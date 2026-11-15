Η εθνική ομάδα του Σαν Μαρίνο έχασε με 7-2, αλλά πανηγύρισε ιστορικό επίτευγμα

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Σαν Μαρίνο γνώρισε βαριά ήττα με 7-2 από τη Φινλανδία σε αγώνα που διεξήχθη στο Ελσίνκι, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της League C του Nations League. Παρά το δυσμενές αποτέλεσμα, η αναμέτρηση αυτή θα μείνει χαραγμένη στην ιστορία της χώρας, καθώς συνοδεύτηκε από ένα πρωτοφανές επίτευγμα. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, ένας ποδοσφαιριστής του Σαν Μαρίνο κατάφερε να σημειώσει δύο γκολ στην ίδια αναμέτρηση, προκαλώντας πανηγυρισμούς στην ομάδα.

Η αναμέτρηση στο Ελσίνκι

Η ομάδα του Σαν Μαρίνο, με προπονητή τον Ρομπέρτο Τσεβόλι, φιλοξενήθηκε από τους Φινλανδούς στην πρωτεύουσα της Φινλανδίας. Ο αγώνας, που διεξήχθη για την τελευταία αγωνιστική της League C του Nations League, βρήκε τους φιλοξενούμενους να βρίσκονται από νωρίς σε δύσκολη θέση.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να προηγηθούν με 3-0 μόλις στο 20ό λεπτό της αναμέτρησης, δείχνοντας την πρόθεσή τους να κυριαρχήσουν. Ωστόσο, η συνέχεια επεφύλασσε μία ιστορική στιγμή για το Σαν Μαρίνο, παρά το τελικό σκορ.

Το ιστορικό επίτευγμα του Νίκολα Νάνι

Το παιχνίδι με τη Φινλανδία θα μείνει αξέχαστο για το Σαν Μαρίνο χάρη στην επίδοση του Νίκολα Νάνι. Ο ποδοσφαιριστής της εθνικής ομάδας κατάφερε να σημειώσει δύο τέρματα στην ίδια αναμέτρηση, ένα γεγονός που συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας.

Αυτό το επίτευγμα προκάλεσε ενθουσιασμό και πανηγυρισμούς, με τον επίσημο λογαριασμό των social media της χώρας να σπεύδει να αναδείξει την ιστορική αυτή στιγμή. Η επίδοση του Νάνι αποτελεί ορόσημο για το ποδόσφαιρο του Σαν Μαρίνο.

Η εξέλιξη του αγώνα και τα γκολ

Οι Φινλανδοί είχαν πάρει ένα ισχυρό προβάδισμα με 3-0 στο 20ό λεπτό. Έξι λεπτά αργότερα, όμως, ο Νίκολα Νάνι μείωσε το σκορ σε 3-1, εκτελώντας εύστοχα ένα πέναλτι από την άσπρη βούλα. Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του Σαν Μαρίνο στον αγώνα.

Η Φινλανδία συνέχισε να πιέζει και να σκοράρει, φτάνοντας το σκορ στο 6-1. Στο 76ο λεπτό, μετά από μία όμορφη αντεπίθεση και μία πάσα από τον Νίκολας Τζιακοπέτι, ο Νάνι έστειλε ξανά την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 6-2. Αυτό το δεύτερο γκολ του Νάνι ήταν και η στιγμή που έγραψε ιστορία για την εθνική ομάδα.

Προσωπικό ρεκόρ και προηγούμενα επιτεύγματα

Πέρα από το ιστορικό διπλό επίτευγμα, ο Νίκολα Νάνι πλησίασε και ένα σημαντικό προσωπικό ρεκόρ. Με τα δύο τέρματα που σημείωσε απέναντι στη Φινλανδία, έφτασε συνολικά τα επτά γκολ με το εθνόσημο. Πλέον, βρίσκεται μόλις ένα γκολ πίσω από τον Άντι Σέλβα, ο οποίος παραμένει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της χώρας με οκτώ τέρματα.

Επιπλέον, η αναμέτρηση αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά τον Νοέμβριο του 2024 που το Σαν Μαρίνο κατάφερε να σκοράρει τουλάχιστον δύο φορές σε έναν αγώνα. Τότε, η ομάδα είχε επικρατήσει με 3-1 του Λιχτενστάιν, πανηγυρίζοντας μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ποδοσφαιρικής της ιστορίας.

Οι σκόρερ της Φινλανδίας

Στην πλευρά των γηπεδούχων, η Φινλανδία επικράτησε με το τελικό σκορ 7-2. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη φινλανδική ομάδα αναδείχθηκε ο Άντριαν Σβάνμπεκ, ο οποίος σημείωσε χατ τρικ.

Επίσης, ο Γιόελ Πογιάνπαλο συνέβαλε στη νίκη της Φινλανδίας πετυχαίνοντας δύο γκολ. Παρά τη βαριά ήττα, ο Νάνι και η ομάδα του Σαν Μαρίνο είχαν κάθε λόγο να θυμούνται αυτή τη βραδιά ως μία ιστορική στιγμή για το ποδόσφαιρο της χώρας.

Με πληροφορίες από: Athletiko