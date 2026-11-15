Ο Κώστας Χριστοφιδέλης αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του Μίλωνα

Αλλαγή προπονητή πραγματοποιήθηκε στον Μίλωνα, καθώς η ομάδα της Νέας Σμύρνης ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Κώστα Χριστοφιδέλη. Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός αναλαμβάνει πλέον τα ηνία της ανδρικής ομάδας βόλεϊ, διαδεχόμενος τον Ράτκο Πέρις. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που οι «πράσινοι» έχουν σημειώσει ένα δύσκολο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, με τέσσερις ήττες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές.

Η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία

Ο ΑΟΝΣ Μίλων προχώρησε σε αλλαγή σκυτάλης στον πάγκο του, με στόχο να αντιστρέψει το κλίμα και την πορεία της ομάδας. Η διοίκηση του συλλόγου της Νέας Σμύρνης κατέληξε σε συμφωνία με τον Κώστα Χριστοφιδέλη, ο οποίος αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντά του ως επικεφαλής προπονητής. Η απόφαση για την αντικατάσταση του Ράτκο Πέρις ελήφθη μετά την ολοκλήρωση των πρώτων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Η επίσημη ανακοίνωση του Μίλωνα επιβεβαίωσε την έναρξη της συνεργασίας, τονίζοντας τη σημασία αυτής της κίνησης για την πορεία του συλλόγου. Ο Κώστας Χριστοφιδέλης καλείται να οδηγήσει την ομάδα σε καλύτερες εμφανίσεις και αποτελέσματα, ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο στην τεχνική της ηγεσία.

Ο Κώστας Χριστοφιδέλης στο τιμόνι

Ο νέος τεχνικός της ανδρικής ομάδας βόλεϊ του Μίλωνα είναι ο Κώστας Χριστοφιδέλης, ένα όνομα γνωστό στον χώρο του ελληνικού βόλεϊ. Ο Χριστοφιδέλης, ο οποίος φέρει και την ιδιότητα του Ομοσπονδιακού, αναλαμβάνει την πρόκληση να οδηγήσει τους «πράσινους» σε ανοδική πορεία. Η εμπειρία του και η γνώση του αθλήματος θεωρούνται καθοριστικοί παράγοντες για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συλλόγου, ο ΑΟΝΣ Μίλων καλωσόρισε τον Κώστα Χριστοφιδέλη στην οικογένεια του Μίλωνα. Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ομάδα, με την ελπίδα ότι η παρουσία του νέου προπονητή θα προσδώσει νέα δυναμική και θα συμβάλει στην ανάκαμψη.

Οι προσδοκίες από τον νέο προπονητή

Η διοίκηση του Μίλωνα εκφράζει την πεποίθηση ότι ο Κώστας Χριστοφιδέλης, με την εμπειρία, τη γνώση και τη φιλοδοξία που τον διακρίνουν, θα συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων της ομάδας. Η έλευσή του στον πάγκο της Νέας Σμύρνης αναμένεται να φέρει μια νέα πνοή και να ενισχύσει την προσπάθεια για βελτίωση των αγωνιστικών επιδόσεων.

Ο σύλλογος, στην επίσημη ανακοίνωσή του, ευχήθηκε στον Κώστα Χριστοφιδέλη κάθε επιτυχία στο νέο του ξεκίνημα. Αυτή η ευχή αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη που του δείχνει η ομάδα και την προσδοκία για θετικά αποτελέσματα υπό την καθοδήγησή του, καθώς καλείται να διαχειριστεί την κατάσταση και να οδηγήσει την ομάδα σε επιτυχίες.

Το δύσκολο ξεκίνημα της ομάδας

Η ανάγκη για αλλαγή στην τεχνική ηγεσία προέκυψε από το ιδιαίτερα δύσκολο ξεκίνημα που πραγματοποίησε ο Μίλων στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Οι «πράσινοι» της Νέας Σμύρνης έχουν καταγράψει ένα τραγικό ξεκίνημα, με τέσσερις συνεχόμενες ήττες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Αυτή η αρνητική πορεία οδήγησε την ομάδα σε μια θέση που απαιτούσε άμεσες παρεμβάσεις.

Η αντικατάσταση του προπονητή Ράτκο Πέρις με τον Κώστα Χριστοφιδέλη αποτελεί μια προσπάθεια να δοθεί νέα ώθηση και να αλλάξει η αγωνιστική εικόνα του συλλόγου. Η ομάδα ευελπιστεί ότι με τη νέα καθοδήγηση θα μπορέσει να βρει τον ρυθμό της και να διεκδικήσει καλύτερα αποτελέσματα στις επόμενες αναμετρήσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta