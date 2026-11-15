Το Μαρούσι έσπασε το ρεκόρ βολών στην GBL με 50 εύστοχες προσπάθειες

Το Μαρούσι έγραψε ιστορία από τη γραμμή των βολών κατά την αναμέτρησή του με τους Βίκος Falcons στα Ιωάννινα. Η ομάδα κατέγραψε 50 εύστοχες προσπάθειες, επίδοση που αποτελεί την κορυφαία της φετινής GBL. Με αυτό το αποτέλεσμα, το Μαρούσι εξασφάλισε το δεύτερο ροζ φύλλο αγώνα στο πρωτάθλημα. Η νίκη αυτή ήταν σημαντική, καθώς επέτρεψε στην ομάδα να απομακρυνθεί από την τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Η ιστορική επίδοση από τη γραμμή των βολών

Το Μαρούσι πραγματοποίησε μια αξιοσημείωτη εμφάνιση από τη γραμμή των βολών κατά τη διάρκεια του αγώνα του με τους Βίκος Falcons. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Κλειστό Γυμναστήριο των Ιωαννίνων, όπου οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να σημειώσουν 50 εύστοχες προσπάθειες. Αυτή η επίδοση αναγνωρίζεται ως η κορυφαία της φετινής σεζόν στην GBL, θέτοντας ένα νέο σημείο αναφοράς για το πρωτάθλημα.

Η συγκεκριμένη επίδοση του Αμαρουσίου ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 48 βολών, το οποίο κατείχε ο Προμηθέας. Είναι χαρακτηριστικό πως στη συνολική διάρκεια της αναμέτρησης μεταξύ Αμαρουσίου και Βίκος Falcons, εκτελέστηκαν συνολικά 85 βολές, με το Μαρούσι να έχει στη στατιστική του τις 50 εξ αυτών, αναδεικνύοντας την αποτελεσματικότητά του σε αυτόν τον τομέα.

Ο καθοριστικός ρόλος του Τζόρνταν Γουόκερ

Στη σημαντική αυτή νίκη του Αμαρουσίου και στην επίτευξη του ιστορικού ρεκόρ, καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο παίκτης Τζόρνταν Γουόκερ. Ο Γουόκερ αναδείχθηκε σε μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, καθώς ήταν άπιαστος επιθετικά, δυσκολεύοντας την άμυνα των αντιπάλων.

Ο Τζόρνταν Γουόκερ σημείωσε συνολικά 36 πόντους, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην επικράτηση της ομάδας του. Η υψηλή του επίδοση στο σκοράρισμα συνέβαλε στην πίεση που ασκήθηκε στους Βίκος Falcons, οδηγώντας σε εκτελέσεις βολών και τελικά στο νέο ρεκόρ.

Το προηγούμενο ρεκόρ του Προμηθέα

Πριν την εντυπωσιακή επίδοση του Αμαρουσίου, το φετινό ρεκόρ των εύστοχων βολών στην GBL ανήκε στην ομάδα της Πάτρας, τον Προμηθέα. Ο Προμηθέας είχε εκτελέσει 48 βολές, επίδοση που αποτελούσε την κορυφαία έως τότε για τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Η συγκεκριμένη επίδοση των 48 βολών είχε σημειωθεί στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, κατά τη διάρκεια του αγώνα του Προμηθέα κόντρα στο Περιστέρι. Παρόλο που ο Προμηθέας είχε αυτή την υψηλή επίδοση στις βολές, η ομάδα της Πάτρας γνώρισε την ήττα σε εκείνη την αναμέτρηση με τελικό σκορ 88-94.

Η βαθμολογική άνοδος του Αμαρουσίου

Η επικράτηση του Αμαρουσίου επί των Βίκος Falcons στο Κλειστό Γυμναστήριο των Ιωαννίνων δεν ήταν σημαντική μόνο για το ρεκόρ που σημειώθηκε. Η νίκη αυτή ήταν κομβικής σημασίας και για τη βαθμολογική πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα της GBL.

Με την κατάκτηση του δεύτερου ροζ φύλλου αγώνα στη φετινή διοργάνωση, το Μαρούσι κατάφερε να απομακρυνθεί από την τελευταία θέση της βαθμολογίας. Αυτό το αποτέλεσμα δίνει νέα ώθηση στην ομάδα, ενισχύοντας την προσπάθειά της για καλύτερη παρουσία και σταθεροποίηση στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta