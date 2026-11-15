Οι Βίκος Φάλκονς σχολιάζουν τα φάουλ μετά την αναμέτρηση με το Μαρούσι

Οι Βίκος Φάλκονς σχολίασαν τα φάουλ που καταλογίστηκαν στον αγώνα τους κόντρα στο Μαρούσι, μέσω μιας ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Μαρούσι κατάφερε να πάρει την εκτός έδρας νίκη με τελικό σκορ 104-93, σε ένα παιχνίδι που ξεχώρισε για τον μεγάλο αριθμό βολών που εκτελέστηκαν. Συγκεκριμένα, οι φιλοξενούμενοι εκτέλεσαν συνολικά 50 βολές, καταγράφοντας ένα νέο φετινό ρεκόρ.

Η εκτός έδρας νίκη του Αμαρουσίου και το ρεκόρ βολών

Το Μαρούσι κατάφερε να αποσπάσει μια σημαντική εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας των Βίκος Φάλκονς με τελικό σκορ 104-93. Η αναμέτρηση αυτή διεξήχθη στην έδρα της ομάδας των Ιωαννίνων, και χαρακτηρίστηκε από έναν ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό βολών που δόθηκαν κατά τη διάρκειά της.

Συγκεκριμένα, οι φιλοξενούμενοι παίκτες του Αμαρουσίου εκτέλεσαν συνολικά 50 βολές κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αυτός ο αριθμός αποτελεί νέο φετινό ρεκόρ, ξεπερνώντας την προηγούμενη επίδοση του Προμηθέα, ο οποίος είχε εκτελέσει 48 βολές σε αγώνα του κόντρα στο Περιστέρι.

Η ανάρτηση των Βίκος Φάλκονς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μετά το τέλος του παιχνιδιού, η ομάδα των Βίκος Φάλκονς, που εδρεύει στα Ιωάννινα, προέβη σε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ανάρτηση αυτή είχε ως στόχο να σχολιάσει τα φάουλ που καταλογίστηκαν, καθώς και τον αριθμό των βολών που εκτέλεσαν οι παίκτες του Αμαρουσίου.

Στο μήνυμά τους, οι Βίκος Φάλκονς ανέφεραν χαρακτηριστικά: «Κερδίσαμε. 35 φάουλ. 5 παίκτες στα πέντε. 35 βολές εμείς, 50 ο αντίπαλος. Μάλλον βρήκαμε την ειδικότητά μας. Είμαστε οι καλύτεροι της Ευρώπης στα φάουλ. Στο 39' ψάχναμε πέμπτο παίκτη. Το Γεράκι ζεσταινόταν». Η ομάδα επανέλαβε επίσης το μήνυμα με μια μικρή παραλλαγή, προσθέτοντας ένα χαμογελαστό emoji δίπλα στη φράση «Κερδίσαμε. (Στα φάουλ ????)».

Οι αριθμοί των φάουλ και των βολών

Η ανάρτηση των Βίκος Φάλκονς έδωσε έμφαση στους αριθμούς που αφορούν τα φάουλ και τις βολές. Σύμφωνα με την ομάδα, καταλογίστηκαν 35 φάουλ εις βάρος τους, γεγονός που οδήγησε πέντε από τους παίκτες τους να συμπληρώσουν τα πέντε φάουλ και να αποβληθούν από τον αγώνα.

Παράλληλα, οι γηπεδούχοι εκτέλεσαν 35 βολές, ενώ ο αντίπαλος, το Μαρούσι, είχε την ευκαιρία να εκτελέσει 50 βολές. Αυτή η διαφορά στον αριθμό των βολών αποτέλεσε κεντρικό σημείο του σχολιασμού της ομάδας των Ιωαννίνων, υπογραμμίζοντας την ανισορροπία που παρατηρήθηκε στον συγκεκριμένο τομέα του παιχνιδιού.

Η «ειδικότητα» των Βίκος Φάλκονς στα φάουλ

Με έναν τόνο ειρωνείας, οι Βίκος Φάλκονς αναφέρθηκαν στην κατάσταση ως την «ειδικότητά» τους. «Μάλλον βρήκαμε την ειδικότητά μας. Είμαστε οι καλύτεροι της Ευρώπης στα φάουλ», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση. Αυτή η δήλωση υποδηλώνει την έντονη δυσαρέσκεια της ομάδας για τον μεγάλο αριθμό φάουλ που χρεώθηκαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Η κατάσταση έφτασε σε σημείο, όπως περιγράφεται στην ανάρτηση, να αναζητούν πέμπτο παίκτη στο 39ο λεπτό του αγώνα, λόγω των αποβολών. Η φράση «Το Γεράκι ζεσταινόταν» συμπλήρωσε το μήνυμα, πιθανώς αναφερόμενη σε κάποιον παίκτη που ήταν έτοιμος να εισέλθει στον αγώνα λόγω της έλλειψης διαθέσιμων παικτών από την ομάδα των Βίκος Φάλκονς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta