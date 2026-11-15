Ο Χρήστος Παππάς για την ήττα του Ολυμπιακού από τον Άρη: «Ξεκάθαρα καλύτερος ο Άρης»

Ο Χρήστος Παππάς, άμεσος συνεργάτης του προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Μπαρτζώκα, εκπροσώπησε την ομάδα στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα από τον Άρη. Η παρουσία του κ. Παππά κρίθηκε αναγκαία καθώς ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές κατά τη διάρκεια του τέταρτου δεκαλέπτου του αγώνα. Ο κ. Παππάς συνεχάρη τον Άρη για τη δίκαιη επικράτησή του, τονίζοντας ότι οι Πειραιώτες δεν κατάφεραν να φανούν αντάξιοι του παιχνιδιού.

Η αναγνώριση της ανωτερότητας του Άρη

Ο Χρήστος Παππάς ξεκίνησε τη δήλωσή του συγχαίροντας τον Άρη για την απόδοσή του. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έπαιξε «πολύ καλά σήμερα, με πολύ ενέργεια», κάτι που οδήγησε σε μια δίκαιη επικράτηση. Ο άμεσος συνεργάτης του Γιώργου Μπαρτζώκα υπογράμμισε ότι ο Άρης ήταν «ξεκάθαρα καλύτερος» από τον Ολυμπιακό στον συγκεκριμένο αγώνα.

Επιπλέον, ο κ. Παππάς αναγνώρισε τη δυναμική της έδρας του Άρη, δηλώνοντας ότι «διαθέτει μια πολύ δυνατή έδρα». Αντίθετα, για την ομάδα του, σημείωσε ότι «σε κάποια διαστήματα δεν φανήκαμε αντάξιοι του παιχνιδιού», με ιδιαίτερη αναφορά στο τρίτο δεκάλεπτο.

Τα προβλήματα στην απόδοση του Ολυμπιακού

Ο Χρήστος Παππάς ανέλυσε τα σημεία στα οποία ο Ολυμπιακός υστέρησε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ένα από τα βασικά προβλήματα εντοπίστηκε στο τρίτο δεκάλεπτο, όπου οι παίκτες του Ολυμπιακού ήταν «βιαστικοί». Αυτή η βιασύνη, σύμφωνα με τον κ. Παππά, μεταφέρθηκε και στην αμυντική λειτουργία της ομάδας, επηρεάζοντας αρνητικά την συνολική της εικόνα.

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα που τέθηκε ήταν η μονοδιάστατη προσέγγιση στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κυκλοφορήσει τη μπάλα όπως θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να δημιουργήσει «άλλους πόλους στην επίθεση». Ο κ. Παππάς επεσήμανε ότι αυτό ήταν και το «μεγαλύτερο πρόβλημα» για τους Πειραιώτες, καθώς το παιχνίδι τους βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στον Εβάν Φουρνιέ.

Οι αριθμοί που «μίλησαν» για την ήττα

Ο Χρήστος Παππάς αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την προβληματική εικόνα του Ολυμπιακού. Η ομάδα κατέγραψε μόλις 13 ασίστ, έναντι 18 λαθών, γεγονός που οδήγησε τον Άρη να σημειώσει 22 πόντους από αυτά τα λάθη. Αυτά τα νούμερα, όπως τόνισε ο κ. Παππάς, είναι «πολύ δύσκολα» για να κερδίσει κανείς ένα παιχνίδι.

Επιπρόσθετα, οι Πειραιώτες είχαν μόλις 6 επιθετικά ριμπάουντ, ένας αριθμός που συμπληρώνει την εικόνα της δυσλειτουργίας. Η έλλειψη δημιουργίας, τα πολλά λάθη και η αδυναμία στην εκμετάλλευση των επιθετικών ριμπάουντ συνέβαλαν καθοριστικά στην ήττα από τον Άρη.

Η απουσία του Γιώργου Μπαρτζώκα

Η παρουσία του Χρήστου Παππά στη συνέντευξη Τύπου κρίθηκε απαραίτητη λόγω της αποβολής του πρώτου προπονητή, Γιώργου Μπαρτζώκα. Ο κ. Μπαρτζώκας δέχθηκε δύο τεχνικές ποινές κατά τη διάρκεια του τέταρτου δεκαλέπτου της αναμέτρησης, γεγονός που τον ανάγκασε να αποχωρήσει από τον πάγκο της ομάδας. Έτσι, ο άμεσος συνεργάτης του ανέλαβε την εκπροσώπηση του Ολυμπιακού ενώπιον των δημοσιογράφων, μεταφέροντας τις πρώτες σκέψεις της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα.

Η ιστορική διάσταση της ήττας

Ο Χρήστος Παππάς κλήθηκε να σχολιάσει και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είχε να ηττηθεί από το 2019 από ομάδα πλην του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, ο ίδιος απάντησε με σαφήνεια ότι δεν είναι ο «καθ’ ύλην αρμόδιος» για να τοποθετηθεί επί του συγκεκριμένου θέματος. Η δήλωση αυτή υποδηλώνει ότι ο κ. Παππάς επικεντρώθηκε αποκλειστικά στην ανάλυση της αγωνιστικής εικόνας του συγκεκριμένου αγώνα, χωρίς να επεκταθεί σε ιστορικά στατιστικά ή σερί ηττών.

Με πληροφορίες από: Newsit