίσω να δείχνω την πείνα, την επιθυμία και τον ενθουσιασμό που συνοδεύει αυτή τη φανέλα», τόνισε, περιγράφοντας τη δική του προσέγγιση στο παιχνίδι.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Πουέρτα μοιράστηκε τη φιλοσοφία του για το ποδόσφαιρο, εστιάζοντας σε βασικά στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα. «Πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο έχει να κάνει με την επιθυμία, τη στάση ζωής, την προσωπικότητα και το έχω αποδείξει αυτό», είπε. Πρόσθεσε επίσης ότι οι νεότεροι παίκτες που ακολουθούν έρχονται με την ίδια «πείνα, με την επιθυμία να κάνουν τα πράγματα καλά και με προσωπικότητα, κάτι που χρειαζόμαστε τώρα».

Με πληροφορίες από: Athletiko