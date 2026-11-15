Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, αποβλήθηκε από την αναμέτρηση των «ερυθρολεύκων» με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγα λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα, συγκεκριμένα 5 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του. Η αποβολή του κ. Μπαρτζώκα ήρθε ως αποτέλεσμα της δεύτερης τεχνικής ποινής που δέχθηκε, έπειτα από έντονες διαμαρτυρίες του προς τους διαιτητές για τις αποφάσεις τους.

Η αποβολή του Γιώργου Μπαρτζώκα

Η ένταση στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη κορυφώθηκε στο τέταρτο δεκάλεπτο, όταν ο προπονητής των φιλοξενούμενων, Γιώργος Μπαρτζώκας, δέχθηκε τη δεύτερη τεχνική ποινή. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε στην άμεση αποβολή του από τον αγωνιστικό χώρο, γεγονός που άλλαξε τα δεδομένα για την παρουσία του στον πάγκο της ομάδας του στα τελευταία κρίσιμα λεπτά του αγώνα.

Η απόφαση των διαιτητών να επιβάλουν τη δεύτερη τεχνική ποινή στον κ. Μπαρτζώκα ελήφθη 5 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Ο προπονητής είχε εκφράσει έντονες διαμαρτυρίες για τις διαιτητικές αποφάσεις που είχαν ληφθεί κατά τη διάρκεια του αγώνα, με αποτέλεσμα την επιβολή της ποινής που τον ανάγκασε να αποχωρήσει.

Οι έντονες διαμαρτυρίες και η τεχνική ποινή

Οι διαμαρτυρίες του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν συνεχείς και έντονες, εστιάζοντας στις αποφάσεις των διαιτητών. Αυτές οι διαμαρτυρίες ήταν ο λόγος για τον οποίο δέχθηκε αρχικά μία τεχνική ποινή και στη συνέχεια, με την επανάληψη τους, του επιβλήθηκε και η δεύτερη. Η δεύτερη τεχνική ποινή, σύμφωνα με τους κανονισμούς του μπάσκετ, συνεπάγεται την αποβολή του προπονητή από τον αγώνα.

Το περιστατικό συνέβη σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα, καθώς ο Ολυμπιακός βρισκόταν αντιμέτωπος με τον Άρη σε μια αναμέτρηση που διεξαγόταν στη Θεσσαλονίκη. Η αποβολή του προπονητή λίγο πριν τη λήξη του τέταρτου δεκαλέπτου αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία που σημάδεψαν την εξέλιξη του παιχνιδιού.

Η ατάκα προς τους διαιτητές

Κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατεγράφη από την τηλεοπτική κάμερα. Η κάμερα συνέλαβε τη στιγμή που ο προπονητής του Ολυμπιακού απευθυνόταν στους διαιτητές, εκφράζοντας την αντίδρασή του για τις αποφάσεις τους. Αυτή η στιγμή καταγράφηκε ζωντανά, μεταφέροντας την ένταση του περιστατικού.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μπαρτζώκας ακούστηκε να λέει στους διαιτητές: «Τι νούμερα που είστε σήμερα». Η φράση αυτή ειπώθηκε ενώ ο προπονητής κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια, μετά την επιβολή της δεύτερης τεχνικής ποινής και την αποβολή του από την αναμέτρηση.

Το χρονικό της αποβολής

Η αποβολή του Γιώργου Μπαρτζώκα τοποθετείται χρονικά 5 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα. Αυτό σημαίνει ότι ο προπονητής αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον πάγκο της ομάδας του στα τελευταία, καθοριστικά λεπτά της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Άρη. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια του τέταρτου και τελευταίου δεκαλέπτου, μιας περιόδου όπου οι αγώνες μπάσκετ συχνά κρίνονται.

Η στιγμή της αποβολής του, με την κάμερα να καταγράφει τις αντιδράσεις του και την ατάκα του προς τους διαιτητές, αποτέλεσε ένα από τα κεντρικά σημεία της αναμέτρησης. Η αποχώρησή του από το γήπεδο, έπειτα από τις έντονες διαμαρτυρίες και τις τεχνικές ποινές, ολοκλήρωσε την παρουσία του στον αγώνα της Θεσσαλονίκης.

Με πληροφορίες από: Enikos