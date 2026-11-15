Ο Ροναλντίνιο επέστρεψε στους αγωνιστικούς χώρους μετά από 11 χρόνια αποχής, αγωνιζόμενος ως βασικός για 45 λεπτά με τη φανέλα της Ραβέννα στην 3η κατηγορία της Ιταλίας. Ο 46χρονος Βραζιλιάνος θρύλος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να φορέσει ξανά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, δηλώνοντας ότι θα επιστρέψει αν τον καλέσει ο πρόεδρος της ομάδας. Η παρουσία του στον αγώνα με τη Φορλί προκάλεσε ενθουσιασμό στους φιλάθλους.

Επιστροφή στη δράση μετά από 11 χρόνια

Ο Βραζιλιάνος θρύλος Ροναλντίνιο αγωνίστηκε ξανά στον αγωνιστικό χώρο, επιστρέφοντας στη δράση έπειτα από 11 χρόνια αποχής. Ο 46χρονος μεσοεπιθετικός φόρεσε τη φανέλα της Ραβέννα και συμμετείχε ως βασικός στην αναμέτρηση της 3ης κατηγορίας της Ιταλίας.

Ο αγώνας διεξήχθη απέναντι στη Φορλί, με τη Ραβέννα να επικρατεί με σκορ 2-0. Ο Ροναλντίνιο αγωνίστηκε για 45 λεπτά, δείχνοντας ότι η τέχνη του ποδοσφαίρου δεν ξεχνιέται.

Η παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο

Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, ο Βραζιλιάνος «μάγος» βρέθηκε κοντά σε ασίστ μετά από εκτέλεση κόρνερ, χαρίζοντας χαμόγελα στους οπαδούς που είχαν συρρεύσει στο γήπεδο «Μπρούνο Μπενέλι» για να τον παρακολουθήσουν από κοντά. Η παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο γέμισε συγκίνηση και νοσταλγία τους φιλάθλους.

Σύμφωνα με τα στατιστικά, ο Ροναλντίνιο κατέγραψε μία πάσα-κλειδί, ενώ είχε 100% επιτυχία στις μακρινές μεταβιβάσεις και στις μονομαχίες εδάφους. Επίσης, είχε συμμετοχή στη δημιουργία του γκολ που πέτυχε ο Τζούλιο Ντονάτι, δίνοντας στη Ραβέννα προβάδισμα 1-0 πριν από την ανάπαυλα.

Οι δηλώσεις για το μέλλον του

Μιλώντας στο ιταλικό Sky Sport, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που δέχθηκε από το «Sky Italia» για το αν ο αγώνας με τη Φορλί θα μπορούσε να αποτελέσει τον τελευταίο στην πλούσια καριέρα του, ο Ροναλντίνιο δεν θέλησε να δώσει οριστικές απαντήσεις.

Ο 46χρονος τόνισε ότι μπορεί να φορέσει ξανά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, αν τον καλέσει ο πρόεδρος της Ραβέννα. «Ήταν υπέροχο που είδα ξανά τους φίλους μου και τόσους πολλούς νεαρούς παίκτες που μεγάλωσαν βλέποντάς με να παίζω. Είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτό το πρώτο μέρος πέρασε πολύ γρήγορα, πάντα έτσι ήταν για μένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αγάπη για το ποδόσφαιρο και ο προσωπικός στόχος

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του, ο Βραζιλιάνος θρύλος υπογράμμισε την αγάπη του για το άθλημα. «Ο τελευταίος αγώνας; Δεν ξέρω, αλλά αν με καλέσει ο πρόεδρος, θα επιστρέψω. Πάντα μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο. Όταν θέλει, είμαι εδώ. Το ποδόσφαιρο ήταν το καλύτερο πράγμα που είχα ποτέ στη ζωή μου», δήλωσε μετά την αλλαγή του στο ημίχρονο.

Ο Ροναλντίνιο άφησε έτσι ανοιχτή την πόρτα για ακόμη μία εμφάνιση με τη Ραβέννα, έχοντας παράλληλα στο μυαλό του έναν ιδιαίτερο προσωπικό στόχο: να φτάσει τα 300 γκολ στην καριέρα του. Αν και δεν πέτυχε το πολυπόθητο 300ό γκολ σε αυτή την αναμέτρηση, η επιστροφή του συνοδεύτηκε από αποθέωση από τους φιλάθλους κατά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko