Ο Άρης επικράτησε με το εμφατικό 100-78 του Ολυμπιακού στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Με αυτή τη νίκη, οι Θεσσαλονικείς υποχρέωσαν τους «ερυθρόλευκους» στην πρώτη τους ήττα έπειτα από 37 διαδοχικές νίκες σε αγώνες κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, αποβλήθηκε.

Εμφατική νίκη και τέλος σε ένα μεγάλο σερί

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πανηγύρισε την έκτη διαδοχική νίκη της στο πρωτάθλημα, έχοντας υποχρεώσει τόσο τον Παναθηναϊκό AKTOR όσο και τον Ολυμπιακό στην πρώτη φετινή τους ήττα. Δύο εβδομάδες πριν, ο Άρης είχε νικήσει τον Παναθηναϊκό AKTOR, επίσης με 100 πόντους.

Παράλληλα, ο Άρης πανηγύρισε την πρώτη εντός έδρας νίκη του επί του Ολυμπιακού από το 2015, όταν είχε επικρατήσει με 84-74. Στην αναμέτρηση εκείνη, πολυτιμότερος παίκτης είχε αναδειχθεί ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος είχε σημειώσει 28 πόντους. Με το αποτέλεσμα αυτό, οι «κίτρινοι» έβαλαν τέλος και σε ένα σερί 25 διαδοχικών ηττών από τους Πειραιώτες.

Η κυριαρχία του Άρη και οι ιστορικές επιδόσεις

Οι Θεσσαλονικείς είχαν τον έλεγχο της αναμέτρησης στο μεγαλύτερο μέρος της, στηριζόμενοι στην αμυντική τους λειτουργία. Κατάφεραν να αυξήσουν σημαντικά τη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο, περιορίζοντας τις επιθετικές επιλογές των φιλοξενούμενων.

Ο Άρης ξεκίνησε την αναμέτρηση με τρία συνεχόμενα τρίποντα από τους Ντιμιτρίγιεβιτς, Μήτρου-Λονγκ και Μοκόκα, αποκτώντας προβάδισμα 9-0 μέσα στα πρώτα 75 έως 90 δευτερόλεπτα. Ο Σάσα Βεζένκοβ σημείωσε το πρώτο καλάθι των φιλοξενούμενων στο 2’05”.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Οι γηπεδούχοι αύξησαν εκ νέου τη διαφορά σε 14-6 στο 4’10”, χάρη σε τρίποντο του Μήτρου-Λονγκ και καλάθι του Ρόμπινσον-Ερλ. Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν με πρωταγωνιστές τους Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοβ, ισοφαρίζοντας σε 16-16 στο 7ο λεπτό.

Στη συνέχεια, οι δύο ομάδες συνέχισαν να εναλλάσσονται στο σκορ, με τον Φουρνιέ να δίνει στον Ολυμπιακό το πρώτο του προβάδισμα, ευστοχώντας σε τρίποντο 72 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της περιόδου. Ο Ματ Μόργκαν απάντησε επίσης από τα 6,75 μέτρα και το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε ισόπαλο 23-23. Στην πρώτη περίοδο, ο Άρης είχε 5/11 τρίποντα και ο Γάλλος γκαρντ, Φουρνιέ, είχε σημειώσει ήδη 13 πόντους.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με ανάλογο ρυθμό. Ο Ματ Μόργκαν πέτυχε οκτώ γρήγορους πόντους, ενώ οι Μόργκαν και Εντζάι σημείωσαν έξι και τέσσερις πόντους αντίστοιχα. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε κάρφωμα έπειτα από alley-oop συνεργασία, διαμορφώνοντας το 31-28. Ο Βεζένκοφ απάντησε με τρίποντο, ισοφαρίζοντας σε 31-31 στο 12ο λεπτό.

Στα επόμενα λεπτά, ο ρυθμός μειώθηκε και οι δύο ομάδες έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στην άμυνα. Ο Ολυμπιακός σημείωσε μόλις δύο πόντους μέσα σε τρία λεπτά, γεγονός που επέτρεψε στους Θεσσαλονικείς να αποκτήσουν προβάδισμα έξι πόντων (41-35) στο 16ο λεπτό, με τη συμβολή των Λιντέλ και Ρόμπινσον-Ερλ. Οι φιλοξενούμενοι αντιμετώπισαν δυσκολίες στην αντιμετώπιση των ψηλών του Άρη, αλλά κατάφεραν να μειώσουν σε 45-43 στο 19ο λεπτό, με τους Βεζένκοφ, Φουρνιέ και Χολ. Ο Μήτρου-Λονγκ διαμόρφωσε το 47-43, που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου. Στο πρώτο ημίχρονο, ο Αμερικανός γκαρντ Ματ Μόργκαν είχε σημειώσει 15 πόντους, όσους και ο Φουρνιέ, ενώ ο Βεζένκοβ είχε προσθέσει άλλους 13.

Η καθοριστική τρίτη περίοδος και η τελική επικράτηση

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στην τρίτη περίοδο. Με τρίποντα των Νένο Ντιμιτρίεβιτς και Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ, δύο καρφώματα του Κεμ Μπιρτς και ένα καλάθι του γκαρντ από τη Βόρεια Μακεδονία (Ντιμιτρίεβιτς) ύστερα από κλέψιμο, ο Άρης εκτόξευσε τη διαφορά στους 14 πόντους (59-45) στο 23ο λεπτό.

Μέχρι το 27’30”, ο Φουρνιέ ήταν ο μοναδικός παίκτης του Ολυμπιακού που είχε σκοράρει στο δεύτερο ημίχρονο, με τους Θεσσαλονικείς να προηγούνται με 68-55. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε στο 76-59, με τον Άρη να διατηρεί το προβάδισμα.

Βαθμολογική θέση και επόμενος αγώνας

Μετά τη νίκη, οι «κιτρινόμαυροι» ανέβηκαν στο 6-1 (4-0 εντός και 2-1 εκτός έδρας) στη βαθμολογία. Την επόμενη εβδομάδα, ο Άρης θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στο Παλατάκι.

Οι Πειραιώτες υποχώρησαν επίσης στο 6-1 (2-0 εντός και 4-1 εκτός έδρας). Στους «ερυθρόλευκους» έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης δύο βαθμών για το επεισόδιο μεταξύ του Ταϊρίκ Τζόουνς και του Κέντρικ Ναν στους περσινούς τελικούς, ποινή που διατηρήθηκε προ ημερών από το ΑΣΕΑΔ.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis